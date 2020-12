Luis Machín se lanza al thriller y el terror en sus próximos trabajos para el cine

A medida que pasa el tiempo y las producciones que se llevan adelante dentro del género del terror y la ciencia ficción aumentan, son más y más los adeptos a estos géneros dentro de nuestro país. Un nicho que aquí recién comienza a tomar un terreno importante y que cada vez se suman más artistas para protagonizarlos.

Luego de aventurarse en producciones como Necrofobia y Matar al dragón, cada vez es más el entusiasmo y pasión que atraviesan a Luis Machín por estos géneros. Recientemente concluyó la filmación de Existir, de Gabriel Grieco, sobre los avistamientos en el norte de nuestro país y el actor se sumó al elenco.

“Yo había trabajado con uno de los directores Néstor Sánchez Sotelo entonces nos conocíamos y me acercó este guion, me resultó atractivo por el género, hay algo del género fantástico que ya tiene su público. Hay gente que se empieza a volcar a un género que en Argentina mucho no se usaba, género de terror y fantástico y esta película viene por esos carriles. Fue un proceso de trabajo intenso”, cuenta el actor de cine y teatro, adelantando que su personaje es un militar de alto rango que está detrás de los protagonistas e intenta que ellos no avancen sobre un secreto bien guardado.

Con posible estreno el año que viene, hay grandes expectativas en el filme que protagonizan Vanesa González, Victorio D’Alessandro, Sofía Gala y Machín.

Ahondando en estos géneros que a cada paso ganan más seguidores y durante la pandemia se ha intensificado su público, el actor asegura que hay algo interesante en su estructura que no logra defraudarlo.

“Me resultan muy convocantes si el guion es bueno porque permiten un despliegue, el juego que permiten estos géneros es más de construcción de personaje más grueso que una película costumbrista. Al tener un condimento de lo fantástico y horroroso permiten un despliegue distinto y a mi me empezó a gustar después de mi primera película ‘Necrofobia’. Generan reacciones muy distintas a otras películas.”

La funeraria, una de sus actuaciones de este calibre, tuvo gran repercusión durante estos meses a través de las plataformas digitales, aumentando la posibilidad del cine de llegar más allá sin requerir de un estreno en sala.

“Algo que dentro de todo lo malo surgió para bien fue todas las movilizaciones de películas argentinas que tuvieron mayor demanda, hubo una gran cantidad de visualizaciones y en los festivales internacionales virtuales hay mucha repercusión. Los estrenos que se hicieron por internet tuvieron una gran demanda de público y eso es algo bueno. El problema es que si no salimos de esto no vamos a poder generar más contenido.”

Pero si tenemos que posicionarlo en un movimiento de lo audiovisual, encarnar personajes históricos ha sido una de las mayores características de su carrera. Desde documentales hasta series y homenajes, hay algo en los personajes de la historia argentina y mundial que a Machín le quedan al pie de la letra.

“Me interesa la historia en general pero cuando actúo personajes históricos son personajes conocidos pero que no tenemos la posibilidad del detalle, la mayoría no hay registros. Yo lo que hago no es intentar hacer una reconstrucción vinculada a la imitación sino a la actuación por opinión del personaje. Para bien o para mal, me resulta atractivo ese juego.”

La reducción de público e imposibilidad del teatro

Resignados a dejar de lado el teatro presencial hasta que la situación se normalice, artistas como es el caso de Luis buscaron alternativas en otros ámbitos. Y es que el streaming lejos de asemejarse al teatro, se considera un nuevo formato que no muchos comparten.

Los planes que tenía el actor de llegar al teatro esta temporada se postergaron e incluso más de lo esperado.

“El Cervantes no va a abrir hasta el 2022 ya que íbamos a estrenar en la sala mayor pero con el público y nosotros sobre el escenario lo cual reduce muchísimo la cantidad de gente que podía verla. Además, nosotros no teníamos esto del distanciamiento entonces la obra al no tener ese condicionamiento era lo de siempre, jamás alguien pensó el teatro con distancia”, explica el actor seguro de postergar la modalidad presencial del teatro hasta que la situación se calme.

Por otro lado, los rodajes volvieron a funcionar y encontró proyectos que lo inspiraron en medio de todo el descontrol que generó el año de aislamiento que transitamos. Serán una película basada en John Lennon y una serie musical los blancos del actor en lo que queda del año y comienzos del próximo.

“Con la película comienzo el lunes, es el tercer largometraje de José Citala, yo trabajé en los dos anteriores que aún no se han estrenado. Esta tercera se llama Lennon’s, tiene que ver con John Lennon y está vinculada de alguna forma a una gran mentira que se pone en funcionamiento y genera mucho desconcierto lo que sucede. No es fantástica pero tiene una forma de contar en el guion que se ubica en los años 70′ - 80′ pero a partir de una especie de chanta de barrio que se la rebusca con algunos cantantes que imitan a famosos, intenta con eso generar un ingreso de dinero importante. Lo otro que empiezo a grabar es una serie que se llama Melody, es un musical y te adelanto que no canto (ríe).”

En cuanto a lo relacionado con el teatro presencial, luego de haber relegado el estreno de La gesta heroica de Ricardo Bartís para el 2022, ve poco probable su vuelta al escenario de tablas.

“Hicimos un ensayo general y al otro día se cerró todo. Pensamos, hablamos con el director del teatro pero nosotros mismos decidimos que no queríamos adaptarla por lo que la estrenaríamos en 2022. Sabíamos que esto iba a afectar, por más que esté la vacuna es mucho tiempo, así que la obra quedó ahí. El teatro no va a hacer programaciones abiertas al público y si lo que estimo es que habrá más expresiones del teatro comercial y que habiliten una platea de 30% en salas grandes. Imagino que habrán ensayos, prueba y error de qué funciona, si la gente va o no, todo va a ser pruebas”, expresa.

- Muchos han buscado equilibrar lo económico entre el streaming y el teatro presencial, ¿es posible?

- Equilibrar económicamente no creo que sea posible salvo algunas excepciones que ya venían haciendo ese tipo de experiencias o gente vinculada a las redes tipo stand up, algún show que se pueda apreciar de manera virtual, algo ligado a lo visual en relación con lo virtual. Se están haciendo cosas que si bien son en el espacio físico del teatro, son experiencias articuladas por lo que tiene que ver con lo audiovisual. A la presencialidad no hay con qué darle, es algo que iremos probando con un coste económico importante. El contenido se puede generar pero hay que ver cómo.

-¿Te parece que el streaming se parece al teatro?

- Es una experiencia virtual que se llama streaming, no es ni parecido, algunas cosas en común es que se puede hacer en vivo. Hice un homenaje a Belgrano que fue grabado pero la experiencia que hicimos familiar salió en el mismo momento en que lo hacíamos. Ahí reside una de las diferencias.

- ¿Qué conclusiones pudiste sacar de “En casa miento”, la obra por streaming que hiciste junto a tu familia?

- Como experiencia rescato el condimento familiar, además de que en contexto de pandemia generar contenido resultaba atractivo. Esto fue una idea de NUN y funcionó pero yo no convertiría mi casa en un escenario o un set de filmación como fue durante varios meses, yo grabé varias cosas, lectura de poesías, grabé homenaje a Belgrano, cosas para la televisión pública, se hicieron cosas pero vinculadas al espacio familiar. A mí en lo personal no me genera atractivo.

-¿Te ves haciendo producciones por streaming hasta que vuelva la presencialidad al 100%?

- No me hallo en este contexto, actúo desde los 16 y conozco el contexto presencial. Si en el 2022 sé que no se van a abrir los teatros ahí pensaré en algo que genere recursos. No me dan ganas de pensar teatro virtual, no digo que no lo vaya a hacer, muchas cosas que uno pensaba que no iba a hacer se fueron haciendo.