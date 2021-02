Mano a Mano con JAF: el cantautor vuelve a Mendoza con dos shows clásicos

Juan Antonio Ferreyra, mejor conocido como JAF, regresa a la provincia luego de algunos años sin presentarse. En su gira por el interior del país y reencontrándose con sus seguidores de las provincias del oeste, pasó por San Luis y ahora desembarca en Mendoza con dos shows que reviven las mejores épocas del músico.

Con más de 40 años de carrera, es uno de los vocalistas y guitarristas más emblemático del rock y blues argentinos, formando parte de grandes agrupaciones legendarias del rock nacional, entre ellas Riff junto a Pappo.

Esta noche a las 21 estará presentándose en Foxy Live Bar ubicado en la Alameda y mañana lunes a partir de las 22 se reúne en el Peñón del Águila de San Rafael para compartir con sus seguidores lo mejor de su carrera.

- Venis visitando varias provincias del interior, ¿cómo te ha ido?

Ha sido todo muy bueno en todos lados, ha sido una vuelta rápida, se ha quedado mucha gente con ganas de ver el espectáculo. Se suma que hace mucho tiempo que no vengo para estos lados a que la gente quiere salir, y se ofrece un espectáculo en un lugar muy lindo con buena gastronomía y quieren venir a verte tocar.

- ¿Qué vamos a ver el domingo?

Simplemente lo que la gente conoce de mi, hace rato que hago esto y la gente conoce. Voy a tocar algunos clásicos que les gustan en toda la república argentina que tienen 30 años, y aparte que hay una excelente posibilidad del intercambio energético por la modalidad presencial, eso es algo muy bueno y esperado. Por otro lado, saben que yo tengo una gran predisposición para todos mis fanáticos por lo que resultará en una gran noche. Hoy está todo agotado, el fin de semana también, vengo de hacer shows de 200 personas agotados.

- ¿Habrá material nuevo?

Hay muchas cosas que estoy llevando adelante pero por ahora no hay nada grabado así que no voy a presentar nada nuevo, este es el reencuentro, tener la posibilidad de compartir con mis fanáticos, es algo muy lindo y que voy a estar super contento de volver.

- Algo que recuerdes de Mendoza…

En Mendoza toco hace muchos años, hace décadas, y siempre me ha parecido una ciudad muy linda y muy limpia, muy cuidada, no sólo la ciudad sino sus alrededores. Hoy no es lo mismo que hace unos años atrás, eso lo deben saber pero conserva en las personas que tienen un par de años encima que conocemos y hemos conocido la ciudad con antelación, conserva una calidez humana muy especial como también son especiales las sociedades de todos los lugares. Todas las ciudades del interior del país me gustan y estoy muy contento de volver a San Juan, San Luis, Mendoza, he ido a Entre Ríos, estoy muy copado con mucho laburo y eso indudablemente habla de que algo bien debo haber hecho para que funcionen las cosas de esta manera.

- Si te tienen que llevar un regalo, ¿un buen vino es acertado?

Mira, el vino acompaña siempre los mediodías, algunos asados y me encanta, no tomo mucho porque manejo mucho así que trato de mantenerme bien lúcido. Pero a la noche siempre me tomo un whisky, me gusta el Jack Daniels, así que ese sería un buen regalo (ríe).

- Un whisky juega…

No hace falta, con que vengan a saludarme y darme la bienvenida soy muy feliz. Con un buen saludo de las personas. En Río Cuarto fueron dos shows de 200 personas cada uno, venían muchos pibes chiquitos con los padres y ese es el honor más grande que puedo recibir de la gente, que vengan con los pibes a presenciar mi espectáculo.

- Contame cómo te sentiste con la vuelta a la presencialidad y lo que te pareció el streaming…

Con respecto al streaming tengo muy en claro que es una herramienta de comunicación que se usa exclusivamente cuando no están permitidas las actuaciones tipo presencial, pero en el momento en que se habilitan las actuaciones tipo presencial, esa herramienta queda como algo obsoleto porque a la gente no le interesa tener una comunicación exclusivamente auditiva y visual, quiere tener al tipo enfrente para poder tener una comunicación energética directa. El streaming funcionó hasta que se permitió lo presencial, ahí se terminó la cosa.

- ¿Volverías al streaming?

Seguramente, cuando no hay posibilidad de lo presencial, el streaming funciona.

- El jueves fue el aniversario de fallecido de Pappo, ¿qué recordas cada 25 de febrero?

Que fue uno de nuestros más grandes guitarristas, el más grande de todos, y por supuesto creador de un sonido muy clásico, muy convencional, y siempre muy querido por la gente, siempre se lo va a extrañar.