Los Rolling Stones reedietan su multitudinario concierto en Río en 2006

A 59 años del comienzo, los Rolling Stones siguen más activos que nunca. La legendaria banda anunció el lanzamiento de un nuevo disco en vivo.

Luego de que la banda diera a conocer las nuevas fechas de su gira por Estados Unidos, el grupo liderado por Mick Jagger anunció el lanzamiento de “A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach”, el nuevo disco que recopila el concierto que hicieron los Rolling en 2006.

Con el escenario puesto en Copacabana en Río de Janeiro, los legendarios músicos de rock reviven uno de los conciertos más multitudinarios de la historia. Con un público que superaba el millón y medio de personas, la banda dio un concierto al nivel de los dioses.

El show fue totalmente gratuito, por lo que Latinoamérica aprovechó su oportunidad de disfrutar a una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Espectadores de todo el continente viajaron aquel 2006 a ver el increíble show de The Rolling Stones.

El 18 de febrero de 2006, Río se preparaba para recibir a la banda, con más de 30 grados de temperatura y un sol penetrante.

“Eu fui” era el lema que se leía en banderas, gorras, vinchas y remeras por la ciudad desbordada y tomada por asalto por fans de la banda.

Así, los Rolling interpretaron en un ambiente totalmente desquiciado, una versión nostálgica de “Wild Horses”, con una esencia íntima y tristísima que fue escrita al lado de la cama de un hospital.

Temas como “The Night Time Is The Right Time”, el clásico “Get Off Of My Cloud” y “You Can’t Always Get What You Want”, la plegaria de siete minutos sobre la frutación, formaron parte del repertorio que este cuarteto interpretó aquel día en Río.

Sin duda alguna, se trató de una de las presentaciones más íntimas y amenas que dieron en el sur del continente. Y aunque el público estaba formado por casi dos millones de personas, Mick Jagger hizo sentir a sus espectadores que estaban en el living de casa.