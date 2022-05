Los sorpresivos cameos de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”: quién es quién

Con una fuerte ocupación de salas, “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) lidera por estos días la taquilla global. La nueva película de Marvel Studios no se limita a ser una secuela del hechicero que encarna Benedict Cumberbatch: explora más universos, incluyendo versiones de distintos personajes, algunos bastante conocidos por los fanáticos.

En ese sentido, el filme dirigido por Sam Raimi (”Evil Dead”, “Spider-Man”) sorprendió con una larga lista de cameos, en especial, para retratar a los Illuminati. De aquí en más, los spoilers.

1. Reed Richards / Sr. Fantástico (John Krasinski)

Reed Richards / Sr. Fantástico en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Quizá la aparición más sorpresiva en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Desde que se anunció el reboot de Los Cuatro Fantásticos para 2024, los seguidores de Marvel presionaron para que el actor y director de “Un lugar en silencio” (A Quiet Place, 2018) sea Reed Richards, líder del cuarteto de superhéroes. Incluso, hicieron fan arts que se volvieron virales en redes sociales.

El “sueño” se hizo realidad: Krasinski aparece como Sr. Fantástico en la secuela de Doctor Strange. Es de la Tierra-838, integrante de los Illuminati (una especie de Consejo de Seguridad en el multiverso de Marvel) y destaca por su inteligencia. En una de sus líneas dice que está en pareja, dando lugar a la existencia de Sue Storm/la Mujer Invisible.

Teniendo en cuenta que Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) lo mató, habrá que ver si Krasinski solo interpreta a la versión de Reed Richards en Tierra-838 o regresará proveniente de otro universo.

Dato extra: la Fundación Baxter -propia de los cómics de Los Cuatro Fantásticos- fue mencionada en “Doctor Strange 2″.

2. Charles Xavier / Profesor X (Patrick Stewart)

Charles Xavier en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

En varias entrevistas, el actor se encargó de negar su participación en la nueva película de Doctor Strange. Pero el tráiler mostraba su voz sin mucho misterio.

Confirmado finalmente en la película, Patrick Stewart vuelve a ponerse en la piel del mentor de los X-Men, aunque no es la misma versión del personaje en las películas lanzadas desde 2000 y producidas por 20th Century Fox. Aquí, Charles Xavier lidera los Illuminati y es oriundo de Tierra-838.

Como guiño, el telépata usa la silla de ruedas amarilla calcada a la serie animada de los 90, así como lo acompañan en su entrada los acordes del mítico opening. Si volverá o no, también es una incógnita: Wanda Maximoff lo mató.

3. Black Bolt (Anson Mount)

Black Bolt en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Raro cameo. La serie de los Inhumanos (Inhumans), emitida por ABC en 2017, fue mal recibida por críticos y fans. Pero el rey de esa raza aparece en “Doctor Strange 2″ como miembro de los Illuminati y viste un traje diferente, más respetuoso de lo visto en las viñetas de los cómics. Es la versión de la Tierra-838, de todos modos.

4. Maria Rambeau / Capitana Marvel (Lashana Lynch)

Maria Rambeau / Capitana Marvel en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

La Capitana Marvel de Tierra-838 no es Carol Danvers (Brie Larson), sino su amiga y confidente que vimos en la película de 2019. Si bien hace gala de sus poderes cósmicos, poco le sirven: otra víctima fatal de Scarlet Witch.

5. Capitana Carter (Hayley Atwell)

Capitana Carter en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

La actriz le dio voz a Capitana Carter en la serie “What If?” (Disney+). En “Doctor Strange 2″ es miembro de los Illuminati y la fundadora de los Avengers en la Tierra-838, reemplazando el rol de Steve Rogers (Chris Evans) en la Tierra-616.

Lástima: el suero del súper soldado y su escudo británico resultaron inútiles ante el colosal poder de la antagonista.

6. Clea (Charlize Theron)

Clea en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Sí, la mujer de traje violeta y larga melena rubia que figura en la escena de mitad de los créditos es la actriz Charlize Theron.

Clea es la hechicera creada por Stan Lee y Steve Dikto a mediados de los 60 y luego amante de Stephen Strange (Cumberbatch en el MCU). Es la sobrina del tirano demoníaco Dormammu, por lo que ya hay otra pista de lo que venga en adelante.

7. Bruce Campbell

Bruce Campbell, colaborador frecuente de Sam Raimi, aparece en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

El actor, famoso por interpretar a Ash en la saga de terror de “Evil Dead”, es un fiel amigo de Sam Raimi y colaborador en sus películas. En “Doctor Strange 2″ hace de un vendedor callejero de pizzas, apareciendo de manera graciosa -además- en la última escena poscréditos.

Para los memoriosos, a Bruce Campbell se lo vio en la trilogía de Spider-Man (2002-2007) en tres roles diferentes: como un presentador de lucha libre, como el portero de un teatro y como el mozo de un restaurante francés.