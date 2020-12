Mauro Caiazza lanza su primer EP, De Fuelles y Flores

Ya reconocido por su rol en la danza y haber participado de distintos programas en televisión como Showmach y America ‘s Got Talent, el multifacético Mauro Caiazza lanza De Fuelles y Flores, su primer trabajo de estudio.

Conformado por cuatro temas, entre ellos “Cuerpo” que anteriormente fue publicado y su videoclip fue dirigido por su mismo autor, el bailarín santafesino se anima a la música bajo el seudónimo de Kaia Za San.

Durante los largos meses de cuarentena, se vio en medio de la baja de la danza que lo obligó a suspender varias de las funciones que tenía previstas con su compañía de danza Tango Freestyle. Fue allí donde vio la oportunidad de darle lugar a su parte musical, que si bien hace tiempo trabaja en la música de sus shows, hasta el momento no contenían letras.

“La experiencia fue increíble, un momento de mucho aprendizaje. Me quede frenado en la cuarentena, no pude seguir bailando y yo ya venía haciendo un camino en la música, venía trabajando con mi productor Nico Calavera haciendo la música original para mi show para bailar y ahora pudimos hacer la música con las letras que están dentro mío. Fue una experiencia de mucho crecimiento y muy satisfactoria, me hace sentir muy pleno escuchar lo que hicimos”, cuenta el bailarín y cantante a Los Andes.

Con largos meses de por medio, en donde la danza quedo en segundo plano debido a la pandemia, encontró el espacio para dedicarle a la música y poder plasmar en ella todas las ideas que rondaban en su cabeza.

Aunque claro está, bailar siempre será la número uno en sus prioridades. “Obviamente me siento más arraigado a la danza, creo que lo voy a llevar siempre en mí por hacerlo desde muy chico y por cómo fluye el movimiento en mi cuerpo. Yo para escuchar un tema que hago y saber si me gusta o no, lo siento en mi cuerpo. Me genera algo por dentro, si me hace moverme ahí lo siento que puede ser un buen proyecto o canción.”

En cuanto a la posibilidad de unir ambas, se vio reflejado en su videoclip “Cuerpo”. Eligió como escenario “La Catedral”, un espacio donde todos los días asiste a ensayar, hace sus shows y fue allí donde inició Tango Freestyle, y donde por supuesto, dio la unión a sus dos pasiones.

“La armonía entre ambas yo creo que la voy a seguir encontrando a medida que vaya produciendo más discos y canciones adaptando el ritmo a mis movimientos y mi cuerpo. Yo me siento un poco multifacético con esto de bailar y crear sonidos. Apunto a lo que tenga ganas de hacer, lo que me salga con todo el amor y hacer algo propio mío”, asegura.

La danza lo llevó a viajar por el mundo, trabajar en los mejores shows del país, hacer colaboraciones en películas junto a directores como Eugenio Zanetti, musicales con Gustavo Santaolalla y muchos proyectos más.

Hoy su encuentro con una nueva etapa de su carrera le da espacio para profundizar su estilo musical. “Ya venía haciendo una búsqueda musical, de esta manera lo que encierra este EP y el videoclip el impulso me lo dio la cuarentena, el conectarme y esta vez solo, porque no tengo a mi compañera de baile. El baile es de a dos pero esta vez fue encontrarme a mí.”

Bailarín de tango desde sus primeros pasos en Buenos Aires, el santafesino aclara que si bien es su género favorito para bailar, no se limita así a la música. “Mi estilo siento que es de un tanguero, estoy usando bases y bits electrónicos, traperos o música más urbana. Y si puedo enriquecer mi música con distintos géneros es mejor, trato de nutrirme de todos los estilos.”

Consagrándose como un gran referente del tango no sólo en Argentina sino en el exterior también, donde más de una vez ha sido premiado, hoy Mauro se encamina a sumarle potencia a su carrera musical encontrando el equilibrio entre su profesión de bailarín y sus primeros pasos como cantante.

Avocado al tango, el bailarín y cantante se anima a lanzar música de su autoría. Jesus Flores

“Hoy en día me veo haciendo las cosas en simultáneo pero adaptadas, tengo que darle un espacio a lo musical y no quiero hacer una cosa o la otra, quiero todo junto. De aquí en adelante mi plan es unir la música y danza. Quiero estar haciendo mi show, poder cantar, bailar, tener mis bailarines y el sonido, diseñar un show – cuenta - Luces, láser, humo, impacto visual, todo lo que caracteriza mi show de danza hacerlo con la música también. Planes hay de seguir produciendo, tengo muchas ganas y tengo una visión de que me tengo que ir afuera e irme a Alemania, a Berlín, hay un instinto en mí de que es ahí.”