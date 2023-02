Marketing Digital: No podés estar solo en Instagram

Elegir mas de una plataforma digital en el mix de medios que existen, puede beneficiar mucho a tu negocio. Esta es una de las mejores recomendaciones para aquellos que están iniciando en el mundo digital, si bien el 75% de los usuarios, aperturan su perfil de Instagram antes de cualquier otra cosa. Pero hay cosas a tener en cuenta de esta red social y cuidar la presencia digital de tu marca.

La plataforma de instagram entre las mas descargadas a diario.

Pedacitos de Instagram

1) Dependes de un algoritmo que cambia todos los días. Cada día son más usuarios que se suman, esto genera más competencia por ese espacio en el feed del consumidor y el alcance está cada vez mas difícil de dominar.

2) Es una plataforma frágil. Ya vimos lo que pasó hace varios meses con la desactivación de cuentas, perdida masiva de seguidores, errores frecuentes en cuentas de usuario a nivel mundial, casos de hackeo de cuentas. No sabes que puede pasar en un futuro y tu marca, negocio no puede correr estos riesgos. Es algo que no podes controlar, por más que agregues doble verificación en tu cuenta.

3) No tenes datos profundo de tus seguidores. Por lo menos en la plataforma no los podes recolectar, siempre tenes que utilizar una tercera. Y esto es clave para crear una estrategia sólida, atraer y fidelizar clientes.

4) Hay una frase típica para esto, pero mejor te digo, distribuí tu negocio en distintas plataformas y no dependas de una sola.

Hoy existen otros canales donde tu marca hoy puede desarrollar una estrategia de contenidos como lo es TikTok, Pinterest, Página Web, Blogs, Email marketing, Podcast, YouTube, entre otras. Entonces además de dar el paso de tu presencia en Instagram, también podes elegir otra plataforma para construir tu marca y respaldar tu presencia digital.

Si te gusto este contenido y te gustaría aprender más sobre contenido en redes sociales y consejos que hagan crecer tu negocio, nos vemos en Instagram → @aldicano___