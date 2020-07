Matilda Blanco, la jurado de Corte y Confección que “hace de mala”

En medio de la pandemia, donde todo genera incertidumbre y el humor es difícil de remontar, Matilda Blanco vio la oportunidad de hacer llegar a las personas sus cursos y darles una herramienta más para transitar el aislamiento.

Si bien algunos de ellos ya se dictaba de manera virtual hace algún tiempo, su masterclass tendrá su debut el próximo mes y hará algo más que enseñar a vestirse. “Con la moda a tu favor” se transmitirá el 15 de agosto a través de Zoom y sus inscripciones se realizan la página de instagram de Visage School (@schoolvisage).

“Es una charla que tiene que ver con el empoderamiento a través de la imagen, darle la fuerza a la mujer y el poder sobre sí misma. Porque siempre está la mirada del otro y yo las invito a tomar el toro por las astas y manejar su propia imagen, les doy las herramientas para encontrar un estilo propio, les muestro los colores que pueden llevar. Hablamos de moda, tendencias, belleza”, contaba a Los Andes la asesora de imagen.

Más allá de enseñar a vestirse y aprender tips de belleza, la charla tiene un orientación motivacional que impulsará a las mujeres a encontrar su estilo y lucirlo de la mejor manera. “Yo intento animar a las mujeres a que no tengan ese miedo, porque la moda puede ser muy frustrante. El camino se hace no tratándose mal a uno mismo sino aceptándose. La idea es crear tu propia moda, eso es lo único que va a hacer que tengas estilo, personalidad y felicidad. No las privo de algo que les gusta sino que las ayudo a que lo adapten. Es por ese lado, no estamos para tanto ‘no’, estamos para querernos un poco más”.

Matilda busca ayudar a las mujeres motivándolas a sentirse a gusto con su propio estilo.

La modalidad será a través de Zoom, aunque el formato será parecido al de sus shows en vivo lo que en cierto punto impide la interacción plenamente. “Por lo general los cursos son interactivos, la masterclass es ver el espectáculo. Va a ser más complicado porque va a estar producido como en un programa de tv. Va a haber una persona ayudándome con las preguntas, lamentablemente o va a poder pararse todo el mundo a preguntar pero yo voy a responder algunas preguntas, las que le pueden servir a la mayoría”.

Además, su variedad de cursos virtuales permiten, incluso en cuarentena, capacitarse en el rubro. Producción de Moda, Armá tu Look (orientado principalmente a adolescentes), y Asesor de Imagen son algunos de los materiales que están disponibles para aprender en conjunto con personas de todas partes del país y aprovechar el aislamiento para seguir sumando conocimientos.

Su papel de malvada: ¿el más característico?

Si de personajes hablamos, el creado por Matilda se lleva todos los premios. Con su fama de mala en la televisión, logró destacarse en distintos programas, desempeñando hoy su papel como jurado en “Corte y Confección” de El Trece.

Pero cuando las cámaras se apagan, la crítica resulta ser una mujer totalmente diferente. “Es un personaje, cuando empecé como jefa de taller tenía que ser terrible. En ese caso entrené mucho con el productor y ver cómo iba a ser el personaje, no tenía que ser maltratadora pero debía tener una maldad, y en algún momento pudiera entender a los chicos”, contaba Matilda.

Para preparar a los participantes en la industria de la moda, que como dice ella “puede ser mucho peor que Matilda Blanco”, explica que su personaje en la TV busca mucho más que ser una máscara de malvada. “Es una práctica tener esa relación conmigo porque los entrena para un mundo que es maravilloso pero muy duro, es muy elitista y puede frustrar a la gente. Tengo esa cintura, puedo ser exigente y querer lo mejor de gente muy talentosa”.

Su faceta de "malvada" no tiene relación con la mujer detrás del personaje.

En un principio, Matilda era la jefa de taller del programa aunque luego de distintas situaciones que se fueron dando donde sus jueces no podían continuar con su rol, fue el momento de destacarse en lo que mejor sabe. “Ahora estoy como jurado y me dio una gran posibilidad de mostrarme como soy. No siempre soy mala, a veces soy compañera de los chicos y otras veces más exigente”.

Es un hecho que la televisión ha tomado un papel fundamental en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Para muchos, más que un entretenimiento es una compañía. “Están contentos de que estemos ahí, principalmente los primeros dos meses que fueron bravos. Fue bueno estar con la gente, pero es difícil todo lo que uno tiene que cambiar”, expresaba la columnista.

Y agregaba que este programa ha permitido que se reivindique el oficio de la costura. “La gente empezó a salir a buscar a la antigua modista o se animo a aprender a usar la máquina de coser. La gente tuvo cuatro meses para practicar. Le enseña un poco de moda, de la historia, en mi caso trato de mis conocimientos pasarlos”.

La moda cada vez más inclusiva y sus cambios de paradigma

Cuando hablamos con Matilda de “Corte y Confección”, ella remarcó que el programa permitió que la gente absorbiera lo bueno de la moda y la costura. “La gente se quedo con lo bueno, con aprender, con que todo el mundo puede tener un buen vestido, porque venían chicas con todos los cuerpos y edades, chicas trans, es un programa inclusivo y eso le dejó a la gente.”

Hace algunas semanas, Calvin Klein dio a conocer, en el mes del orgullo LGBTIQ+, la nueva cara de su marca y eso generó mucha revuelta en el mundo: Jari Jones, una joven trans que rompe con todas las estructuras de la belleza hegemónica.

Matilda expresó al respecto que “por suerte todo está cambiando, por suerte la visión es cada vez más grande, amplia, permisiva, inclusiva. Cada vez muchas más personas no solo pueden disfrutar de la moda, sino construir una imagen a través de sentirse bien, estar cómodo, no sentirse apartado, me gusta eso”.

Aunque aún el camino que se debe recorrer es largo, los pequeños pasos dan el impulso para seguir luchando por romper esta estructura que ha generado problemas de aceptación en uno mismo a gran parte de la sociedad. “Hay que estar atrás porque a veces los gobiernos se olvidan, hay que seguir, se cumplieron años del matrimonio igualitario así que es un gran momento. No hay que olvidarse de esos momentos y a partir de ahí seguir, con todos los cuerpos, con todas las edades”.

Varios personajes mediáticos luchan por volver más inclusivo el mundo de la moda.

En este contexto, compartió su opinión a partir de una anécdota propia donde una mujer le comentó en instagram que ‘debería mostrar más para no parecer una vieja’. “Las mujeres son las más malas con las mujeres, los hombres no pierden el tiempo diciéndole algo feo a una mujer, ganan su tiempo diciéndole algo lindo. Somos nuestras peores enemigas. Yo no critico a alguien por su cuerpo, su edad, su profesión, porque si es buena o mala, cuando me tocaba criticar lo hacía porque esa persona eligió mal un vestido, si al día siguiente está bien te lo voy a decir”.

Activista por los derechos de los animales

Uno de sus rasgos característicos es su fiel compromiso con los animales. Las industrias de la moda y la belleza son unas de las más crueles en ese sentido y ella se muestra en contra de las prácticas que lleven consigo el sufrimiento de los animales.

“Stella McCartney no utiliza nada con pieles de animales, sí utiliza lanas que dejo de comprar en Argentina porque se entero que a la lanera que le compraba maltrataban a las ovejas y así como ella muchas empresas internacionales. Evidentemente somos maltratadores de animales”, expresaba.

Una mujer que tiene en claro sus ideales y los lleva a la práctica constantemente. “Estoy en contra del uso de pieles y promuevo todo lo que tenga que ver con esto. En los ’90 había 250 mil vegetarianos en el mundo, hoy hay 80 millones. Es un montón, poco a poco va a cambiar y la gente entenderá.”

Y finalmente expresó que anhela “que las leyes puedan cambiar y hayan sanciones más duras contra el maltrato animal, pero que también en los colegios puedan aprender a tratar a un animal, para quererlo y cuidarlo.”