Los Rolling Stones rinden homenaje a Charlie Watts con su nuevo tema y planean cambiar su logo

Una vida tocando juntos y ahora todo es diferente, así lo sienten sus integrantes, su público y el mundo entero. Los Rolling Stones perdieron a un gran amigo y compañero Charlie Watts, aunque le rinden homenaje con la manera que mejor saben hacerlo.

La legendaria banda de rock dedicó el video de “Living in the Heart of Love”, cuyo tráiler fue publicado ayer y el videoclip oficial espera salir durante el día de hoy.

En el pequeño adelanto aparece escrita la frase “Mi querido Charlie” (Charlie is my Darling) en el cielo. En el tráiler recorremos algunas imágenes antiguas de conciertos en los que participó la banda, algunos planos del baterista alternados con las imágenes de dos chicas en una discoteca.

Se trata de una canción inédita que se dio a conocer en agosto y que formará parte de la reedición del álbum Tattoo you, que se lanzará el 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco.

Este disco fue lanzado hace cuarenta años atrás, en agosto de 1981. En él se incluyen clásicos como “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” y el tema que abre el disco, uno de los sellos del grupo desde entonces, “Start Me Up”.

La reedición de Tattoo You llegará el 22 de octubre y traerá más de una sorpresa consigo.

La reedición incluye también el recopilatorio del álbum Lost & Found: Rarities con nueve temas del periodo en que se grabó el álbum, entre ellos “Living In The Heart Of Love”, “quintaesencia del rock de los Stones, con la banda en un momento álgido, mejorada con guitarras urgentes y preciosos remates de piano”, según un comunicado de Universal.

Los Rolling Stones cambiarán su icónico logo para rendir homenaje a Charlie Watts durante la gira.

El baterista falleció el pasado 24 de agosto a sus 80 años, luego de haber pasado por algunas cirugías y anunciar que no participaría de la próxima gira.

Tal ha sido la repercusión de su pérdida que la banda adelantó que planean cambiar el logo icónico que los representa, cambiando el color de la lengua de su insignia de rojo a negro. Esto será durante la gira y con el fin de homenajear al baterista.