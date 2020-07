Lucas Sudatti, el talento mendocino que será premiado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El mendocino Lucas Sudatti, radicado hace un tiempo en España, está causando estragos con sus trabajos en el viejo continente. Su corto “Spread Your Magic” es uno de los tres finalistas por España del concurso “Nespresso Talents 2020” y la premiación será en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se realizará a partir del 18 de septiembre próximo.

El cineasta argentino (25) participó junto a otros 743 procedentes de 47 países (México, Francia, España, República Checa, Grecia, Polonia, Filipinas, Rumania, China, Rusia y Bélgica), en la quinta edición del concurso que tiene el objetivo de celebrar la creatividad.

El corto, a través de una producción innovadora, conmovedora y en no más de 3 minutos, debía mostrar como un simple acto positivo puede cambiar “algo” por completo, siendo este mucho mayor que el propio acto.

Ante la distinción, Sudatti resaltó: “Es un orgullo que “Spread Your Magic” sea finalista por España, entre tantos trabajos increíbles”. Y agregó: “La filmación del corto surgió en un ámbito un poco hostil, como fue el confinamiento, que llevó al límite mi proceso creativo, desde pensar cada detalle respecto al trasfondo de la historia y cómo esta iba a ser contada, hasta el punto de sacar el mayor provecho de los recursos disponibles”.

Para musicalizar el corto se eligió la canción “Our Corner Of The Universe” compuesta por K.S. Rhoads la cual “habla de encontrar el camino a casa, a ese lugar interior, que nos conecta con nuestra esencia, nos recuerda quienes somos y el que muchas veces la rutina hace desaparecer”, explicó Sudatti.

Ahora, “Spread Your Magic” espera la premiación por parte del jurado español compuesto por: la actriz Marta Etura, el chef Ángel León, el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos; y Marta Riumbau.

Quién es Lucas Sudatti

Lucas es amante de la fotografía, el video y creador de contenido digital, fanático de recorrer y explorar el mundo.

Está convencido que trabajar y viajar son el match perfecto para su estilo de vida: planifica sus viajes y da paso a la creatividad en cualquier sitio del mundo.

Su pasión por la fotografía, el video, la estética y el diseño lo han llevado a capacitarse en varias disciplinas: la dirección de arte, el styling, el branding, el storytelling, la postproducción y edición, entre otras áreas. Para abordar su proceso creativo sigue sumando conocimientos principalmente en narrativa audiovisual, sonido y psicología.

La continua especialización le permiten abordar la creación con una visión integral. Así, genera contenido alrededor del mundo con el objetivo de comunicar la identidad de cada marca.

Ficha

Spread Your MagicPREAD YOUR MAGIC

Dirección: Lucas Sudatti

País: España

Año: 2020

Duración: 00:02:09

Género: Ficción

Idea: Lucas Sudatti

Producción: Lucas Sudatti

Edición: Lucas Sudatti

Guion: Lucas Sudatti

Fotografía: Lucas Sudatti

Música: “Our Corner of the Universe” - K.S. Rhoads

Voz: Alberto Pérez Guerrero

Dirección artística: Lucas Sudatti

Reparto: Maximino Costantini