Luego de 30 años, ‘Thelma & Louise’ se reunieron y sellaron con un beso el éxito de su historia juntas

En 1991, Ridley Scott rompía los parámetros de los cines al presentar una película inédita para la época: la historiad e dos amigas que se van de road trip, casi escapando de la sociedad que las atosigaba, luchando contra la violencia machista de sus parejas y además protagonizada por dos actrices que, para lo que era en ese momento Hollywood, ya no eran muy jóvenes. De hecho, Susan Sarandon ya tenía 44 años, mientras Geena Davis contaba con 35 cuando filmaron Thelma & Louise. Sin embargo, aunque su camino de escape fue largo, ellas confiesan que no han quedado conformes con el cambio de la industria. Su película fue un gran impacto, hasta recibió seis nominaciones a los Premios Oscar, pero no lo suficiente como para cambiar algunas cosas.

Pero eso no les impidió festejar en Los Ángeles, donde frente a una rueda de presa ambas posaron frente al coche original de la película. Orgullosas, ambas lucían las mismas camisetas, que decían la frase “Ella es mi Louise, y yo soy su Thelma”, y hasta se subieron desafiantes al auto con el que pasaron varias horas filmando.

En determinado momento, sorprendieron a todos los presentes dándose un beso de homenaje. La foto quedó tomada, junto con varias otras que Davis compartió en sus redes.

El beso es una de las últimas escenas de la película. Instagram

Sin embargo, Geena aprovechó el evento para hacer una reflexión sobre ciertos aspectos de lo que fue la película y algunas cosas que todavía no han cambiado en la química de las películas. Su trabajo en Thelma & Louise le permitió “reflexionar sobre cómo las mujeres solían se retratadas en el cine”.

“Iba a haber tantas películas protagonizadas por mujeres, sobre mujeres, películas con mirada femenina. Pensamos en sentarnos y en esperar este cambio. Seguimos en ello. Realmente no ha cambiado nada. Cada cinco años o así se estrena un largometraje protagonizado por mujeres que es un enorme éxito y la gente piensa que todo va a cambiar, pero no ha sucedido todavía”, dijo entonces Davis a The Hollywood Reporter sobre lo que supuso la película.

Por su parte, Sarandon confesó que fue como una bocanada de aire fresco respecto a muchas otras películas que le proponían en la misma época. “En la mayoría de las películas en la que trabajé, si había más de una mujer, automáticamente eran enemigas. Si una era mayor que la otra, se odiaban por la diferencia de edad. Muy pocas veces las presentaban como amigas, no había muchos films que se salieran de esa norma”, confesó recordando con cariño.

La canción de Fito Páez

Los argentinos sin embargo, tienen gracias a Fito Páez un homenaje especial para Thelma & Louise, cuando hace tantos años el cantante escribió la canción “Dos días en la vida”. La letra se convirtió casi en un himno para la película y los argentinos la cantan a todo pulmón.