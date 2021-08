Luis Salinas: “En la música no me gusta la especulación, sino lo sincero”

A finales de marzo de este año, Luis Salinas tenía todo listo para emprender su gira por Cuyo. Pero el covid hizo detener los planes nuevamente y luego de pasar el mal trago, pudo volver al ruedo.

“Sí fue muy duro, estábamos preparados para ir a Mendoza y de golpe mi hijo se contagió de covid, luego la madre y después yo. Y estuve bastante complicado con una neumonía, pero pude salir adelante. Y en estos meses pude tocar en algunos conciertos en Buenos Aires al aire libre. Fue bastante difícil, porque con el frío me costaba mover la mano derecha. Los guitarristas me van a entender lo que es tocar con la mano helada la guitarra española”, recuerda entre risas el reconocido músico, guitarrista y cantante, que tras un concierto en San Juan regresa esta noche al escenario del teatro Independencia.

Acompañado por su hijo Juan y el percusionista Alejandro Tula, Salinas vuelve con un formato variado, en donde interpretará algunos clásicos del Latin Jazz, baladas, boleros y como era de esperar tiene preparado un apartado especial para el folclore cuyano. Para eso contará con la participación del Dúo Palma Sandoval, también integrantes de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia y una de las duplas de cuerdas más destacadas de la escena local.

“Esta es la primera gira después de tanto tiempo. Justamente vuelvo a un escenario tan emblemático y uno siempre aprende cuando voy, porque hay buenos guitarristas. Se lo advertí a mi hijo, que hay que estudiar porque en Mendoza tocan muy bien”, sostiene contento luego de incursionar en el streaming durante el aislamiento.

Y siempre que visita estos pagos tiene el gusto de reencontrarse con su amigo Pocho Sosa, quien aceptó su invitación y volverá a cantar tras la reciente partida de Jorge Sosa. Lo que vislumbra uno de los momentos más emotivos que se vivirán en la sala mayor.

“ Además nos acompañará un hermano mío desde hace 25 años que es Pocho Sosa y tengo el honor de que vaya a cantar la tonada “Otoño en Mendoza”. Hablé con él y estaba mal por la partida de Jorge, pero le dije: “No tenés ningún compromiso de ir a cantar”. Porque siempre lo invito cuando hago repertorio de folclore. Y en este caso tiene una carga muy emotiva. Además yo conocí a Jorge gracias a él, compartimos asados y charlas, fue un poeta muy importante. Por suerte Pocho aceptó y va a cantar con nosotros, en un teatro particular para mí. Porque ahí toqué con Tomatito y Lucho González hace muchos años. Y ahí me encontré por primera vez con Pocho, después de escucharlo cantar junto a Mercedes Sosa en el Gran Rex. Es muy especial el teatro, además cuando Juan nació al otro día toqué en el Independencia y las vueltas de la vida que ahora vuelvo al mismo escenario con Juan”.

Con un extenso derrotero, el talento de Salinas es reconocido en Latinoamérica y Europa. Se codeo con los grandes del tango y folclore, además de moverse con total soltura como gran improvisador en el jazz. Y en los últimos años, su hijo Juan se sumó a sus filas y heredó el gusto por la música y la guitarra, toda una tradición familiar, que el propio Luis aprendió de su padre.

-Es padre pero también maestro para Juan ¿Cómo es esa búsqueda del estilo propio cuando ve tocar a su hijo la guitarra?

-Justamente hoy tuve una charla, estaba escuchando unas tonadas que vamos a tocar en el concierto. Y me dice: “Papá… que lindas que son las tonadas”. Y yo le puse: “¿Viste? Me pone muy feliz que te guste la música nuestra, con esa poesía”. Y también está sacando las letras para cantar alguna, y es muy lindo en un chico de 22 años que se fija en esa música. Y eso lo ayuda en su proyección personal como artista. Uno siempre tiene que escuchar a todos, pero después tiene que ser uno. Y además es más fácil ser uno que ser otro.

-En el arte de tocar la guitarra, ¿sigue el desafío de encontrar lo nuevo?

- Creo que siempre es importante la historia y la esencia de cada música, y desde ahí tomar vuelo. Como la vida misma, la vida es hoy. El momento es único e irrepetible y desde ahí uno mira el futuro. Yo siempre estoy abierto a los que nos enseñaron, y ahora con Youtube podemos mirar lo que queremos. Y descubrís cosas maravillosas del pasado, pero también encontrás cosas preciosas de ahora. Siempre estoy en contacto con las tres cosas; la raíz, el hoy, y lo que está viniendo. Entonces el acto creativo es más fácil así.

-¿Cuál es la clave para encontrar la verdadera originalidad del artista?

-Justamente voy a traer al recuerdo a mi padre que desgraciadamente se fue hace dos semanas luego de una larga enfermedad. Pero él me dejó una enseñanza muy grande. Cuando tenía once años, en el Chacho él tocaba el bombo, la guitarra y la armónica, una especie de niño orquesta. Y a él le gustaba tocar todo tipo de música, y me decía que un verdadero artista es aquel que trata de crear, y el verdadero artista es el que saca lo que tiene adentro. Entonces ahí surge lo original y siempre siendo sincero, más allá de las modas. Tocar lo que uno siente, lo que importa es la sensibilidad.

Incluso cuando tuve la dicha de tocar con Bb King me dijo: “Dios tiene que escuchar unas notas y tiene que decir ¡Oh Luis!” Porque yo le dije que no venía del blues, pero él me aclaró que le gustaba lo que hacía porque era sincero. Y en la música no me gusta la especulación, sino lo sincero. Puede ser una canción complicada o puede ser simple.

-¿Tiene nueva música?

-Sí, hay algo nuevo dando vuelta. Cuando empezó la pandemia fue muy duro, se me cayeron muchas fechas, estaba sin laburo. Y empleé el tiempo para estudiar y sacar algunos temas. Lo tomé como que nos fuimos de gira y lo aprovechamos para tocar y crear nuevas cosas. Hay algunas músicas nuevas, que veremos cuando se pueda grabar.

La ficha

LUIS SALINAS EN MENDOZA

Artistas invitados: Dúo Palma Sandoval.

Día y hora: hoy, a las 20.30

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entrada: $950. En boletería y www.entradaweb.com.ar