Los premios Billboard a la música se entregan esta noche por streaming

Los Billboard Music Awards, como algunos otros premios, debieron ser reprogramados debido a la pandemia mundial. En principio estaban planeados para el 29 de abril, sin embargo y tras una larga espera, llegan hoy por la pantalla de TNT con la traducción simultánea y comentarios de Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez para Latinoamérica, mientras que en la conducción de la gala, por tercer año consecutivo, estará la cantante estadounidense Kelly Clarkson, más conocida por su participación en el concurso televisivo American Idol y por su sencillo Since U Been Gone.

Originalmente, tenían que celebrarse de nuevo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, pero debido a la situación actual, será transmitido en vivo desde los estudios de NBC. Tampoco está claro cómo serán las presentaciones de los shows, que en los premios Billboard siempre tienen un lugar preponderante. Todo esto genera gran intriga y mucho interés por parte de los seguidores y fanáticos de los nominados.

Lo que sí se sabe es que TNT transmitirá un pre show y que el comienzo está previsto para las 20 hora argentina y que habrá actuaciones en vivo de Alicia Keys, Bad Bunny, Luke Combs y el principal nominado, Post Malone.

Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez, presentadores de los Billboard para TNT.

En entrevista exclusiva con Los Andes, los comentaristas de la cadena, Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez cuentan cómo se preparan para esta noche.

-Ustedes ya han tenido algunas entregas de premios por streaming este año. ¿Qué particularidades creen que va a tener los Billboard Music Awards?

- Rafa Sarmiento: El Emmy fue particular porque fue más largo, tiene más categorías que el Billboard y al final del día es un premio que no tiene la parte de performances en vivo. El Billboard, los Grammy, los American Music Award, los Latin Grammy van acompañados de las presentaciones en vivo. Inclusive a veces desluce un poco la parte del premio junto a la parte del performance.

Ya vimos como resolvieron esto en los Emmy. Ahora sería el interrogante, ¿cómo hacer un show de música?, en esta época de covid que no se acaba nunca. Yo creo que va a ser una combinación entre cuestiones remotas y cuestiones in situ. Tenemos la misma conductora de los años pasados, que es Kelly Clarckson. Nos llegó una escaleta y es prácticamente normal comparada a la de los años anteriores, me refiero a que hay una mezcla entre performances en vivo y categorías a premiar. Va a haber muchos actos en vivo, ¿cómo van a hacer? ahí está la sorpresa y por eso (imposta la voz) hay que ver los Billboards el miércoles (se ríe).

-Rafa estás en España, Ileana estás en México. ¿Les han dado alguna indicación de como van a hacer la interacción entre ustedes?

- Ileana Rodríguez: sí, como ya hicimos los Emmy hace un par de semanas y afortunadamente tenemos más de 10 años de hacer este tipo de premiaciones juntos, entonces obviamente es mucho más fácil cuando estamos dentro del mismo estudio y nos podemos dar codazos cuando uno la riega, pero ya tenemos muy dividido cómo funciona la dinámica entre nosotros en el show, nos dividimos las categorías, vamos comentando cada uno la suya, entonces Rafa desde su casa, yo desde las oficinas de TNT en México y está todo nuestro equipo de producción en Buenos Aires, así que triangulamos multicontinente, muchos usos horarios distintos, pero nos sirve mucho haber trabajado tantas veces juntos en este tipo de shows donde ya sabemos casi casi cuando le toca estornudar al otro.

Igual todo puede pasar, y eso está bueno porque llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de shows, que cambiarle a la fórmula le da un saborcito diferente.

-RS: Una angustia diferente diría yo… (risas) Te quiero mostrar este artefacto (muestra un bolso del tamaño de una mochila de pre escolar) es con lo que yo me conecto desde Madrid y con esto me veo en toda América Latina (imposta) a través de TNT. Es uno de los 3 aparatos que me envió la cadena televisiva, una interfase rara, unos micrófonos y audífonos, instalamos unos programas especiales en la computadora con los todas las indicaciones, de las que no entendía nada y entramos y nos oíamos en toda América Latina. Funcionó bien y tenemos el mismo equipo todos, yo solo sé cómo conectarme, que es lo único que importa (risas).

-Ustedes están muy involucrados en el tema de la música profesionalmente y por hobbie también, hay uno de los artistas, Post Malone, que tiene 16 nominaciones, ¿Cuántas creen que puede llevarse esta noche?

-IR: Es el artista más nominado, el año pasado era Drake. Lo que pasa con Post Malone es que sus discos tienen un montón de sencillos, similar a Drake, que lanza dos discos por año pero cada disco tiene 5 sencillos. Es impresionante, me tocó verlo en un Lollapalooza hace un par de años, en Chicago. La conexión que tiene con el público es como pocas que he visto. Yo creo que tiene mucha oportunidad de llevarse los premios.

Son muchísimas categorías también que se entregan fuera del aire, creo que son 10 premios que vamos a ver. Tiene en la competencia a Billie Eilish que también está nominada, es una favorita y conecta con el público de forma impresionante. Los billboards son unos premios de datos duros, pero me llama la atención cómo en años recientes ha ido cambiando: antes eran nomás las ventas de discos, ahora también es el equivalente en reproducciones en las plataformas digitales, también hay categorías que premian a los artistas por su interacción a través de las redes sociales. Post Malone en todas esas tiene 10 así que tiene muchas posibilidades de ganar.

-¿Tienen algún favorito?

-RS: Favorito como tal, no. Pero creo que todo va a estar por Billie Eilish, Drake, BTS y Post Malone

-IR: Estoy igual que Rafa, honestamente me gusta mucho Billie Eilish, soy fan de BTS y me gusta Post Malone también. Pero además de los premios lo que más me gusta son las actuaciones, tengo ganas de ver a esos tres y a Bad Bunny.

-Este año en los Billboard Latin, que se entregan el 21 de octubre, Romeo Santos, Maluma y Armando Manzanero van a recibir un premio a la trayectoria. Siendo mexicanos ustedes, ¿creen que este premio a Manzanero llega en un buen momento?

-RS: Llega tarde, Manzanero debió haber ganado esto hace 20 años al menos, pero qué bueno que se lo dan y en una publicación/empresa/premio como lo es Billboard me parece fantástico. Armando Manzanero te puede gustar o no su interpretación, su performance pero a nivel composición me parece genial. Armando Manzanero debe tener medio siglo haciendo canciones y cantando.

Este es el listado completo de nominados a los Billboard Music Awards 2020:

Mejor artista: Billie Eilish, Jonas Brothers, Khalid, Post Malone, Taylor Swift

Mejor artista nuevo: DaBaby, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Roddy Ricch

Premio Billboard Chart Achievement (Votado por fans): Mariah Carey, Luke Combs, Lil Nas X, Harry Styles, Taylor Swift,

Mejor artista masculino: DaBaby, Khalid, Lil Nas X, Post Malone, Ed Sheeran

Mejor artista femenino: Billie Eilish, Ariana Grande, Halsey, Lizzo, Taylor Swift

Mejor dúo o banda: BTS, Dan + Shay, Jonas Brothers, Maroon 5, Panic! At The Disco

Artista Top Billboard 200: Drake, Billie Eilish, Khalid, Post Malone, Taylor Swift

Artista Top hot 100: DaBaby, Billie Eilish, Khalid, Lil Nas X, Post Malone

Mejor artista de canciones por streaming: DaBaby, Billie Eilish, Lil Nas X, Post Malone, Travis Scott

Mejor artista en venta de canciones: Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Post Malone, Taylor Swift

Mejor artista de radio: Jonas Brothers, Khalid, Lizzo, Shawn Mendes, Post Malone

Mejor artista de gira: Elton John, Metallica, P!nk, The Rolling Stones, Ed Sheeran

Mejor artista rock: Imagine Dragons, Panic! At The Disco, Tame Impala, Tool, Twenty one pilots

Mejor tour rock: Elton John, Metallica, The Rolling Stones

Mejor artista latino: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos

Mejor artista dance/electrónica: Avicii, The Chainsmokers, DJ Snake, Illenium, Marshmello

Mejor artista cristiano: Lauren Daigle, Elevation Worship, For King & Country, Hillsong United, Kanye West

Mejor artista gospel: Kirk Franklin, Koryn Hawthorne, Tasha Cobbs Leonard, Sunday Service Choir, Kanye West

Mejor álbum de Billboard 200: Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Ariana Grande “Thank U, Next”, Khalid “Free Spirit”, Post Malone “Hollywood’s Bleeding”, Taylor Swift “Lover”

Mejor soundtrack: “Aladdin”, “Descendants 3”, “Frozen II”, “K-12” by Melanie Martinez, “The Dirt” by Mötley Crüe