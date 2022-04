“Medusas” el nuevo y maravilloso disco de Diego Frenkel

Diego Frenkel vuelve a sacar un disco en su profusa carrera como solita, en esta oportunidad, llega con “Medusas” su primer material compuesto íntegramente en piano. El disco, que ya está subido a las plataformas desde hace apenas una semana, consiste en nueve canciones de corte intimista, tal vez como consecuencia de una larga hibernación pandémica. El trabajo anterior como solista, había salido en 2019, y se llamó “Frenkeltronic”, una versión mucho más bailable de Diego Frenkel.

Esta vez, a cargo del piano toca varios temas pero también convocó a sus amigos pianistas con la finalidad de grabar las canciones armadas a partir de esa paleta de sonoridades: pianos acústicos, Fender Rodhes y Wurlitzer, y también otros elementos fantasiosos surgidos del mundo tecnológico, con bases entre hip-hoperas, electrónicas, bajos profundos y sub low sostienen las canciones.

Además los arreglos y la producción artística estuvo a cargo de Frenkel, con el aporte de aquellos músicos a los que admira como artistas, para que aporten ideas y dejen su huella en solos y arreglos que espontáneamente surgieron en el encuentro.

“Conceptualmente es un disco donde lo más mundano y el imaginario profundo, en ese borde entre lo onírico y la realidad ordinaria, dialogan todo el tiempo. No son antagónicos sino que se metamorfosean constantemente. Así es la música, groovera, callejera, etérea y cósmica a la vez. Amo eso, es volar caminando por una arboleda urbana en una tarde de frío otoñal, es cerrar los ojos para ver y ahí vive una enorme intimidad, que es común a todos”, explica Diego, y agrega: “La verdades más reveladoras son del territorio de la poesía, de las musas y los mitos, de los sueños y el entresueño”.

La producción de este trabajo tambén incluye dos videos del tema “Cuando Salga”, con las actuaciones de Juan Minujin y Lorena Vega. En una charla con Los Andes, habla de su nueva creación y deja en claro, una vez más, la versatilidad de un artista transversal a la interpretación musical y la lírica

¿De dónde viene el nombre “Medusas”?

Es el nombre de una de las canciones, me parecía muy bello por su imagen y por el despertar que produce la cabeza, pensar ese animalito porque es un animal y todo el imaginario que hay alrededor de de las medusas. Lo más maravilloso es que cuando estaba cerrando el disco, realmente me puse a investigar sobre las medusas en general y hay una pequeñísima milimétrica especie de las medusas que tiene la característica de ser inmortal porque es un animalito que se procrea tiene una parte sexual copula y cuando pasa esa parte digamos vuelve a una instancia anterior que sería como unos pequeños pólipos que viven en comunidad y así cíclicamente y no termina su vida. Es como si como si naciéramos una vez que somos madres y padres volvemos a achicar un poquito, nos volvemos a una especie de óvulo y así volvemos a nacer. En la canción cuyo protagónico un pequeño robot dice “con tristeza nos pide amor, aceite y naturaleza. Sabor de naranjas y la certeza de mortalidad”. Un juego alrededor de esos en definitiva lo que busca es despertar un poético y dice que en el fondo del mar las medusas cantan cuando nadie las reclama allá ¿Sí? La noche retirada ya canta la poesía tiene la particular de de velar zonas que podrían ser como parte de lo que se llama imaginación que es una especie de que está separada la realidad de la de la imaginación que todos percibimos. El arte es una manera de abrir otro espacio tiempo.

¿Hay un epílogo de la misma canción?

Soy un amante también de del arte de la palabra entonces me gusta poder articular ideas alrededor de lo que estoy haciendo o bien de lo que me propongan y me dejo me dejo llevar poruna fuerza un poco más inconsciente, sino la poesía sería demasiado controlada. Si hay algo que no le hace bien al arte y diría que la vida en general, es un exceso de control. Hay un interludio también, son extractos del arreglo de cuerdas que yo hice para “Medusas” y que como era muy formal el arreglo de cuerdas y muy grandilocuente. Lo escribí yo, quise flashearme como como compositor arreglador de cuerdas, dado que no sé escribir a este nivel de profundidad música del pentagrama aproveché las ventajas que da hoy la tecnología, la computadora y lo compuse. Fue quizás en una especie de exceso narcisista y gracias al ingeniero que hizo la mezcla me dijo “este arreglo no cabe. Si querés mezclar así, mezclalo con otra persona. Yo no lo hago”. Y le dije, okay, hagamos una cosa, no lo saquemos. Era un arreglo grandote adentro del final del tema, entonces lo redujimos, lo volvimos más humilde. A mí siempre me gusta que los álbumes puedan conformar una obra en sí misma.

Se siente como una especie de nostalgia del tema

Sí me quedó algo de nostalgia de un mundo perdido o de un mundo añorado pero es un juego para poder conectarnos con ese mundo ¿No? En última instancia siempre hay un mundo añorado perdido en en en una en una ilusión. El arte es una manera también de traer esos mundos al presente sí tal cual nostalgia y que no se conviertan en en una cierta melancolización de una especie de paraíso que en realidad jamás existió. Fijate que la letra del tema dice sé que el robotito dice “sé que si existe un paraíso, ahí nunca pasa nada”. Es un homenaje a una frase de los Talking Heads en un tema que se llama Heaven, que dice que el cielo es un lugar donde nunca pasa nada. Pocas personas se van a dar cuenta porque no todos hacen ese hilo ni conocen el tema.

El tema “Cuando salga” tiene dos videos dos muy buenos artistas: Juan Minujin y Lorena Vega que hacen dos versiones actorales distintas ¿Cómo salió esta idea?

Los dos interpretan la manera del mismo concepto, pero fue el resultado de toda una situación conjunta, eso sí, con Robert Bonomo que eh que es el fotógrafo de la foto de Tapa con quien hice videos para discos míos, salió la propuesta de hacer un video donde lo interpretaron actores literalmente. O sea, yo dije no quiero estar haciendo de actor de mi propia canción, estoy harto verme en estos videos y además Juan es amigo de hace años. Le pregunté si quería participar. Me dijo que sí. Entonces dije “filmá lo que quieras. Hacé lo que quieras. Lo lo único importante es que se note que autogestivo pero está sucediendo con con como con cámara en mano”. Después le dijimos a Lorena, “hagamos un plano y el concepto es cada uno como se autogestiona la situación digamos lo importante es que está firmado con un celular en una sola toma”. Ninguno de los dos supo lo que hacía el otro. Entonces es como cuando vos no tenés miles de pesos para hacer un video lo mejor es poder pensar formas de hacer algo que en última instancia tenga una incidencia artística que diga algo, que deje una huella. Justamente la canción relata y habla un poco de cuando salga del encierro. Le escuchás la letra y te das cuenta que estás solo y su éxtasis o su explosión o sus catarsis es también en soledad. Así que me pareció muy congruente, divertido y acertado como terminó el resultado de esto.

A veces cuando existen menos recursos económicos es cuando hay más recursos imaginativos

Estamos hablando siempre de jugar con los límites que han sido tiempos y siguen siendo en nuestra tierras intensamente de mucha carencia, de mucha falta material y creo que la idea de hacer con lo que hay también es bastante desafiante ¿Viste? Una costumbre bastante argentina además ¿No? Siempre con el sufrimiento, quizá inútil detrás de nuestra cultura, de una injusticia de distribución económica que subyace al país. Me emociona mucho ver a los artistas de teatro y de danza que se proyectan en el exterior y generan una de las artes de las formas de arte y de expresión más contundentes y más contemporáneas de este momento.