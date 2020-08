Miguel Ángel Rodríguez confesó que no le encuentra placer al teatro por streaming

La llegada de la pandemia por el coronavirus dejó sin concretar a muchos proyectos culturales que estaban a punto de ser estrenados.

Intentando salir adelante, los productores, artistas, técnicos y hasta el público debió adaptarse a la “nueva normalidad” y aceptar las condiciones del nuevo juego: el streaming.

Uno de los afectados por el tema laboral fue Miguel Ángel Rodríguez que, en contacto con el portal Exitoína, reveló qué fue lo que le quedó sin hacer, su programa de radio y la aventura del “Cantando por un Sueño” en canal Trece.

Reconociendo que las restricciones por el coronavirus lo encontraron tranquilo, Rodríguez comentó que está muy entusiasmado con su nuevo programa de radio “Sexy Barrigón” (Radio Pop) a estrenar el 10 de agosto junto con su hijo Imanol: “Siguiendo la línea de la radio va a tener música, propuestas, participación de los oyentes, y va a caer mucho en varios rubros dentro de la temática generacional entre padre e hijo. Además va a estar la Mona Carballo que es la locutora de la radio, que es divina persona, y Agustín Belachur, periodista deportivo, muy joven de 30 años. Vamos a tener un poco de todo”.

Acerca de los problemas que el confinamiento le trajo a los actores y el acercamiento a las nuevas tecnologías, Rodríguez comentó: “No soy muy de los streaming, veo colegas que lo hacen muy bien y les sale bárbaro, quizás en algún momento algún formato de esos me cierre. Yo ahora tengo otros planes de algunas cosas, estoy muy cubierto en la cabeza para estar pensando en otra cosa en mi profesión u otra actividad, por ahora no he caído en eso, aunque igual sé que anda muy bien. Veremos cómo sigue”, comentó.

Luego se refirió a la ausencia de la magia del teatro en estas versiones digitales: “Con obras de teatro siento que es muy difícil hacerlo bajo el formato streaming, me da mucha pena y tristeza ese tema, ojalá podamos ver de qué forma se vuelve de esto y se resuelve, ojalá sea lo antes posible, porque está todo parado. Pero las obras de teatro tal cual, son presenciales. No se sabe mañana que va a pasar en este país y en el mundo. Siguen las noticias y las informaciones, todavía no salió la vacuna que es uno de los factores que agilizaría un poco más esto, para que la gente agarre tranquilidad y sienta que puede volver a un espacio teatral”, se lamentó.

Entusiasmado con su participación en el programa de LaFlia “Cantando por un Sueño” y viviendo un amor a la distancia, Miguel Ángel comentó para finalizar: “Hace tres años que estoy en pareja con Marcela, ella tiene sus dos hijos del matrimonio anterior, cada uno hace lo que puede con esta cuarentena. Es un poco complicado por la distancia, no está tan lejos de mi casa, pero con la distancia no podemos estar todos los días juntos y también como cada uno vive en su casa, la vamos llevando con los protocolos que corresponde. Ojalá esto se abra pronto para poder continuar con nuestro camino”.