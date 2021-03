Masterchef Celebrity 2: ¿cómo está resultando la segunda temporada del reality más visto de la tv argentina?

Luego de que Claudia Villafañe se consagrara como la ganadora del certamen en su primera entrega, los argentinos siguen eligiendo el reality de cocina para disfrutar durante la semana y coronar su fin de semana en cada gala de eliminación.

Con 12 participantes todavía en carrera y próximamente Carmen Barbieri se suma, esta segunda entrega tiene mucho por delante y los desafíos son cada vez más exigentes. Con una gala de eliminación en puerta, las celebridades se preparan para salvar su lugar en el balcón y sorprender a los jurados.

Como en la primera temporada, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis están a cargo de evaluar a los participantes, acompañados por Dolly Irigoyen como jurado digital y Federico Bal como host digital.

Rating y puntuaciones del programa

Durante la primera experiencia en la competencia que incluye como participantes a celebridades conocidas del medio argentino ya se contaba con una gran audiencia que acompañaba de lunes a jueves la competencia y los domingos las galas de eliminación.

Consagrándose como el programa con más rating del 2020, esta segunda edición va encaminada hacia el mismo rumbo. El programa de cocina no solo logra vencer a la señal que alberga a Marcelo Tinelli, también lo hace sin ningún esfuerzo sobre los demás canales de aire que esperan subir en el ranking.

Con una previa conducida por Marley y su ya reconocido programa Minuto para Ganar, Masterchef Celebrity suma cada vez más seguidores colocando nuevamente como el programa más visto de la televisión argentina.

Los números del último programa indicaron un pico de 16 puntos de rating. Mientras tanto, el Trece se mantuvo en la segunda posición en el ranking cosechando la mitad de puntos que el programa de Telefe. Con “Bienvenidos a bordo” alcanzó 8 puntos de rating a minutos de su cierre. Por su parte, América TV logró estar en el top 3 pero muy por debajo de los líderes con 1.8 puntos de rating.

Sobre los participantes de Masterchef Celebrity

A poco más de un mes de comenzada esta segunda temporada, ya se van palpitando quienes tienen potencial de llegar a la final y quienes son los más queridos por el público.

Hasta el momento, cuatro participantes fueron eliminados y quedan 12 en carrera. Dani La Chepi, Candela Vetrano, María O’Donell, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Claudia Fontán, Gastón Dalmau, Andrea Rincón, El Loco Montenegro, Fernando Carlos y Daniel Aráoz se disputan el podio para acompañar a Claudia Villafañe en la lista de ganadores del certamen.

Esta semana, Andrea Rincón, María O’Donell, Claudia Fontán, Fernando Carlos y Gastón Dalmau son los participantes que pasan directamente a la siguiente ronda, mientras que el resto del elenco deberá competir por subir al balcón y salvarse de la eliminación. Esta noche a las 22 comienza la quinta Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity.

En esta temporada, sin dudas la revelación fue Alex Caniggia. Polémico, divertido y ocurrente como es tradicional de él, se presenta como uno de los personajes más llamativos del certamen.

Por otra parte, Gastón Dalmau y Fernando Carlos son de los participantes que más adora el público. Apoyándolos en redes sociales y haciéndoles llegar sus mejores deseos para la competencia, se encuentran entre los más queridos y también talentosos de esta nueva temporada.

Gastón Dalmau se ha convertido en uno de los preferidos del jurado y el público.

La llegada de Carmen Barbieri al certamen

Tras haber estado varios meses con un cuadro delicado por Coronavirus, Carmen Barbieri levanta la cabeza y se suma al equipo del reality. El viernes pasado grabó su primera participación en el certamen y su llegada emocionó a todos. Con lágrimas en los ojos, Carmen recordó los momentos críticos que tuvo que atravesar, pero no dejó de agradecer y celebrar su notable recuperación.

Su llegada está prevista para el 12 de abril y ya se conoce el protocolo que se llevará adelante por la producción. Por el momento no está previsto un tratamiento sanitario especial para la concursante, simplemente se le tomará la temperatura y deberá transitar por una alfombra sanitizante ubicada en el ingreso al imponente edificio del canal.

Como los programas se filman con algunas semanas de anticipación, el ingreso de Carmen se dará con sólo diez concursantes en la competencia y luego de siete galas de eliminación. En cuanto a su participación, el jurado en principio no le exigirá desafíos extras, aunque aún no se sabe cómo se la calificará para que su llegada no conlleve ventajas con respecto al resto de los participantes.

Carmen Barbieri se encuentra ya filmando la segunda temporada aunque recién la veremos en pantalla dentro de unas semanas.

La actriz se habría contagiado a mediados de enero, en uno de los primeros ensayos y clases gastronómicas que los participantes de MasterChef Celebrity deben tomar antes de debutar en el programa. Su situación fue delicada ya que cuando fue hospitalizada, presentaba el virus del Covid-19 sumado a una fuerte neumonía. Problemas respiratorios y un agravamiento general llevaron a que fuera inducida al coma farmacológico durante varios días.

Las polémicas del show

Uno de los temas más picantes que se transmitió los últimos días en los medios fue las declaraciones que dio Cae en uno de sus shows. Tras ser el segundo eliminado de la competencia e irse un poco indignado, hizo polémicas declaraciones sobre el programa y los jurados en su show que salieron a la luz.

Atacando al jurado, burlándose del concurso y criticando la forma en la que trabajaban, recibió el repudio de gran parte de los seguidores del programa tachandolo de desagradecido.

“Tengo que hacer catarsis porque tengo que volver el viernes a ese lugar endemoniado”, arranca el músico desde el escenario. “Ustedes se divierten todas las noches y nosotros estamos ocho horas para que ustedes se diviertan”, siguió, a pura queja sobre el programa.

“Los que estamos en MasterChef tenemos que hacer dos platos: uno que se prueba caliente y otro que, al rato que después vas y volvés, está frío. O sea que, básicamente, los tres jurados son tres pobres pelotudos que están probando comida fría. O sea, tanto que nos bardean algo, ¡Donato se come un cacho de risotto frío!”, expresó.

Esta grabación se transmitió en Hay que ver, el programa de Denise Dumas y José María Listorti, quien obviamente expresó su opinión sobre las declaraciones del músico.

“¡Qué desagradecido! ¡Qué horrible! Si vos elegís participar de un certamen, después salir a contar eso y tratar de pelotudos al jurado que te trató con respeto. Y las ocho horas que grababan, Cae, te pagaban. No estabas ahí donando tu tiempo”, se quejó la conductora.