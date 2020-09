Madonna ya habría elegido a la protagonista de su biopic: quién es Julia Garner

En tiempos donde las biopic ganan terreno en el mundo artístico, la reina del pop no podía no tener la suya. Y al parecer, la idea que nació en 2017 está cada vez más cerca porque Madonna habría seleccionado a la mujer que la interpretará en la historia que contará detalles desconocidos de su vida y exitosa carrera.

Según algunos guiños en las redes y publicaciones especializadas en la farándula estadounidense, la elegida sería Julia Garner, actriz conocida por su interpretación de Ruth Langmore en ‘Ozark’, la serie de Netflix.

Hace algunas semanas, Madonna reveló que estaba trabajando en un guión con la multipremiada guionista, Brook Busey-Hunt, conocida en Hollywood por su seudónimo Diablo Cody.

Fanáticos de la intérprete de “Like a virgin” notaron que tanto la cantante como su mánager, Guy Oseary, han comenzado a seguir la cuenta de Instagram de la actriz de 26 años, quien presenta un gran parecido físico con la cantante en la década de los ’80.

La cantante sigue a la que sería la protagonista de su biopic.

¿Quién es la elegida? Julia Garner nació en 1994 en Nueva York y comenzó su carrera a los 15 años para dejar atrás su timidez. Desde ese momento hasta hoy ha participado en películas como “Las ventajas de ser invisible” y “Sin City: A dame to kill for” y ha sido protagonista de “Electrick Children”, “We Are What We Are” y “Grandma”.

En 2017, la artista reveló que una película biopic titulada “Blond Ambition” estaba en desarrollo. “Nadie sabe lo que sé y lo que he visto. Solo yo puedo contar mi historia. Cualquiera que lo intente es un charlatán y un tonto. Buscando una gratificación instantánea sin hacer el trabajo. Esta es una enfermedad en nuestra sociedad”, dijo en aquel momento.