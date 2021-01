“MasterChef Celebrity”: termina el reality que enamoró a los argentinos

Después del éxito y los escándalos de la segunda temporada de “Bake Off Argentina”, en el 2020 Telefe volvió a apostar por el reality gastronómico más importante de la televisión. Pero con una novedad: por primera vez en la Argentina, “ MasterChef” tuvo su versión “Celebrity” , en la que dieciséis famosos y figuras del deporte y el espectáculo se pusieron el delantal y se desafiaron frente a las hornallas.

En octubre pasado, cuando comenzó el ciclo conducido por Santiago del Moro, con la participación de Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular como jurados expertos, la mayoría ya apostaba por un triunfo arrollador en el rating. Y no se equivocaron.

Santiago del Moro se lució como conductor del programa más visto del 2020 en la pantalla abierta.

Luego de tres meses y medio al aire, mañana (a las 22.15 por Telefe y 23.15 por Canal 9 Televida) se emitirá la gran final de “MasterChef Celebrity”, con Claudia Villafañe y Analía Franchín como finalistas de esta primera temporada.

Una temporada que, digámoslo, arrastró no solo rating, sino también varias polémicas. Logró captar la atención de un país entero, que cada noche se prendía a la pantalla para divertirse y, por qué no, aprender un poco de cocina.

A lo largo del ciclo hubo momentos y revelaciones que dieron que hablar y merecen un resumen.

¿Hubo acomodos y favoritismo?

Desde que comenzó la competencia, nadie daba “un peso” por el desempeño de Vicky Xipolitakis como cocinera. Y, para sorpresa de todos, la mediática fue surfeando con creces cada desafío, lo que la llevó a estar entre los cinco mejores.

Esta revelación fue motivo de suspicacias entre el público y la prensa, que sospecharon de cierto “favoritismo” hacia la rubia, quien siempre habría gozado de “una ayudita extra” para que pasara a la siguiente etapa. Con ayuda o no, Vicky se transformó en uno de los personajes más divertidos del certamen, lo que logró la empatía de la gente y ayudó, claramente, en la pelea por el rating.

Vicky llamó la atención desde la primera gala y pese a las sospechas de favoritismo llegó a la semifinal.

Tras la eliminación de Iliana Calabró y Rocío Marengo, que tiraron con munición dura frente al desempeño de algunos compañeros, se fue alimentando la teoría de favoritismos del jurado entre los participantes. Lo cierto es que Xipolitakis llegó al quinto lugar del certamen y su desparpajo le puso sabor no solo a sus platos, sino también al programa.

El Covid- 19 se metió en la cocina

Uno de los momentos de cambio en el certamen fue cuando se conoció que El Polaco, Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui se contagiaron de Covid-19 y debieron ausentarse en el ciclo.

Tras conocerse la noticia, la producción del programa tuvo que pegar un volantazo para no suspender las grabaciones, por lo que recurrió a tres reemplazantes, que ocuparon el lugar de los afectados durante tres semanas.

La cantante y actriz Natalie Pérez entró en lugar del Polaco, el modelo y actor Christian Sancho en el puesto de Vicky y la experta chef Dolli Irigoyen en reemplazó al temible Martitegui, convirtiéndose después en una de las participaciones más interesantes y reveladoras del programa.

Su participación alimentó a los fans que estaban del otro lado de la pantalla, que terminaron prefiriéndola a ella en lugar del serio Martitegui, quien cuando volvió empezó a mostrar su costado más amable con el correr de los programas.

En el trance, los concursantes pasaron airosa la competencia, con cierta compasión del jurado, que entendió que no tenían la misma práctica que el resto de sus compañeros.

El Turco García, ¿la revelación?

En el mundo del deporte, el Turco es uno de los jugadores más conocidos de Racing, que vistió la camiseta albiceleste y que con su carisma cautivó a una generación de fanáticos de la pelota. Divertido, pícaro y amiguero, el ex jugador de fútbol se ganó el corazón de sus compañeros y el público.

Con muy pocas cualidades en la cocina, se mantuvo en el certamen con tesón y garra, porque él sostenía que, como en el fútbol, “solo busca la gloria”. De las mollejas con caviar, que según Damián Betular fue el plato más feo de la competencia, a cocinar una torre de Croquembouche, un postre francés muy difícil con el que se lució y logró el aplauso del jurado, sus intervenciones quedaron en la memoria.

Fue el octavo eliminado del programa y su despedida una de las más emocionantes. “Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora, que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”, culminó entre lágrimas uno de los personajes más interesantes del ciclo, que compartió su experiencia tanto en la vida como en la cancha.

Una final picante

Mañana, Claudia Villafañe y Analía Franchín serán las protagonistas del duelo final de la primera temporada de MasterChef Celebrity. “La Tata” y la panelista competirán por el premio mayor de un millón de pesos y clases de cocina gratuita. La emisión de esta noche, además, será una “previa especial” en la que se recordará cómo fue el paso de cada una por el certamen.

La última semana del programa fue la más dura y levantó muchas sospechas ante la esperada resolución. Primero fue la eliminación de Belu Lucius, la comediante e instagramer que se destacó en la competencia como una de las mejores cocineras.

Pero la salida de Sofía Pachano fue una sorpresa, dado que era una de las participantes con mejor rendimiento y capacidad. Esto levantó sospechas en el público, que advierten una final “arreglada” y dan como ganadora a Claudia Villafañe.

Es cierto que Belu Lucius y Sofía Pachano eran las participantes más temidas y difíciles de la competencia. Aunque Analía Franchín, con un perfil polémico, se superó en cada gala, hasta cocinar varios platos halagados por el jurado.

Como decíamos, mañana se vivirá una final con un poco de desconfianza, porque muchos ven a Villafañe como la triunfadora. Por un lado, es la favorita del público desde la primera hora, pero no hay que descartar el desempeño de Franchín, que irá con toda su artillería a llevarse el trofeo.

Como sucede en la mayoría de los realities televisivos, no siempre gana el mejor o el favorito. A juzgar por el desempeño de todos los participantes, varios que se quedaron en el camino demostraron condiciones para continuar en la competencia, aunque la decisión del jurado fue la que pesó y nuevamente mañana estará en sus manos levantar una nueva polémica, en el que fue, además, el principal programa que distrajo a la gente en estos meses tan difíciles.

Se viene la segunda...

Para repetir el conquista televisiva, Telefe apuesta a un nuevo ciclo del reality gastronómico más visto de la pantalla. Sin fecha confirmada, ya están en marcha los preparativos para “MasterChef Celebrity 2”, que hasta el momento dio a conocer parte de los nuevos participantes.

Los primeros en dar el sí fueron Flavia Palmiero, Carmen Barbieri, Juanse, el ex “Casi Ángeles” Gastón Dalmau y Andrea Rincón. Pero fiel al estilo de la primera experiencia, el certamen busca un crisol importante de figuras que le aporten gracia y la chispa necesaria para entretener a la platea. Por eso no descartan la presencia de mediáticos, ex deportistas, músicos y actores.

Una de las últimas confirmadas es Daniela “La Chepi”, la cantante, actriz e influencer. Aunque muchos la conocen por las redes sociales, Daniela Viaggiamari tiene un largo camino en la tele desde su debut en el programa “Los más escuchados” hasta “Casados con hijos”.

Otro que le aportará diversión al certamen será Cae. El cantante es uno de los últimos confirmados en el ciclo de Telefe: se trata de “un cocinero de cabotaje”, según su post en Instagram luego de firmar contrato con la producción. Ahora se animará a mostrar su dotes culinarios en la competencia.

Falta por conocer algunos nombres, pero suena con fuerza la participación de las actrices Candela Vetrano, Sol Pérez, Claudia Fontán y el ex futbolista Brian Sarmiento.

Se estima que esta segunda edición arrancará en marzo.