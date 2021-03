Miley Cyrus a 15 años del estreno de Hannah Montana: ¿qué fue de la vida de la estrella de Disney?

Sin dudas, es una de las celebridades de la industria musical más polémicas y reveladoras del último siglo. No por su forma de vestir o actuar, sino porque demostró que una persona no es siempre la misma. Las personas cambian, crecen, eligen otros caminos o toman diferentes decisiones.

Miley Cyrus debe ser uno de los nombres que más se buscan en internet hoy en día, porque a diario da de qué hablar. Su libertad para expresarse, para ser y decir, parece que en su momento inquietó a muchas personas pero hoy es un ícono para las jóvenes.

Creció como una chica Disney, la mayor parte de sus seguidores la conocieron durante esa época, hace ya 15 años, donde interpretaba a Hannah Montana, una joven artista que se escondía detrás de una peluca para mantener una vida normal.

Y si miramos atrás, quizás ese fue el papel que la empujó a ser quien hoy es. ¿Por qué ocultarse? Auténtica, polémica a su forma y talentosa, Miley se consagró como una de las estrellas pop más reconocidas de la actualidad.

15 años de Hannah Montana

La última semana ha traído a la memoria de todos recuerdos de una de las series que marcó a toda una generación. 15 años atrás, niños y niñas de todo el mundo seguían a esta ídola teen que por cuatro temporadas compartió parte de sus aventuras con el mundo.

Pero no fue solo para sus fanáticos. La misma Miley fue una niña que encarnó a otra, crecieron juntas y jamás pensó que sería el primer paso a una larga y exitosa carrera. La serie de Disney Channel se transmitió de 2006 a 2011, donde ella interpretaba a una joven artista que vivía una doble vida.

Éste fue, sin duda alguna, el papel que impulsaría su carrera musical actual. Con 13 años, el nombre de Miley Cyrus comenzó a resonar convirtiéndola en uno de los íconos pop más reconocidos del último siglo.

Fue tal el impacto que generó en su vida, que en los últimos días publicó una carta escrita a mano donde expresa sus sentimientos al querido personaje. “Hola Hannah. Hace ya un tiempo, 15 años exactamente desde la primera vez que me puse ese flequillo rubio sobre mi frente para intentar ocultar mi identidad”, comenzó.

“ Aunque se te considera un ‘alter ego’, en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis propias manos”, escribe haciendo referencia a su dismorfia, el trastorno que Cyrus confesó que le había provocado el personaje que hacía que no se reconociera en el espejo si no llevaba la peluca de Hannah Montana o maquillándose como ella.

“Mucho ha cambiado desde entonces. Fuiste como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo”, escribe y continúa. “Tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntas. Hemos compartido muchas ‘primeras veces’ y muchas ‘últimas’. Subidas y bajadas. Risas y lágrimas”, confiesa, antes de rememorar el doloroso recuerdo de que su abuelo falleció poco antes del estreno de la serie, aunque le hizo saber que estaba orgulloso de lo que estaba logrando.

Además, sumó una anécdota referida a los momentos adolescentes que ambas compartieron. “También me enamoré por primera vez en aquel tiempo. De forma vergonzosa, también me vino la regla con un par de pantalones blancos justo el día que un chico mono iba a comer conmigo”, explica Miley en la carta.

“No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero Hannah Montana. Por siempre, Miley”, termina.

Miley Cyrus: una estrella pop

Mientras se encontraba rodando la serie, Miley comenzó con su carrera solista. Si bien la banda sonora de la serie fue grabada por ella y distribuida en el mercado logrando posicionarse entre las listas de más escuchados, fue en 2007 que lanzó su primer álbum acreditado a su nombre “Meet Miley Cyrus”.

Hasta allí mantenía su estrellato compartido con el personaje de la peluca rubia, que mientras ella trabaja en su carrera solista, en simultáneo se iba de gira con Hannah Montana, abriéndose paso entre los jóvenes de la industria musical.

Fue en 2008 que lanzó su segundo disco “Breakout”, mientras que trabajaba en la película de la serie y en colaboraciones musicales junto a artistas como John Travolta. Fue un año después en donde Miley se comenzó a mostrar como una actriz adulta protagonizando “La última canción” junto a Liam Hemsworth, quien más tarde se convertiría en su esposo y se divorciarían ocho meses después.

7 things, una de sus primeras canciones solistas con las que comenzó a reconocerse a la joven Miley.

Rodando la tercera temporada de Hannah Montana, ya la cantante se mostraba mucho más madura y lanzó su EP The Time of Our Lives, un álbum de “transición” según ella declaró. Fue en 2009 donde realizó su gira promocionando sus últimos dos trabajos discográficos.

En 2010 llegó su tercer álbum “Can’t be Tamed” en paralelo con la cuarta y última temporada de la serie Disney. Fue aquí que comenzó el gran cambio artístico de Miley.

De chica Disney a música rebelde

Luego de tomarse dos años para tomar el timón de lo que sería su vida a partir de la finalización de Hannah Montana, se limitó a hacer colaboraciones. Fue hasta 2012 que retomó el mundo del cine y estrenó LOL, la primera película en la que se ve realmente el cambio de rumbo de la artista, aunque no tuvo gran éxito en taquilla.

Sin dudas, Bangerz fue su álbum bisagra en el que vimos no sólo un cambio musical en ella, sino también en su aspecto.

En 2013 presentó su sencillo “We can’t stop”, parte de su cuarto álbum “Bangerz”, sin dudas el quiebre entre la Miley que interpretaba a la ídola teen y la nueva versión que nos regala una oleada de canciones mucho más arriesgadas y un estilo totalmente diferente. El álbum que marcaría el gran cambio incluye “Wrecking Ball”, el tan reconocido videoclip donde aparece desnuda sobre una bola de demolición, que resultó ser el más visto del 2013 en Youtube y lo celebró fumando marihuana en una presentación en Amsterdam.

A partir de ahí, posaba desnuda para portadas de revistas, se mostraba mucho más liberal en cuanto al consumo de drogas y su libertad sexual. Colaborando con varios artistas, haciendo tributo a artistas de gran reconocimiento, presentándose en diferentes escenarios del mundo, nominada y ganadora de infinidad de premios, concluyó ese año siendo la persona más buscada en internet.

Ligada a los derechos de la comunidad LGBTIQ+, durante los premios MTV Video Music Awards fundó Happy Hippie Foundation, una organización sin fines de lucro con la misión de luchar contra la injusticia y ayudar a los jóvenes sin hogar y al colectivo. Con esta fundación ha trabajado desde el 2014 hasta la actualidad, promoviendo derechos y marchando a favor de la comunidad, más aún con la asunción de Donald Trump al cargo de presidente de Estados Unidos.

Después de 10 años de relación discontinua y 8 meses de matrimonio, Liam y Miley anunciaron su separación.

En 2015 lanzó su quinto álbum de estudio “Miley Cyrus and Her Dead Petz”, el cual afirma que fue un regalo a sus fanáticos y una nueva forma de expresarse apartada de su proyecto con la discográfica que trabaja.

En 2016 retomó sus presentaciones en vivo y formó parte como asesora de The Voice, mientras que el 2017 formó parte de Crisis in Six Scenes, una serie de Woody Allen, además de promocionar su participación en el programa de talentos vocales. A mediados de ese año, confirmó su sexto álbum “Younger Now”, mostrando una nueva imagen ambientada en el género musical country. No fue hasta el 2020 que sacó su séptimo y último álbum “Plastic Hearts”, que debutó en el número uno de la lista de Billboard consagrándose como la artista femenina de este siglo que más veces ha debutado con sus álbumes en el Top 10.

Miley en una presentación para su fundación Happy Hippie.

Durante todos sus años, nos regaló música, películas y hasta formó parte de la cuarta temporada de Black Mirror donde refleja una situación acertada de lo que viven los artistas en una industria tan dura.

Hoy, no sólo recordamos a Miley por su participación en Hannah Montana. Ese fue sólo un capítulo de la carrera de una joven que reconoció que en una industria liderada por hombres, las mujeres deben mantenerse firmes, fuertes y auténticas, sin importar las críticas o miradas de los demás.