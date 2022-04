Manuel Wirzt: “Hay canciones que forman parte de la banda sonora de la vida de cada uno”

Manuel Wirzt toca esta noche en el Teatro Plaza, de Godoy Cruz, a las 22, en un formato acústico en el que privilegia los clásicos de su carrera, que lo identifican con las baladas románticas, pero también algunos de las nuevas canciones de su último disco “Todo”, nacido en pandemia y que está “sacando a pasear” en una gira con conciertos en distintos puntos del país.

Esta noche actuará, compartiendo escenario con Wirzt, el mendocino Don Torres, músico de sólida carrera en géneros del pop rock, quien ha sido invitado en otras oportunidades por el autor del clásico “Hoy te necesito”.

Con estos antecedentes, se plantea la posibilidad de una gran noche en el escenario del Plaza. “Don Torres, es un amigo de hace muchos años, que lo invité a cantar el año pasado como invitado de lujo, y fue tan linda la experiencia del formato acústico, que en primera instancia fue por una cuestión de necesidad por los protocolos, sin perder la esencia porque en definitiva, es siempre la canción que está adelante y no puede faltar el corazón que está empujando siempre atrás” aseveró Manuel Wirzt, en entrevista con Los Andes, en la que aseguró estar “feliz y contento” de volver a los escenarios.

¿Venís a presentar el disco “Todo”?

Sí, es un disco que salió en noviembre del 2020, cuando hicimos la nota anterior seguramente estaba preparando las canciones de ese disco, Y salió en esa fecha porque más allá de todo lo que pasaba yo quería tener algo lindo para contar.

Este disco reune doce canciones. Una nació en pandemia, iban a ser once y después nació “Imposible”, que la hicimos junto a Fernando Pini, músico amigo y productor del disco. Ahí también apareció la idea de que la cante Dani La Chepi, una amiga -casi una hermanita- y asi compusimos el tema número doce. Lo que estoy haciendo ahora es sacar a pasear mucha de esas canciones nuevas, sin dejar las canciones de siempre, que de alguna manera me han abierto las puertas en todos lados y que hoy soy lo que soy gracias a esos temas también.

¿Dani La Chepi está en el video de otro tema?

Claro, ahí fue cuando la conocí, y esa es otra de las causalidades. Fue en el primer corte, una canción llamada “Loca de mi corazón”, que la compuse para la misma mujer que le compuse “Hoy te necesito” en el año 94, así que imaginate qué historia. “Loca de mi corazón” es porque hay que estar loca para estar con un tipo como yo durante tanto tiempo. Y a Dani La Chepi la conocí como actriz, haciendo el clip de esta canción, ahí entablamos una relación muy bonita, me invitó a sus shows, fui a verla y descubrí lo talentosa y buena cantante que era y que no asumía. Ella siempre me decía que le daba vergüenza, más allá de que ha trabajado mucho como cantante, pero ella no se consideraba como tal. Yo le dije “Vos sos una cantante y mucho más, me gustaría que cantes un tema conmigo” y le encantó la idea. Después, el clip de esa canción, “Imposible” llevó mucho tiempo debido a cuestiones de protocolos, tiempos de ella y míos (no coincidían) hasta que un domingo coincidimos y lo hicimos. Por suerte el video está hermoso y disponible en Youtube.

Hablaste de tus clásicos, ¿hay alguno en este disco?

Clásicos se hacen con el tiempo. Este disco tiene canciones muy bonitas, como la de Diego Torres, “Desde que te vi”, que cantamos juntos. El clip de ese tema lo estábamos haciendo en enero (del 2020), justo cuando él llegaba a Argentina e iba a estar tres días, nada más, un día me lo dedicó a mi y resulta que a los dos meses se paró todo, pero por suerte llegué a hacer el clip con él. Y le gustó tanto que me invitó a cantar con él en sus conciertos. Es un amigo de toda la vida y es un tipo que admiro. Fue él quien produjo y arregló la canción.

Después hay otro tema con Radagast, una cumbia que es muy divertida. Pero creo que estas canciones necesitan tiempo como para convertirse en clásicos, y creo que “Loca de mi corazón” va camino a eso porque lo noto cada vez que la canto; “Imposible” también va a transformarse en un clásico. Son esas baladas que características de lo que yo generalmente hago, soy un romántico empedernido.

En el show no van a faltar esas canciones que tienen que ver con todos estos años de carrera: “Donde quieras que estés”; “Rescata mi corazón; “Hoy te necesito”; “Loco por tí”; la versión del tango “Tarde” que fue cortina de una novela Franco Ventura, con Osvaldo Laport y Celeste Cid; “Por ganar tu amor” que también fue cortina de una novela. Hay canciones que ya están instaladas en la gente y que forman parte de la banda sonora de la vida de cada uno.

También reversionás temas de una forma muy bonita

Esto lo recibo como un halago enorme, porque soy muy respetuoso de las canciones ajenas y sobre todo de los artistas que las componen. Pero son esas cosas que me pasan y esas canciones que me hubiera gustado componer y cuando la tomo, decido jugar como si yo hubiera sido el que la compuso, le pongo la ropa que yo le hubiera puesto, entonces la hago mía y me apodero de esa canción. A veces sale bien, a veces no tanto, pero lo importante es que a la gente le guste. Por eso recibo como un halago lo que me decís, porque por lo general te dicen “qué bueno está el tema” y nada más. La versión del tango “Uno” la hice bien blusero, si yo hubiera compuesto esa canción, la hubiera hecho así, seguramente, aunque creo que nunca hubiera compuesto esa canción porque no llego ni a los tobillos de esos animales maravillosos que son Mariano Mores y Discépolo. Hay que vivir veinte vidas para tener ese talento.

¿Alguna vez te pasó que el autor de un tema reversionado te felicitara o te dijera algo?

La única vez que me pasó fue cuando recibí elogios por parte de la familia, específicamente del hijo de Leonardo Favio fue con “Ella ya me olvidó”, porque le había gustado mucho la versión que había hecho.

Con “Muchacha ojos de papel” me pasó algo muy fuerte: siempre había recibido la propuesta de grabar esa canción de parte de la compañía EMI, cuando yo tenía contrato con ellos. Yo decía “ni loco” porque es muy difícil jugar a que “Hey, Jude” o “Let it be” la compusiste vos, digamos que mi imaginación tiene también un poco de límites (se ríe) y además me daba mucha vergüenza hacer esa versión. Un día lo invito a Alejandro Lerner a grabar un disco y tocar un tema de él. Pero me dice “cantemos un tema de otro” y me pidió que fuera “Muchacha ojos de papel”. Insistió y lo grabé en vivo pero la canté con mucha vergüenza y nervios, porque hasta incluso me equivoqué en la letra.

Bueno, puede pasar. Pero el asunto es que no le quedó a EMI y no les debe haber gustado

No les quedó, y además porque ya en los 90 uno tenía que hacer autogestión y las compañías dejaron de desarrollar artistas, que era algo fantástico: agarraban a un tipo con talento, lo ayudaban a construir una carrera. Hoy agarran lo que tiene millones de vistas o de seguidores y a partir de ahí trabajan. Y la cantidad no es lo mismo que la calidad. A mí me gustaba cuando ayudaban al artista a crecer, los contratos eran por tres años, y por cada año un disco. Ahora directamente sacan canciones. También hay que adaptarse a eso, porque tiene la ventaja de que uno puede producir más cosas y no tener la presión de tener diez canciones buenas. Ahora, aparece una buena historia y vamos a contarla. Esa es la ventaja.