Los Nocheros vuelven a Mendoza: “Nuestro desafío es mantener lo que el público quiere de nosotros”

Ya forman parte de la música popular mendocina. “Somos locales en Mendoza”, dice Kike Teruel de Los Nocheros cuando hablamos con él sobre su regreso a nuestra provincia.

Después de casi dos años de cuarentena obligatoria, donde las restricciones nos impedían estar en contacto estrecho, la banda de folclore vuelve a la provincia para dar un show clásico de los que tanto aclama su público.

“Siempre volvemos, y ahora cuando se me ocurre algo, siempre pensamos en Mendoza. Para nosotros siempre está en agenda”, dice el cantante.

La banda compuesta por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Álvaro Teruel vuelve con un show imperdible que promete recorrer sus más grandes éxitos, aunque también algunas perlitas escondidas entre su repertorio.

“Ese es nuestro desafío de hace varios años, con los temas nuevos y los que ellos conocen de nosotros: mantener lo que ellos quieren de nosotros", dice Kike.

Los Nocheros se suben al escenario del Arena Maipú Stadium para compartir con su público fiel una vez más. El show está programado para el próximo miércoles 15 de diciembre a las 21.

Con varios conciertos ya en el bolsillo, Kike admite que la vuelta a los escenarios fue completamente un festejo. “Nosotros hace un tiempo que nos dedicamos a agradecer por día. Lo que se hace hoy con la vida después de la pandemia, de agradecer día por día, nosotros lo venimos haciendo como artistas desde hace un tiempo”, cuenta.

Y agrega que, a más de 30 años de carrera, continúan agradeciendo a la gente que continúa acompañándolos a cada paso. “Son muchos años que llevamos y a veces hasta nos sorprende que la gente siga teniendo ganas de escucharnos, Por eso estamos muy felices de retornar a los escenarios después de tanto tiempo, a la gente se la ve muy ávida y con una necesidad alta de pasarla bien”, dice sincero.

Su primer show en Mendoza

Si bien han recorrido ya algunas localidades, el show es el primero que darán en la provincia luego de que se decretara el aislamiento. Sumado a la experiencia de volver a la provincia, se agrega un ingrediente muy particular: será transmitido en vivo para el público en general.

“Este show también lo vamos a transmitir por streaming o por Facebook Live, o por ambos. Será gratuito para que todos puedan verlo y mostrar el show que hacemos.”

Los Nocheros se preparan para una gira por Europa y un próximo disco para el 2022.

La esencia de estar de vuelta en los escenarios es retomar aquella chispa que se vivía en cada concierto que protagonizaban. El cuarteto propone una noche que recorrerá esos sencillos tan característicos de su tono, sumado a las joyas ocultas en su discografía que no han tenido demasiada participación en su repertorio en vivo.

“El show está pensado con los temas que no podemos dejar de cantar. Clásicos es un buen título para nosotros. Pero también hace que la gente te quiera escuchar siempre las mismas canciones, por lo que plantear algo nuevo es algo que debemos hacer cuidadosamente”, explica Kike.

“Acá vamos a hacer un segmento acústico de 12 canciones, algunas muy conocidas y otras no tanto, y a esas las tomamos como nuevas. Por eso también necesitamos un incentivo y desafío para ver cómo van a salir en el show e ir probando. Y también trabajaremos para que el streaming salga perfecto, así que tiene varios condimentos y más después de tanto tiempo.”

Kike Teruel habló con Los Andes sobre su regreso a Mendoza: “Somos locales en Mendoza”

En cuanto al desafío que promete un show de esta magnitud, el más grande que han realizado desde su regreso, admite el cantautor que es darles al público lo que van a buscar cuando recurren a su concierto.

“Para nosotros siempre es mostrarnos bien y cantar bien. Digo esto porque la gente se acostumbró a eso, la gente nos ve bien y le gusta como cantamos, la armonía.”

El vocalista admite que el desafío es que el paso del tiempo no afecte en su tinte musical, o en aquellas características que el público anhela en la agrupación.

“Ese es nuestro desafío de hace varios años, con los temas nuevos y los que ellos conocen de nosotros: mantener lo que ellos quieren de nosotros.”

Los Nocheros de aquí en más

Con una gira que promete otras localidades durante el verano, sumada la provincia de Mendoza, Los Nocheros se preparan para volver con todo. A sus destinos también se suman algunas ciudades europeas que esperan por aclamar la música folclórica norteña.

Londres, Dublín, Valencia, Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Sevilla, Mallorca e Ibiza serán las ciudades que visitará el cuarteto en marzo del próximo año.

- Además de la gira, ¿planean un nuevo disco?

Ahora estamos sólo con la gira, pero el año que viene no solo queremos, sino que tenemos que sacar disco nuevo. Así que seguramente viene algo. Por ahora estamos caminando.

- ¿Cómo ves el futuro musical en Argentina?

Siempre el futuro está en algún lado. Porque el futuro no está en los que ven o conocen, sino en aquellos que llevan la música por afuera. Aquellos que mantienen la creatividad y el futuro siempre está ahí. De todas las crisis emerge algún artista, nos falta todavía, pero va a pasar.

- En algún momento dijiste que no pensaban vacunarse, ¿es un requisito para viajar a sus shows en Europa?

Quiero aclarar que yo dije que no iba a vacunarme, mis compañeros no. Para viajar debemos hacerlo. Si para trabajar debo hacerlo, aunque no esté de acuerdo, lo haré. Una vez dije, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie, pero los pagamos. Esto es lo mismo, yo no estoy de acuerdo con la vacuna, pero me obligan y me la pongo, tenemos que cumplir con lo que nos piden y no debemos evadirlo. Ese comentario fue mío y sigue siéndolo.

- ¿Estás trabajando en nuevos proyectos con tu fundación?

Es lo mejor que me está pasando como persona. Ahora en enero comenzamos con unas obras en Salta, un albergue para mujeres que sufren violencia de género, también estamos haciendo un geriátrico y un banco de comida, además de otras obras más. Otras relacionadas al cambio climático, algo que las Naciones Unidas nos acredita, y es algo que para la provincia de Salta es un aporte muy grande para la sociedad. Y es un aporte personal y estoy agradecido por la gente que se ha fijado en ella.

- ¿Trabajaron mucho durante la pandemia?

Trabajamos en forma personal atendiendo a los chicos que tienen que viajar con necesidades oncológicas, de residencia y demás. Durante la pandemia hicimos eso mientras trabajábamos en esto que es un proyecto socio-político nuevo que nos demandaba mucho trabajo. Ya comenzamos.

- ¿Seguís con ganas de sumarte a la política?

Me han hablado, pero qué te voy a decir, no tengo idea. Un día me levanto y quiero ser presidente, y al otro no porque quiero vivir tranquilo. Soy del que piensa que no hay que hablar si no nos metemos. Uno habla mucho, pero hay que meterse.

"Lo que se hace hoy con la vida después de la pandemia, de agradecer día por día, nosotros lo venimos haciendo como artistas desde hace un tiempo”

- ¿Qué te detiene?

Tengo miedo de decepcionar a mi gente nochera al meterme en la política porque uno se mete en una vorágine que desconoce y quizás das un paso en falso que le haga a la gente pensar mal. Y yo me muero si se pierden tantos años que hemos construido con nuestras canciones y apoyo de la gente. Yo tengo la necesidad de decir y hacer cosas para Salta o la Argentina, pero como no se puede si no te metes en política, la gente puede tomarlo a mal.

- ¿Lo ves como una herramienta para colaborar con tu rol en la fundación?

Claro que sí. Los contactos políticos los tengo, pero no es lo mismo estar adentro. Como cualquier profesión creo que hay gente muy buena que ayuda y me gustaría estar adentro de ello. Tengo la certeza de que si y creo que podría aportar mucho.