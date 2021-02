Mavi Díaz, de chica rebelde del rock a directora de una radio folclórica

“Una vida intensa” confiesa Mavi Díaz entre risas. Compositora, cantante, productora, una mujer orquesta que la música la abrazó desde la cuna y dejó una huella como fundadora de Las Viudas e Hijas del Roque Enroll, que ahora une estilos y sonidos en Las Folkies.

Desde diciembre de 2019 es la directora de FM 98.7 Radio Nacional Folklórica, y por estos días tiene el principal desafío de poner en marcha una programación variada y la búsqueda de nuevas audiencias.

“Empezamos con mucha ilusión, con una programación soñada y abrazando a la gente que estaba trabajando en la radio, recuperando el espacio público y que la gente volviera a escuchar la radio. Pero quince días más tarde se truncó por la pandemia. Aunque aprendimos muchas cosas tuvimos que cambiar para mantener el aire. Y fue gracias a la dedicación de la gente que trabaja en la radio y el amor que le ponen. La radio es amor, el que hace radio lo hace con convencimiento y amor tremendo”, sostiene Mavi Díaz desde su escritorio en el emblemático edificio que alberga las frecuencias de la radio pública.

Con una impronta verticalista, uniendo las nuevas tecnologías, el pedido de la audiencia y dándole espacio a los nuevos artistas, la FM que se escucha on demand a través del sitio web estrena una programación con las voces de siempre como Cholo Gómez Castañón, Sandra Mihanovich, a los que suma Luis Bremer, Víctor Heredia, entre otros artistas.

“La idea en un comienzo era abrir las puertas de la radio, para que volviera a ser la casa de la cultura y que la gente escuchara los programas y fue cambiando. Y la radio en la pandemia fue el bastión para muchas soledades, el consuelo para la gente que la pasó mal. Se convirtió en una herramienta salvadora. Y aprendimos a escuchar todo lo que estaba pasando y hubo programas que se convirtieron en estrella para la audiencia y la comunicación con la gente. Y eso nos sirvió para programar este año. Por ejemplo, el programa “La noche es de lo que bailan” la audiencia es la protagonista y eso fue gracias a escuchar a la gente”.

-Escuchar al público es importante para modernizar la radio y que no se pierda el espacio del folclore, pese a las nuevas tecnologías.

-Son herramientas que nosotros usamos a favor. Generamos las redes sociales de la radio y concebimos otros canales de comunicación, para agrandar la franja etérea que tiene la radio. Tenemos una programación destinada a los jóvenes y a darle difusión a las nuevas músicas que se hacen en todo el país, que es mucha y es riquísima. Es importante que el oyente tradicional que sigan escuchando a las voces pilares como son Marcelo Simón, el Cholo Gómez Castañón, pero que haya una puerta abierta para lo nuevo.

-¿Crees que la radio sigue siendo un medio fundamental para la difusión de la música?

-Sí, lo es y lo va a seguir siendo siempre. Muchos vaticinaron la muerte de la radio con las plataformas. Sin embargo, la radio se fortalece, toma de las plataformas digitales las herramientas para tener perdurabilidad. Hoy en día es inconcebible pensar en una radio que no tenga Podcast, porque eso le da permanencia y casi nadie escucha la radio desde un aparato de radio. La mayoría es on demand. Igual creo que lo irremplazable es la magia del vivo de la radio, a eso no hay con que darle. Hoy la tele casi no pasa música, salvo por un espacio comercial y las radios comerciales que se manejan con la voluntad de las grandes discográficas, la radio pública es el espacio para lo independiente y lo que no tiene lugar en otras radios.

-¿Qué le aportas y que te dio este nuevo camino como conductora y directora de un medio?

-El ser mujer orquesta, que lo he sido toda mi vida me sirvió mucho para este rol, donde no siento que estoy dirigiendo. Siento que propongo ideas, que encamino las cosas, pero tengo años de producir. Y producir con éxito significa armar buenos equipos. Y en esto no fue diferente, hay gente que tiene mucha experiencia y que ellos estén es parte de la inteligencia de armar un buen equipo. Trabajamos todos a la par y el hecho de hacer con nada, venir a un medio público donde tener recursos, se amplía el panorama.

Las Viudas e Hijas suenan en las plataformas

El miércoles pasado, Mavi Díaz, Claudia Ruffinatti y Claudia Sinesi finalmente cumplieron el deseo de que todas las canciones de Las Viudas e Hijas del Roque Enroll sonarán en las plataformas y dejarán de ser una obra exclusiva del formato físico.

Las músicas junto a la guitarrista y compositora María Gabriela Epumer (fallecida en 2003) fundaron el primer grupo de rock integrado por mujeres, que fue un fenómeno en la música nacional y rompieron el establishment del género, con una propuesta atrevida tanto en lo musical como lo artístico, con hit como “Lolipop”, “Estoy tocando fondo” o “Accidentado Dancing”.

“Es una deuda que teníamos con el público, con nosotras mismas, con la obra, con María Gabriela. Y estamos muy contentas que puedan escuchar todo el material. El único disco que estaba subido a las plataformas era “Perlas y diamantes” (2014) que lo grabamos para celebrar los 30 años de las Viudas. Pero ahora está disponible para el público que lo pedía y que las nuevas generaciones puedan escuchar los discos originales del grupo es genial”.

-Vos que estás en contacto con las nuevas generaciones de músicos, ¿qué te dicen cuando escuchan la obra de Viudas?

-Me gusta pensar y me alegra cuando descubren por sus mamás la música, o también con documentales o la serie “Sirenas del Rock” redescubren la historia y nos sienten como pioneras en un montón de cosas. Y eso me llena de orgullo, porque si dejamos un legado fue abrir el camino para que todas las músicas de ahora hayan podido pensar en una carrera musical, siendo compositoras, instrumentistas, productoras. Y que recién ahora se refleja en la abundancia y calidad de las propuestas de músicas y diversidades.

El cuarteto de rock fue furor en los '80 y ahora estrenan toda su discografía en las plataformas.

-Cómo mujer, ¿sentís que fue un camino cuesta arriba dedicarte a la música?

-La mujer siempre tiene que demostrar el doble. Y eso pasó antes y sigue pasando. Afortunadamente pasa cada vez menos. Nosotras fuimos una especie de fenómeno. Éramos la única banda de chicas para tocar en los festivales, nos iba bien, teníamos éxito y no se cuestionaba nuestra presencia en los escenarios. Pero a nosotras nos decían que por ser mujeres estaba bien lo que hacíamos, venían a ver si tocábamos de verdad. Los tiempos cambiaron y la revolución feminista cambio todo. Pero cómo nos iba bien era imposible que no fuéramos convocadas y más allá de eso, no había nadie que nos detuviera, por más que nos dijeras lo contrario. Nos reíamos de todo y éramos unas jóvenes audaces en un montón de cosas. Ese espíritu lo mantengo.

-Esa actitud te llevó a hacer lo que siempre quisiste, pasaste del rock al folclore a dirigir una radio.

-Todos los años de producción, de hacer de todo, de inventar cosas con nada, de saber armar equipos es lo que me hace sentir tan cómoda en este trabajo, donde aprendo de mis compañeros. Pero más allá de eso me siento cómoda, que puedo dar muchas cosas y que un montón de cosas que nunca supe para que me servirían, ahora me sirven para estar acá.

Hace más de una década, la artista tiene su banda de folclore alternativo Mavi Díaz y Las Folkies, que comparte junto a Silvana Albano en piano, Pampi Torre en guitarra y Martina Ulrich. Con tres discos de estudio editados, el grupo sostiene la fuerza femenina y la impronta de un sonido moderno con composiciones propias, que se destaca en la escena del género.

-¿Qué proyecto tenés con las Folkies?

-Hicimos solo un streaming y nos resultó muy raro tocar sin el público. El concierto fue hermoso, pero decidimos que la próxima sea presencial. Estamos pensando en un concierto donde estrenemos canciones nuevas, en marzo seguro nos juntamos en nuestro bunker creativo y seguro celebraremos nuestros doce años en mayo con algún concierto.