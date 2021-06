Mariano Peluffo y “Relatoras argentinas”, un certamen que quiere revolucionar la tevé y el deporte

Mariano Peluffo vuelve a la televisión a la cabeza de “Relatoras argentinas” , un certamen de la TV Pública que desde hoy buscará a la mejor relatora de fútbol del país, una tarea habitualmente ejercida por hombres. El conductor definió el envío como “una plataforma de visibilización más que un ‘reality’”, cuyo verdadero éxito será que “en el futuro no sea necesaria la existencia de un programa de este tipo”

“Estoy entusiasmadísimo -dijo Peluffo en esta entrevista a Télam -, yo me crié en una casa de todos varones y hoy, con tres hijas de entre 19 y 10 años, te juro que hablo de esto todo el tiempo, no sabés cómo me interpelan, esas cabezas van para un lado mejor que la que fueron las nuestras”.

Con el foco en promover la igualdad de oportunidades en un ámbito mayoritariamente masculino, “Relatoras Argentinas” reunirá, de martes a viernes a las 22 y domingos a las 21, 16 aspirantes de distintas partes del país que disputarán la “Liga de relatoras” y que serán evaluadas por Viviana Vila, Walter Nelson, Evelina Cabrera y Miguel “Tití” Fernández.

Ellas son Aldana Lamberti, Carolina Zalez, Sabrina Otaegui, Aylén Romachuck, Estefanía Pineda, Ivana Lanuto, Sofía Maiza, Brenda Melgar, Ariana Isasi, Anabella Martínez, Lola del Carril, Verónica Córdoba, Romina Toledo, Yasmín Graciano, Laura Corriale y Sol Rivero.

Menos enfocado en el impacto televisivo que proponen los “realities”, según el cual cada semana debería abandonar el envío una participante, el programa conducido por Peluffo apuesta a que “las 16 chicas estén desde el primer hasta el último programa para que puedan seguir mejorando con las devoluciones”.

“Las participantes van a estar divididas en dos grupos de ocho, van a ir sumando puntos y se armarán semifinales y una final con las que mejor puntaje tengan de cada grupo”, explicó Peluffo sobre el envío cuyo premio final será un contrato para relatar fútbol en los medios públicos.

“Además de generar burbujas por la pandemia, este sistema de eliminación busca consagrar una ganadora evitando la forma que se aplica en la mayoría de los ‘realities’, vinculada con la curva dramática del programa”, contó.

“Nos parece -agregó- que una relatora que viene, se anima a contar su historia, a exponerse en la TV Pública para todo el país a pesar de todos los prejuicios que hay de por sí en el medio con el tema, decirle a la semana ‘mirá, te volvés a tu casa’ sería tremendo”.

-¿Cómo dialoga un formato televisivo que apuesta al rating, la masividad por lo general a cualquier costo, con una propuesta que tiene el foco en “promover la igualdad”?

-Me sedujo mucho la propuesta porque es un universo tan masculino el fútbol, con tan poca incidencia femenina, que la propuesta de la TV Pública estaba buenísima. No queremos una competencia “a codazos”, queremos que mejoren las 16, que haya una ganadora pero que al terminar el programa hayan aprendido, tengan más herramientas, que para ninguna el paso por “Relatoras” haya sido un garrón. Es una plataforma de visibilización y, también, tiene cierta cosa de academia o coacheo, de movida, fuimos el primer programa de televisión que recibió una capacitación de género enmarcada en la Ley Micaela.

-¿Cómo impactó esa capacitación en tu mirada sobre el formato?

-Por ejemplo, con el tema de las eliminaciones, si hilás más fino, me pone la piel de gallina decir “la participante eliminada es”, me parece la frase menos feliz del mundo con el número de femicidios que hay. Quizás es una lectura muy fina pero la realidad, cuando nos imaginamos la imagen de la cara de las participantes e ir tachándolas, nos hacía ruido por todos lados.Por lo demás, el programa me interpeló de movida: yo no soy un gran consumidor de fútbol, pero si empezás a observar la poca participación de la mujer en el universo deportivo general y del fútbol en particular es tremendo. El Chelsea está dirigido por una mujer a la que le dicen “La dama de hierro”, ¿tienen que ser Margaret Thatcher para poder desenvolverse en ese mundo? Empezás a escuchar todo con otra atención y te das cuenta que las cosas que se dicen se parecen a lo que decía tu viejo, tu abuelo, tu vieja, que decía uno y es una soga larga. En ese contexto, este programa es un granito de arena. / Télam