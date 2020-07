Mano a mano con Mariano Bondar: “este show fue una liberación personal para mí”

Con más de 2 millones de suscriptores en Youtube, el influencer es uno de los más reconocidos en Argentina. Luego de sacar su segundo libro “Desconectado” el año pasado, los proyectos siguen adelante y su adaptación a la situación de aislamiento lo llevó a reformar su show de stand up.

“Si yo fuera. Pandemia Bonus Track” se presenta este sábado a las 19 en la plataforma de Tickethoy. Sus seguidores del mundo podrán disfrutar los clásicos personajes de Mariano en el espectáculo teatral que lo hizo saltar de la virtualidad a la realidad en el 2018, y ahora en plena pandemia, estrena sus reacciones al show que le permitió los últimos años un encuentro cara cara con su público.

Desde los 14 años comenzó su carrera en las redes y de allí no volvió a parar. Es uno de los pioneros en Youtube y su éxito lo ha llevado a ser conocido en diferentes partes del mundo.

- Contame sobre tu show en esta versión "pandemia", ¿Que vamos a poder ver de distinto?

Es una grabación de mi show cuando lo empecé a hacer en el Apolo. Tiene la particularidad de que como ensayé ahí es el teatro donde más estudiado todo tenía. Además de que al final cuenta con un video mío reaccionando años después a todo esto y contando más a profundidad cómo fue.

- Es la primera vez que vas a poder unir tu unipersonal junto a lo virtual e imagino que no será difícil adaptarse, tenés cancha en lo audiovisual, ¿Cuáles son tus expectativas?

Personalmente yo aprendí a aceptar más de lo que espero en la vida. Esto lo hice desde lo más profundo de mi corazón y si alguien late con eso, estaremos conectados de una forma especial supongo. Este show fue una liberación personal para mí.

- Es el estreno mundial, ¿Te imaginas yendo a hacer tu show a otro continente después de que pase la pandemia?

Viaje mucho por el mundo y tengo contacto con muchas personalidades de afuera, estoy estudiando la posibilidad de unirme con alguien en el exterior para ampliar mi público.

- ¿Qué proyectos has tenido durante el aislamiento? ¿Hay planes de nuevo libro?

Hice demasiada música y escribí demasiado. Son actividades que hago mucho por lo general, pero al estar TANTO tiempo encerrado simplemente me hice mil veces más productivo que antes. Además de que venía con muchas obligaciones que no me permitían tener como hace algunos años las 24 horas de creación, por lo que supe verle el lado positivo a esta situación tan horrible. Tengo además dos libros nuevos para sacar. Uno de cuentos y otro del estilo que vengo sacando.

- Las redes jugaron un papel fundamental en este aislamiento, ¿Crees que va a ser más difícil ganar terreno o mantenerse ahora que muchos artistas han descubierto está herramienta?

Para nada. Internet no es un sitio de competencia donde si a alguien lo están mirando significa que vos ya no importas. Es el sitio más libre y democrático que existe, hay terreno y lugar para todos. Además de que obviamente saber mantenerse no es meramente una cuestión de constancia sino del conocimiento de la cultura de internet y cómo abordarla de una forma entretenida, cómica o distinta. Si no te renovas cada cierto tiempo “pasas de moda” y eso pasa con cualquier ámbito en la vida.

- ¿Te gustaría armar un proyecto con algún artista?

Recientemente colabore con Juanpa Zurita y Luisito Comunica en su documental para YouTube Originals y ellos eran mis más grandes ídolos de internet latino. Actualmente me gusta mucho lo que hace Frankkaster y es de las personas que más respeto por su recorrido en la comunidad de internet.

El youtuber tiene más de 2 millones de suscriptores en su canal y es uno de los argentinos más reconocidos en el ámbito.

- ¿Cómo fue la convocatoria para el documental “Aislados”? ¿Qué te movió a sumarte al proyecto?

Un día estaba en mi casa tranquilo jugando a los jueguitos cuando en mi celular veo que me está llamando Juanpa y obviamente me quede pensando “Esto tiene que ser un error”. Al instante me contacta también por Instagram diciéndome que tenía que llamarme si o si para algo muy importante. Y así fue, tal cual. Luego me mandaron unas preguntas a responder por lo que hice una investigación de datos reales y concretos sobre lo que estaba pasando como para saber lo que voy a decir. Me movió ayudarlo a Juanpa y Luis que son de las personas con más electricidad y buena vibra que conocí en mi vida. Me pareció una propuesta seria y que iba a verlo todo el mundo por lo que poder aportarles una voz real y no careta u oficialista de lo que está pasando acá me pareció indispensable.

- ¿Qué opinas del proyecto que busca regular a los influencers?

Opino que los impuestos son un robo y toda mi generación lo sabe. Fin.

Ha hecho shows en vivo en diferentes partes del país y ahora presenta su show online en el mundo.

- Hace casi una década entraste al mundo de YouTube y las redes sociales, ¿Que ha sido lo mejor? ¿Y lo peor?

Voy 8 recién y lo mejor fue ganarme el respeto y amor de la gente. Si pierdo el respeto que se tiene por mi reputación lo habré perdido todo y por eso trabajo diario y sin descanso para que todo aquel que me conoció y me brindó su respeto este orgulloso de mi. Lo peor fue la pérdida de mi privacidad y los problemas de salud mental derivados de una alta exposición a la neurosis y descontrol.

- ¿Que viene después del Mariano Bondar que conocemos? ¿Pensas seguir en Youtube o has planeado expandir tu carrera a otros terrenos?

Mi carrera ya la expandí a otros terrenos hace mucho tiempo, por eso hice teatro, libros, música y hasta ropa. Yo sé que física y mentalmente puedo lograr lo que sea en mi vida porque si entras a mi canal te vas a dar cuenta lo que fui al principio y por eso lo dejo ahí. Ahora estoy trabajando en profesionalizar todo lo que hago para llevarlo a otro nivel. Yo no necesito ser nada porque siempre fui.