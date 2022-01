Mery del Cerro se encuentra en Mendoza y posa súper chic entre los viñedos

María del Cerro, más conocida como “Mery”, es una modelo, conductora y actriz muy apreciada dentro del mundo de la farándula. Por estos días demuestra sus dotes culinarios en “MasterChef Celebrity 3″ y hace todo lo posible por superarse día a día con sus platos y continuar en carrera.

Aprovechando una pausa en las grabaciones del certamen gastronómico, la artista tomó un vuelo y visita Mendoza. En su cuenta de Instagram, Mery se mostró paseando por unos viñedos de una lujosa bodega y allí se dejó fotografiar con los hermosos paisajes provinciales de fondo.

Mery del Cerro en Instagram

La modelo luce un look total white compuesto por chaleco, pantalón y blazer del mismo tono de blanco, que van a la perfección con el sombrero beige como prenda principal.

Del Cerro se hizo presente en la bodega Trapiche donde condujo una nueva edición de “Mundo Epicúreo”, organizado por HSBC y la propia bodega maipucina. Este evento contó con la presencia de Juan Marconi en conducción, con muchas bromas y juegos, y con los platos de Dolli Irigoyen que estuvo al frente de las cocinas y deleitó a mendocinos y turistas en su visita a Mendoza.

La afamada cocinera, cuya popularidad se hizo masiva gracias a sus participaciones como jurado en “MasterChef Celebrity” y “Bake Off: el gran pastelero”, volvió a esta tierra a la que alaba la cantidad de productos o la geografía: “Tiene nueces; almendras; los membrillos, que en su época son espectaculares; el ajo es muy importante, con más de cinco variedades que se exportan al mundo; las frutas de carozo; la pera y la manzana; el chivo de Malargüe, que es extraordinario; el aceite de oliva, al nivel de los mejores del mundo; podría seguir nombrando cantidad de productos que me atraen, que disfruto y que he ido descubriendo en mis frecuentes viajes a Mendoza”, enumeró.

La chef elogió a Mendoza y sus productos. - Gentileza / Pablo Tello