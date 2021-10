Marta Dusseldorp: “Tu historia de vida es lo que te hace ser quien sos”

Marta Dusseldorp es una actriz australiana, que ganó notoriedad por su papel en las películas “Blackjack” y que en los últimos años se dedicó a darle vida a Sarah Adams, protagonista de la serie “Un lugar llamado hogar” (A place to call home) que se puede ver a través de la plataforma Acorn TV y que está llegando a sus dos últimas temporadas.

La serie, que comenzó a transmitirse en abril de 2013, cuenta la historia de una mujer que regresa a su hogar en Australia, luego de la Segunda Guerra y que, lejos de lo que esperaba, no es bien recibida por su madre. Siendo la única hija viva luego de la guerra, la madre le reprocha haber cambiado de religión al casarse con un hombre judío -del cual ya ha enviudado- y la hecha de su casa. Sara (Marta Dusseldorp) entonces, inicia un trabajo como enfermera en un pueblo cercano, al que llega gracias al contacto con George Bligh, un acaudalado empresario local que claramente está enamorado de ella.

George Bligh es padre de Jamie, un joven que tuvo que casarse con Olivia sin amarla por decreto de su abuela, Elizabeth Bligh, -la matriarca de la familia-, para ocultar su homosexualidad. Anna es la otra hija de George, (hermana de Jamie), una joven que tiene que esconder su amor por Gino, un joven granjero a quien conoce desde pequeño. A ellos se les unen Roy Briggs, un hombre que pierde su encanto luego de la muerte de su esposa e hijos, Jack Duncan, un médico y el protegido de Elizabeth y Harry Polson, un amigo de Jamie y con quien tiene una relación.

En esta entrevista exclusiva de Los Andes, Marta Dusseldorp profundiza en el crecimiento de su personaje, analiza los mensajes de la serie en relación al racismo y la homofobia como también la desigualdad social y el valor del dinero en la vida de las personas.

¿Cómo sentís que cambió el personaje de Sarah desde la primera temporada a la quinta temporada?

Fue un largo recorrido, creo que ella fue mejorando en el manejo de las situaciones, del encierro. Yo tengo una hermosa relación con Bevan Lee, la creadora y ella estuvo presente en todo, excepto en la primera temporada. Así que juntas pudimos ir construyendo la confianza entre ellos (Sarah Adams, su personaje, y George Bligh) y el enamoramiento entre ambos, trabajamos muy de cerca para hacer creíble que ella fuera todo lo potencialmente podía ser. Y siento que es creíble, así que estoy muy orgullosa por ella (su personaje) en la serie, creo que maneja el encorsetamiento y maneja exigencias físicas para otorgar historias realmente interesantes, enfrenta sentimientos acalorados y un poco difíciles por momentos, como racismo, homofobia, y logra que las mujeres se pusieran al frente de muchas cosas y que hiciera que sus voces sonaran más fuertes. Todo eso es hermoso. Estoy muy orgullosa de esto.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser parte de la familia Bligh?

Por supuesto que Elizabeth es una pesadilla, la matriarca, una suegra del infierno (se ríe). No creo que ella (Sarah) se haya sentido cómoda como parte de la aristocracia, lo cual me encanta. Ella sobrevive en lo que era estar inundado de dinero que no te hace feliz y lo que amo de ella es que nunca necesita aparentar eso o tapar su origen. Y pienso que felizmente había tenido un encuentro con Roy (Frankie J. Holden) por el resto de su vida, pero ciertamente disfruté, eventualmente, trabajar con un almohadón en la espalda, dentro de un lugar glorioso para filmar. Además con el trepador de George (Brett Climo) nos convertimos en muy buenos amigos así que por eso siempre es un placer ir a trabajar, por lo cual era muy bueno estar ahí.

¿Cuanto de Sarah hay en vos y cuanto de Marta hay en Sarah?

Creo que las dos existencias están inextricablemente enlazadas, creo que ahora y para siempre habrá una parte de ella en mi, y no estoy segura si es ella o es una parte de mi pasado en forma de ella. Definitivamente ella es una parte de mi sueño, de mi tiempo. Realmente amé explorar el judaísmo, la parte de la tradición alrededor de ello, su estoicismo. Ella nunca fue una víctima de lo que le pasaba. Y cuando estuve indagando en la vida de los sobrevivientes del Holocausto, los escuché exponerse en entrevistas contando lo que habían pasado. Lo que noté en ellos, es que solo lloraron por la muerte de otras personas, nunca lloraron por sí mismos. ¡Sobrevivieron! Así que observé eso para comprender que se puede pasar por algo terrible, pero todavía estás vivo para ser testigo de tu historia y la de los demás, y que lleves esto al mundo. Es lo que te hace ser quien eres y no otra persona. Como actriz siento que estoy llena de empatía y compasión y siento muchas cosas, así que lo que sé y lo que siento a veces es lo que he notado en las personas y puede ser muy diferente pero para mí lo que sé es lo que siento, así que creo que Sarah es un poco así.

Antes de las plataformas de streaming, las series locales quedaban en el país de origen ¿Como te hace sentir que tu personajes sea conocido en todo el mundo?

Bastante sorprendente, sí. Estaba hablando con el publicista que trabajó con nosotros aquí en Australia sobre “Un lugar al que llamado hogar” y me dijo ¿Qué estás haciendo? Dije que “puse un día de entrevistas en América Latina” y me dijeron ¡Nooo!, -¡Síii!!! y les encantó. Hay tanto para disfrutar en este mundo y que tu lugar nos abrace creo que significa algo bueno. Siempre pensé que valía la pena, pero ahora aún más. Es maravilloso, es mágico.

¿Has recibido propuestas para trabajar fuera de Australia gracias a A place to call home?

Acabo de terminar “Un lugar llamado hogar” y me queda hacer una temporada más de “Jack Irish”, y acababa de empezar a poner mi dedo del pie en proyectos internacionales por primera vez -porque estuve ocupada- y luego la pandemia lo suspendió. Me aislé como todos los demás y he estado trabajando en mis propios proyectos, así que no sé la respuesta de eso, no, no he tenido esos movimientos hasta que el mundo se abra y sea posible

Volvamos a la serie, hay alguna sorpresa que nos puedas adelantar de estas últimas dos temporadas.

Bueno, esto simplemente no acaba. Habrá una continuación de sorpresas, diferentes personajes entrarán a la serie, la penúltima temporada es más acerca de las personas y la última es más acerca de nosotros y nuestra comunidad. Queríamos cuidar la pertenencia a esa tierra y el verdadero valor profundizando en cada una de esas personas antes de despedirnos, por lo que son muy diferentes, pero ambas fueron escritas y curadas por Bevan, que absolutamente manos a la obra todo el tiempo. Por lo que la autenticidad y la música completa el sentido en el lugar correcto. Así que creo que para ambas temporadas hay muchos “Adiós”, pero también algunos “Holas”, lo que también es agradable.