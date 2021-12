Más de 140 series y películas abandonan el catálogo de Netflix y HBO Max de cara al 2022

Así como llega un nuevo año, también las plataformas de streaming comienzan a actualizar sus propios contenidos y proponen el recambio de un mar de series y películas en sus listados.

Netflix y HBO Max han anunciado que harán un recambio de contenidos durante este fin de semana, el último de 2021. De cara a comenzar un nuevo ciclo, las plataformas entienden que también deben hacerlo en sus catálogos.

¿Por qué quitan contenidos de su plataforma?

Según se conoce, las plataformas obtienen licencias de series y películas de estudios y proveedores de contenidos de todo el mundo, y esas licencias pueden vencer si no se renuevan.

Según Netflix, “hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix”.

Debido a las licencias de ciertos contenidos, las plataformas se ven obligadas a eliminarlos de sus catálogos.

Es por ello que semana a semana, las plataformas van actualizando contenidos, agregando nuevos y quitando algunos que, aunque sean aclamados por la audiencia, no está en su poder mantener.

Series y películas que abandonan Netflix

Jueves 30 de diciembre

· Veep

· Hecho en Casa, temporada 1

· Sr. Pig

· The Ollie & Moon Show, temporada 1

· Jack Taylor, temporada 1

Viernes 31 de diciembre

· Transformers Prime, temporada 1

· O Brother, where art thou?

· 24, temporadas 1-9

· Mia y yo, temporadas 1-2

· La sombra del diablo

· Turbo

· Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio

· Terminagolf

· Bridget Jones’s Baby

· Littlest Pep Shop, temporada 1

· Mil Palabras

· Late Night

· Nina al desnudo

· Fastest

· My Little Pony-Chicas de Equestria: Montaña rusa de amistad

· My Little Pony-Chicas de Equestria: Amistad olvidada

· Cómo conocí a vuestra madre, temporadas 1-9

· Oddbods

· Futbolín

· Vexed

· Vientos Contrarios

· Homeland, temporadas 1-8

· Hijos de la Anarquía, temporadas 1-7

· Prison Break, temporadas 1-5

· Las aventuras de Chuck y sus amigos, temporada 1

· Lluvia de Albóndigas 2

· Fullmetal Alchemist: Brotherhood, temporadas 1-5

· Cómo entrenar a tu dragón 2

· El Cambiazo

· El Lobo de Wall Street

· Sleepy Hollow (1999)

· La Caverna Maldita

· Dick y Jane, ladrones de risa

· Fullmetal Alchemist, temporada 1

· Una bala en la cabeza

· La joven Liga de la Justicia, temporadas 1-2

· Qué esperar cuando estás esperando

· Funny Girl (una chica divertida)

· Tenías que ser tú

· Ghost Rider: Espíritu de Venganza

· ¿Qué fue de los Morgan?

· Padre de Familia, temporadas 1-7

· Warcraft: El Origen

· No es país para viejos

· Up in the Air

· Bienvenido a la Jungla

· Nureyev

· Por la Cara

· Una historia casi divertida

· Autohead

Sábado 1 de enero

· Modern Family, temporadas 1-11

· Asalto al Poder

· Corazones de Acero

Domingo 2 de enero

· El Ocupante

· Dora y la ciudad perdida

Series y películas que abandonan HBO Max

Jueves 30 de diciembre

· Geostorm

· El gran combate de Muhammad Ali

· High Maintenance, la serie web, temporada 1

· Estado de juego: niños trofeo

· Einstein (2010)

· The Last Truck: Closing of the GM Plant

· Desastres plásticos

· Barbie: Aventura en el espacio

· Barbie: Superheroína del Videojuego

· Barbie y sus hermanas en busca de los perritos

· Silicon Valley

· Enemigo Oculto

· In Pursuit of Honor

· Juguetes de guerra

· Getting On, temporadas 1-3

· Los Conchords, temporadas 1-2

· Looking

· Divorce, temporadas 1-3

· Tought Crimes: The Case of the Cannibal Cop

· The Wire, temporadas 1-5

· El regreso de un soldado

· Treme, temporadas 1-4

· Carnivále, temporadas 1-2

· Mildred Pierde, temporada 1

· Con los pies por delante

· Milla Blanca

· Buscarse la vida en América, temporadas 1-2

· The Comeback, temporada 1

· The Newsroom, temporadas 1-3

· Los Picapiedra (1994)

· True Blood (Sangre Fresca), temporadas 1-7

· Funny or Die Presents, temporadas 1-2

· Malas noticias

· Generation Kill, temporada 1

· The Pacific, temporada 1

· Manzana y Cebolleta, temporada 1

· Temple Grandin

· Mike Tyson: Undisputed Truth

· Matrix Revolutions

· Vogue: la mirada de la editora

· El crimen de Laramie

· Banshee, temporadas 1-4

· Amenaza de Tormenta

· Stuart: A Life Backwards

· En el Ojo de la Tormenta

Viernes 31 de diciembre

· Bunnicula, temporadas 1-3

· The Knick, temporadas 1-2

· Knight Squad: Academia de Caballería, temporada 1

· Justice League Action, temporada 1

· La solución final (2001)

· Cuando callan las trompetas

· La estafa (Bad Education)

· Muerte en Leon, temporada 1

· John Adams, temporada 1

· Show me a Hero, temporada 1

· Búscame en París, temporadas 1-3

· The Brink, temporada 1

· PU-239

· John from Cincinnati, temporada 1

· Presentando a Pancho Villa

· Citizen X (Ciudadano X)

· Phil Spector

· Gia

· Hemingway & Gellhorn

· American Splendor

· The Late Shift

· Capturing Mary

· Justicia Ciega

· Bendito Alcoholismo

· Acoso en las aulas

· Clear History

· Cinema Verite

· Bernard y Doris

· El Diablo (1990)

· Game Change

· Bessie (2015)

· Grey Gardens

· La patrulla canina: Rescate a toda velocidad

· Big Love

· Stand by me, Doraemon

· Spawn, temporadas 1-3

· Vice Principals, temporadas 1-2

· Dora la Exploradora, temporada 1