Milky Chance y su nuevo tema “Colorado” vuelven con otra madurez y cambios tras la pandemia

Luego de más de un año y medio sin componer canciones ni hacer giras, el duo alemán Milky Chance volvió a encontrarse en un estudio de grabación para dar vida a “Colorado”, posiblemente el primer single de el disco que tienen previsto estrenar el año próximo. La banda, que venía cosechando éxitos desde su tema “Stolen Dance” con el que alcanzaron fama internacional, pasó los casi diez años posteriores, sin parar de dar conciertos y giras mundiales con entradas agotadas participado en casi todos los programas nocturnos y tocado en festivales emblemáticos, desde Coachella hasta Bonnaroo y ACL. En Buenos Aires, estuvieron a punto de tocar en Lollapalooza, en 2018, pero el día de su concierto fue cancelado por las lluvias. La banda intentó resarcir a su público buscando un lugar del underground porteño donde tocar y hasta lo anunciaron en sus redes, pero unas horas antes del encuentro, decidieron cancelarlo.

La pandemia cortó súbitamente su agenda de presentaciones previstas para el 2020 y 2021, por lo que el guitarrista y cantante Clemens Rehbein y el bajista y percusionista Phillipp Dausch se encontraron con mucho tiempo libre, justamente lo que les faltaba para componer.

Así que con eso en mente, y la idea de crear su propio sello discográfico, iniciaron el 2021, guitarra en mano, zapando y viendo qué salía de eso. Así fue como nació “Colorado”.

En una charla con Los Andes, Clemens Rehbein cuenta cómo se conectó con los momentos de inspiración, cuál fue la idea del video que promociona en nuevo corte en Youtube y hace un repaso de lo que significaron estos años desde el nacimiento de la banda.

Ustedes son alemanes, y el alemán es un idioma hermoso. ¿Por qué cantan en inglés?

Bueno, la música (alemana) suena muy ruda para mí. Cuando sos cantante, es difícil abordar una buena canción en alemán y que además suene bien. Quiero decir, hay hermosas canciones, con grandes letras, pero actualmente lo encuentro difícil (de concordar). Pero además, la razón más importante por la que siempre cantamos en inglés es porque al menos el 95 por ciento de la música que siempre escuché es en inglés. Así que aprendí escuchando canciones en inglés, cómo suenan y lo que puedes decir de manera natural en una canción. Por otro lado, si escuchara música en español por los próximos diez años probablemente encontraría la forma de hacer esa música. ¿Se entiende? Cantar en inglés es natural para mí.

¿Tenés la habilidad de cantar en distintos idiomas?

No, para nada (se ríe). Hace tiempo hice un cover en español en Tiktok que fue muy bien recibido, pero no soy capaz de hablar en español. Si estudiara oración por oración, y también la forma de cantar, no sé, mambo y esos sonidos diferentes, creo que no me sería necesario estudiar el idioma. Si tenemos otra oportunidad, te voy a cantar una canción en español.

Colorado es una muy buena canción, contanos acerca de la letra y la realización

Rodamos la canción durante el último diciembre, los dos solos en el estudio, y estábamos trabajando en otra canción, pero estábamos bloqueados, ya sabés, haciendo recreos para hacer otra cosa, probando cosas nuevas. Phillipe estaba con la guitarra y de pronto escuché un riff continuado que sonaba bien. Además amo la palabra “Colorado”, así que empecé a tararear “na na na in Colorado” y empezamos a buscar una oración copada donde usar esta palabra y que fuera algo divertido como “I get high like Colorado” (traducción literal: Estoy arriba como -el estado de- Colorado). Así que empezamos a escribir la historia de la canción que, básicamente, es acerca de todos los sentimientos que tenés cuando estás bloqueado, con el corazón roto, con emociones fuertes y sientes que tu mundo se viene abajo y necesitas escapar, bueno esta canción es acerca de eso.

El sentimiento que transmite es de mucha soledad

Sí, también de celos, rechazo, enojo, frustración, y a veces no hace falta que se haya terminado una relación o algo así, pero siento que muchas veces en nuestras vidas tenemos esta clase de sentimiento. Es muy difícil, en ese momento, cooperar. Solo necesitas llamar a tus amigos, ponerte hasta las manos, tomar una larga siesta, salir, poner tu mente en otro lado y divertirte, calmarte un poco y volver al otro día.

Colorado es el nombre de la canción pero también es un color, sin embargo el video no tiene ese color en ningún momento. Tiene algún significado?

No, el video no se trata de la historia de la canción. Sólo tratamos de crear cierto tipo de ánimo, un poco gracioso pero a la vez raro y sin ponerle etiquetas. Porque tampoco la canción tenía que ser tan seria, sino que tuviera algunos guiños. Tratamos de crear ese ambiente.

. Anthony Molina

Para nosotros (en español), colorado también es otra forma de nombrar al rojo, que es el color del amor.

De hecho no sabía que existía la palabra en español, porque para nosotros es un estado de Estados Unidos que está al norte. No sabía ese tema de los colores. Qué gracioso.

¿Este tema es el primero de un futuro álbum?

Sí, un poco (se ríe). Estamos trabajando y nos estamos asesorando. Si puedes ver, ahora estoy en un estudio como casi todos los días. Tenemos un montón de canciones y de ideas que estamos tratando de terminar. El plan es hacer el lanzamiento del disco el próximo año, pero no sabemos cuándo, porque justo ahora estamos en el momento más profundo del proceso creativo. Y por supuesto que queremos apurarnos pero también necesitamos tiempo. Creo que vamos a sacar lo mejor de esto y es difícil poner una fecha límite de lanzamiento.

Qué pasó entre “Stolen Dance” y “Colorado”, cómo fueron esos años?

Bueno, lanzamos tres álbumes. Todo comenzó hace ocho años atrás, lo cual es mucho tiempo -acabo de darme cuenta- casi una década. Estuvimos mucho tiempo viajando, casi una gira por año, giras mundiales con centenares de shows, no sé, calculo entre cien y ciento ochenta presentaciones por año y eso implicaba mucho tiempo consumido, durante el cual también sacamos el segundo álbum en 2016 y el tercero en 2019. Luego el primer tema de dos, que fue lanzado en febrero de 2020 y luego, el aislamiento. Es bastante loco, muchas experiencias. Si lo pienso para atrás, es muy loco haber estado en tantos lugares y países, es algo grandioso. Estamos muy agradecidos porque es una gran parte de nuestras vidas.

Ahora tienen su propio sello, contanos acerca de eso

Esa decisión de abrirnos surgió con la primera fase de aislamiento, en la que todavía estábamos disfrutando con la familia en nuestros hogares, y volvimos a entrar a un estudio de nuevo. También tuvimos muchas cenas con nuestros representantes para hablar acerca de cómo nos desenvolvemos como banda, como personalidades, qué pasó en estos ocho años y cómo fueron las cosas. Y aunque estábamos trabajando bien, también estábamos buscando nuestra forma de hacer bien las cosas y sentirnos cómodos con la música que hacemos.

Lo pensamos mucho hasta que nos planteamos si queríamos seguir haciendo música con este proyecto y esta banda por los próximos 15 o 20 años, cómo lo íbamos a hacer, a dónde íbamos a ir, cómo nos íbamos a desenvolver y demás cosas por el estilo.

Y me hizo sentido ahora volvernos independientes, por muchas razones, como te conté. Nosotros tratamos de ser independientes al comienzo, pero éramos muy jóvenes, teníamos 20 años y no entendíamos nada de nada y éramos muy inocentes. Ahora estamos más maduros, entendemos mejor el negocio de la música, a dónde ir, cómo trabajar y todo eso. Vamos a ser independientes porque queremos estar más cerca de las bandas con las que trabajamos y así tenemos más control y fluidez acerca de cómo le vamos a llevar la música a la gente, cómo, dónde y cuándo promocionarla. Estamos entusiasmados.

.. Anthony Molina

¿El nombre del sello es Muggelig Records?

Sí, es una palabra alemana que significa “acogedor”.

Se parece a la palabra “Muggles” de la saga de Harry Potter, que se refiere a las personas sin magia. ¿Tiene algo que ver?

Ahh.. (se ríe) Lo voy a tener en mente, no somos personas mágicas, solo personas normales.