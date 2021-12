Marcos Carnevale dirigirá en Mendoza un film protagonizado por Benjamín Vicuña

Mendoza se prepara para la filmación de “S.O.S. soy papá”, una producción chileno argentina, dirigida por Marcos Carnevale, con las actuaciones de Benjamín Vicuña en el rol protagónico, y Laura Fernández (aún no confirmada) como coequiper de un elenco de primera línea de ambas nacionalidades.

La historia requiere que parte del rodaje se realice en nuestra provincia, por este motivo tanto Carnevale como Rizoma, la productora chilena, Leyenda Films y Frontera Films, -ambas como la pata local que participa de la filmación- realizaron el anuncio con bombos y platillos en un conocido hotel céntrico.

“S.O.S. soy papá” relata un hecho inesperado en la vida de Nico (Benjamin Vicuña), quien a una semana de casarse y celebrar su matrimonio igualitario -recientemente aprobado en Chile- recibe una carta que lo obliga a enfrentar su secreto mejor guardado: es padre de una niña que solo conoció al nacer. La pequeña está en un hogar en nuestra provincia y tras la muerte de su madre, el padre tiene 3 días para recuperarla antes de que pase al sistema de adopción. Esto da lugar a un viaje cómico y dramático, que mezcla todo tipo de emociones. Una vez en Mendoza, conocen a Marina, una bella asistente social (Laura Fernández) de quien se enamorará uno de los amigos de Nico.

Marcos Carnevale junto a Sebastian Freund, de Rizoma, productor ejecutivo del film e integrantes de las productoras locales

Detrás de este ambicioso proyecto está la productora chilena Rizoma, cuyo éxito más resonante es “Stefan Vs. Kramer”, una película producida y dirigida por Sebastian Freund, quien también está a cargo de la producción ejecutiva (como socio mayoritario) de “S.O.S. soy papá”. Así, la productora eligió a Marcos Carnevale como director y a Frontera Films, con Ramiro Navarro al frente, quien junto a Ignacio Rey y Rocío Gort completan el equipo de producción local.

A su vez, Marcos Carnevale es un guionista de TV y director de cine reconocido por películas y series como “Ilusiones”, “22, el loco”, “099 Central” (ganadora de 8 Premios Martín Fierro), “Soy Gitano” (nominada a 13 Premios Martín Fierro), “Padre Coraje” (ganadora del Premio Martín Fierro de Oro y de 3 Premios Clarín), “Hombres de honor”, “Botines”, “Mujeres asesinas” (ganadora del Premio Martín Fierro de Oro y de 5 Premios Clarín) o “Amas de casa desesperadas”. En el 2004 hizo su primera incursión en el teatro como autor y director artístico del espectáculo “La profecía”.

Pero antes, Marcos Carnevale debutó en cine en 1996 como guionista, director y productor de “Noche de ronda”. Hasta su segundo largometraje, “Almejas y mejillones” (2000), continuó escribiendo guiones como “Esa maldita costilla”, “Papá es un Ídolo” o el guion para el largo de dibujos animados “Los Pintín al rescate”. En 2003 filmó el guion de “El día que me amen”, y en 2004 escribió y dirigió su tercera película: “Elsa y Fred”, por la que Manuel Alexandre y China Zorrilla han recibido amplio reconocimiento.

En 2007 asumió como director de contenidos de Pol-ka Producciones, cargo que sigue hasta la actualidad. En 2011 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito en la disciplina Guion de Televisión, otorgado por Fundación Konex. Entre sus producciones más populares se encuentran “Corazón de León”, “El fútbol o yo”, y el reciente estreno de Netflix “Loco corazón”.

En una entrevista con Los Andes, adelanta lo que será la filmación de “S.O.S. soy papá” , pero también habla del futuro de la ficción televisiva, su visión del cine en la actualidad y de su vocación por enseñar de forma empírica.

En qué etapa está el proyecto “S.O.S. soy papá”

Fui convocado por Sebastián Freund para dirigir la películas cuyo guión es de él, que deriva de un producto televisivo y teatral mega exitoso en Chile que se llamó “Divorciados”, que eran un grupo de cuatro amigos, a los que ahora se suma Benjamin Vicuña al proyecto, metiendo además una historia nueva, cuando descubre que tiene una hija en Mendoza producto de una relación casual que tuvo hace nueve años atrás. La idea es venir al rescate de esa niña que ha quedado sola en la vida y para eso cruzan la cordillera, en un film tipo road movie, en la que les pasan un montón de cosas -porque es una comedia- y llegan aquí para ese rescate. En Mendoza nos está ayudando la gente de Frontera Films que son muy avezados en producción, y me llevé una gratísima sorpresa con eso, porque además, como soy cordobés, vengo bogando por que se genere cine en distintos lugares y que no esté todo monopolizado en Buenos Aires.

Tu otro proyecto, “Granizo” protagonizado por Guillermo Francella ¿está próximo a estrenarse?

Sí, también tiene este esquema, gran parte ocurrió en Córdoba con gente de ahí y fue una experiencia espectacular, lo cual abre cada vez más el panorama para que las provincias tengan su propio cine.

Calculo que se estrena en marzo o abril, en Netflix. Es una película que terminé de filmar en mayo pero tiene mucha postproducción porque es la primera vez que se hace cine catástrofe en Argentina. Es una película de tormentas, donde rompimos medio Buenos Aires y todo eso es con efectos especiales.

Aunque es una comedia, tiene un contexto de catástrofe. Se trata de un meteorólogo muy famoso, que nunca falló un pronóstico y la gente lo sigue a ciegas más allá de las predicciones de los sistemas digitales, hasta que un día falla. Ahí se produce lo que se conoce como el famoso proceso de cancelación, donde un día sos un dios, pero no sos nadie al día siguiente. No es tan comedia tampoco, es un drama que vive mucha gente.

Ramiro Navarro, Sebastián Freund, Marcos Carnevale, Ignacio Rey y Rocío Gort.

¿Sería un dramedy?

Todo mi cine es dramedy, no creo en la comedia llana y pura, me gusta que tenga una temática y un corazoncito latiendo para que vos veas una persona, que te conectes con un ser humano, no con un personaje de cartón.

Una de tus últimas producciones que lo refleja es “Loco corazón”

Sí, es una tragedia griega que habla de un psicópata (Adrián Suar), una mente perturbada, pero que su corazón siente así, en donde no puede dejar de amar a esas dos mujeres (Soledad Villamil y Gabriela Toscano) en una sociedad que lo condena, entonces lo tiene que hacer de modo clandestino y empieza una cosa de locura. Son hechos que ocurren muy seguido en la vida real. Y a veces actuamos en la vida de ese modo, armando personajes y circos para hacer lo que uno realmente quiere hacer pero que no está aceptado por la sociedad.

¿Qué pasa con la ficción televisiva?

Esa es la gran pregunta. En principio Adrián (Suar) no está dejando de hacerlas e insiste en que eso siga vivo, de hecho ya está trabajando en una nueva tira para el año que viene. Pero también está claro que la oferta de contenidos cambió sustancialmente, el advenimiento de las plataformas es imparable y un cambio generacional que consume o entiende mejor código plataformas que el canal abierto. Creo que es un proceso de transición en el que se va a terminar acomodando un poco todo. Hoy la gente no está consumiendo salas de cine, lo que hace que muchas películas pasen directamente a las plataformas. “Granizo” es una película para cine, pero se estrenará en Netflix sin pasar por las salas. Por un lado está buenísimo, pero por otro no… depende de dónde pongas la cámara.

Se te ve entusiasmado en redes hablando de enseñar cine

No tengo un perfil académico porque yo al cine lo replico en forma empírica. Nunca lo estudié teóricamente. Todo lo que aprendí fue por experiencia, entonces lo que trato de hacer cuando me convocan es una charla de corte motivacional, donde enseño a hacer mi cine, como yo lo hago. No son módulos teóricos, sino que hablo desde un lugar más profundo de la formación de un director y un guionista de cómo contar las historias o qué me pasó a mí contando historias, es decir, desde mi experiencia.

La apuesta chilena

Por su parte, el productor ejecutivo y socio mayoritario de esta producción, Sebastián Freund, de Rizoma, consideró muy acertada la selección de actores “son actores muy muy reconocidos, transversales y populares en Chile. Uno es Jorge Zabaleta, el otro Fernando Larraín y el otro es Rodrigo Muñoz. Este elenco se encuentra totalmente confirmado”, adelantó y aseguró que aunque en Argentina están buscando actores, está “muy ilusionado con algunos nombres”, pero no quiere adelantarse hasta que no estén cerrados.

En cuanto a Marcos Carnevale, Freund consideró que “tiene una trayectoria y una filmografía espectacular. Esta película es una comedia en la que también se transita la emoción y las situaciones extremas que pasan a ser de comedia”, por este motivo considera la elección de Carnevale como la persona ideal “con la cual contacté en 2019, cuando nos encontraron Buenos Aires pero justo él estaba en esta última película que hizo para Netflix y no coincidimos en agendas. Luego la pandemia hizo lo suyo y lo volví a encontrar y logramos convalidar los tiempos. Que se sume a la película para mí es un placer”, aseguró.

Freund destacó “el apoyo de Canal 13 de Chile y de Veinticuatro siete (24/7), una productora española que apostó por este proyecto y que nos permite empezar a abrirsnos al mundo”. El proyecto comenzaría a rodarse en marzo y esperan que llegue a las salas de cine en agosto.