Los zapatos con plataformas XL volvieron de los ‘90 para instalarse esta temporada

Que las modas van y vienen y que en Argentina, más bien, se instalan, no es un secreto para nadie. Tampoco lo es que las mujeres de estas latitudes, sobre todo después de la pandemia, apuestan fuerte por la comodidad sin renunciar al estilo. Por eso, la noticia de que las plataformas super extra XL volvieron de los ‘90 para instalarse en el 2022 como tendencia es una de las mejores que se podía dar en esta temporada.

Firmas como Versace, Erdem, Marc Jacobs, Dries Van Noten y Giambattista Valli interpretando su propia audacia y conversación cromática, decidieron lanzarse a las pasarelas con zapatos altísimos de punta cuadrada y con plataformas descomunales.

A la par, las celebrities han ido incorporando este estilo y mostrándose en cuanto evento de relevancia internacional se diera. Así, desde Beyoncé a Dua Lipa, pasando por las supermodelos y hermanas Hadid, quienes se convirtieron en los rostros de la campaña Primavera-Verano 2022 de Versace y hasta la mismísima Donatella adoptaron los zapatos Triplatform de satén en los vibrantes colores de antaño.

Es que las nuevas generaciones miran con nostalgia lo que fue una moda que no vivieron: No conocieron a las Spice Girls con sus micro vestiditos y sus zapatos altísimos, ni vieron desmoronarse a la diosa de ébano, Naomí Campbell, cuando al mando de un par de super zapatos resbaló y cayó en pleno desfile de Vivienne Westwood, en la presentación de otoño invierno de 1993.

Por eso, las que hoy marcan la brújula de la moda pusieron sus ojos en esos fascinantes objetos de deseo. Así, la actriz británica Lily Collins mostró su más reciente atuendo a través de Instagram, poco antes de presentarse en ‘The Kelly Clarkson Show’, y con foco en uno de los zapatos que renueva el ímpetu estilístico de los pantalones acampanados. Envuelta en tonos pastel, la estrella de “Emily in Paris” posó en el estudio con un estilismo conformado por una remera blanca, pantalones acampanados, sobrefalda de extensión por encima de las rodillas del mismo material, y, los grandes ganadores de la velada, un par de zapatos con plataforma que están cosechando sus propias admiradoras en Instagram.

Otra de las mujeres que marcan tendencia es Billie Eilish. La cantante está jugando a experimentar con su estilo, en el que tradicionalmente predominan las prendas sueltas y enormes, y las zapatillas deportivas. De hecho, fue la responsable de que las Nike Air Jordan tuvieran un nuevo lugar en las vidrieras. Durante la premiere en Londres de “Sin tiempo para morir”, la artista posó con un traje de chaqueta y pantalón en color negro, con detalles metalizados, de Gucci, acompañados por unas sandalias de piel matelassé también de la firma italiana: uno de sus diseños más emblemáticos, con la característica plataforma inspirada en la década de los 60 y 70.

Además de estos iconos internacionales, españolas como Ester Expósito o Aitana también han apostado últimamente por zapatos y zapatillas de suela XL.

Billie Eilish

Errores y aciertos en la combinación

Sin embargo hay que tener ciertos recaudos a la hora de combinar este estilo de zapatos, para no terminar pareciendo la novia de Frankenstein.

Si sos de baja estatura y queres sumar centímetros con unas super plataformas, evitá combinarlos con un pantalón recto tipo palazzo, ya que te acortarán la longitud de las piernas y a la vez van a dar un efecto “ancho”. Lo mejor es apostar por un pantalón cropped, es decir los que tienen un largo variable que va desde debajo de la rodilla hasta antes del tobillo.

Sarah Jéssica Parker con un pantalón cropped, apropiado para plataformas

Otro error común es llevarlos con leggings. La solución es combinarlos con un pantalón acampanado, es decir en forma de A (no rectos). Si bien es cierto que los leggins dan una imagen más estilizada, deben acompañarse con stilettos, botas o zapatillas bajas, de lo contrario la combinación con plataformas o zapatillas chunky provocan un contraste poco favorecedor para la silueta.

Uno de los favoritos de todos los tiempos es el maxi vestido, sin embargo la combinación con plataformas, en cualquiera de sus presentaciones, puede ser fatal si no se toma en cuenta un pequeño detalle: la abertura.

Así es, los vestidos que son cerrados y no tienen ninguna abertura o tajo en su falda generan un efecto “bolsa” que termina siendo perjudicado con el acompañamiento de plataformas. La solución, maxi vestido con tajos que permitan ver las piernas.

.

Y hablando de vestidos, uno de los que consiguió muchas adeptas fueron los midi, esos que por su largo sobrepasan la rodilla pero no llegan a los tobillos, quedando “a media pierna”. Sin embargo este estilo fue muy popular en los años ‘40 y ‘50, cuando no existían las plataformas y fueron diseñados para zapatos bajos o de taco pequeño en el uso diario, o con unos super ultra stilettos para un evento elegante. Pero no para plataformas.

En ese caso la solución es acortar el vestido, y acortarlo mucho. Así, la prenda se convierte en mini y recuerda a las modelos de los años ‘60 y ‘70 con micro minifaldas y botas o zapatos con plataformas. De esta forma se logra el objetivo de parecer más alta por partida doble: no solo se agregan centímetros de altura sino que el largo de las piernas parece mayor, logrando un aura sensual y refinada.

Los vestidos micro mini

Por último, hay que evitar la falda lápiz y las plataformas en el mismo outfit. No hay nada más incompatible. En su lugar, apostar por las faltas en A, es decir las que tienen vuelo en la campana son la solución estilística cuando impera una estatura baja. Varios diseñadores europeos ya presentaron sus colecciones primavera/verano 2022, promulgando el éxito de fusionar plataformas con estos diseños, al generar un balance correcto entre la pieza inferior y el complemento (los zapatos), además se consigue un alargamiento de la figura y una sofisticación inmediata.