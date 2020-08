Los juegos de mesa más divertidos para disfrutar en familia

En plena era digital, en que el celular, la tablet y la computadora se han transformado en aliados incondicionales de la vida cotidiana, ante la presencia de dispositivos los chicos se ven atraídos por la pantalla y se convierte en la salida cómoda y fácil de entretenimiento.

Pero si hay una costumbre que aún no se perdió, si no que al contrario cobra más y más presencia en los últimos tiempos, y es la posibilidad de divertirse con un juego de mesa.

No hay nada más divertido que reunirse en familia o con amigos y sumergirse a un rato en los juegos grupales, en los que podemos aprender, competir y encontrarnos.

En materia de juegos de mesa, hay infinitas opciones y de muy diversos tipos. Los más interesantes son los que apelan a la memoria, la interrelación de contenidos y el desarrollo de estrategias de pensamiento.

La importancia del juego en la niñez

Las actividades lúdicas son de vital importancia en el desarrollo psicomotriz de los niños. En los primeros años todo confluye en la exploración con sus cinco sentidos y esa posibilidad que juego le brinda para aprender y divertirse a la vez amplía sus fronteras.

Pero a partir de los 4 años aproximadamente, los juegos de mesa son ideales para sumar una actividad lúdica y de comunicación directa con quienes comparte el momento.

“Tanto el juego como los juguetes les ayudan a conocerse y a desarrollar su personalidad en áreas como afectividad, motricidad, inteligencia, creatividad y sociabilidad. Además de estimular la observación, la atención, la concentración y memoria, entre otros beneficios. Es a través de él que el niño se acerca a saber respetar las reglas, como así también a experimentar temores y frustraciones, triunfos y derrotas”, aclara la licenciada en Psicología Celina Guerrero sobre la importancia del juego en la infancia.

Los juguetes interactivos y juegos de mesa son ideales para crear momentos lúdicos entre los pequeños y que conozcan las reglas, y puedan vivenciar triunfos y derrotas.

Es a través del juego que los niños descubren el mundo que los rodea y desarrollan su creatividad. Aunque una puja diaria es el uso de la tecnología en la crianza de los pequeños.

El excesivo uso de las pantallas no permite la interacción con el mundo, además de otras particularidades. “El excesivo uso de tecnología limita la imaginación, no da la oportunidad de que sea el niño el que descubra, decida, construya o invente porque ya viene todo dado y resuelto. Y no podemos dejar de lado que los dispositivos favorecen el sedentarismo. Los niños necesitan el contacto directo con las personas. Así mismo, poner un video o dejar el televisor encendido mientras el niño hace cualquier otra cosa puede distraerlo del juego y del aprendizaje, además de que reduce la interacción con el entorno”, sentencia la especialista sobre la creencia de que un dispositivo es usado como un juguete y no lo es.

¡Mesa lista para jugar!

Un mazo de carta, la lotería, el tuti fruti, hay un sinfín de juguetes y juegos de mesa que resisten al paso del tiempo y acompañan la infancia de los chicos. Te recomendamos una serie de juegos, para disfrutar en familia, aprender y divertirse.

Pandemia Original Tayco

Si algo le faltaba a la pandemia del Covid-19 es un juego que tenga como regla quedarse confinado. De eso se trata “Pandemia”.

En este dinámico juego recomendado a partir de los 8 años la misión será mantener a todos los habitantes de tu casa sanos y salvos, mientras el virus sigue circulando. Todo lo que tengas al alcance servirá para ganar dice la consigna. Tiene 68 cartas, 18 fichas de virus, 19 fichas de medicinas y 6 tableros de casas para que participen entre dos a seis jugadores.

En plena cuarentena del Covid-19 uno de los juegos más vendidos es "Pandemia". Estrategia y eficacia para vencer el virus.

Esta versión disponible en el país a $1.500 aproximadamente es el juego más vendido en Amazon durante la cuarentena y da la posibilidad de jugar y competir en familia.

Vermichelli & Tomato

Una divertida experiencia de habilidad e ingenio para entretenerse con los pequeños de la casa. “Vermichelli & Tomato”, es un juego para chicos de seis años en adelante, donde la consigna consiste en sacar del plato los fideos sin que se caigan los tomates. El que más vermichelli saque será el ganador.

A poner a prueba el pulso y la agilidad con "Vermechelli & tomato", un juego bien italiano.

Ideal para una tarde de risas y poner a prueba el pulso, en el que podrán competir de 2 a 4 jugadores. Disponible en las jugueterías de $800 a $1.000.

Héroes de la Libertad

Nada mejor que poner a prueba el conocimiento de historia jugando. Dentro de los juegos de trivia además de los clásicos como el “Preguntados” o los “Ocho escalones”, formatos que fueron llevados a la televisión, ahora hay juegos sobre la historia argentina.

Se trata de “Héroes de la Libertad”, sobre el Combate de San Lorenzo. Un juego cooperativo, donde los jugadores mediante la estrategia y el trabajo en equipo persiguen un mismo objetivo: recrear exitosamente el histórico combate, bautismo de fuego de nuestras gloriosos Granaderos a Caballo, derrotando una vez más a los Realistas en el campo de batalla.

Este juego de estrategias está basado en el Combate de San Lorenzo. Para aprender sobre nuestra historia y viajar en el tiempo.

Una entretenida manera de aprender sobre la historia argentina, para chicos de 10 años en adelante. Con un máximo de diez jugadores, los participantes recrearán el momento y viajarán al pasado. Disponible a $1.000 aproximadamente.

El juego de las palabras cruzadas

“Scrabble Dash Cartas” es uno de los clásicos juegos de salón para poner a prueba el conocimiento. Las palabras cruzadas consiste en observar las letras que te tocan y armar una palabra según lo que diga la carta Dash. Aquí la rapidez será un punto a favor para el primero en obtener las cinco cartas Dash será el ganador de la partida.

Un clásico para chicos de 10 años en adelante, que desafía la agilidad y conocimiento.

Un juego recomendado para chicos a partir de los 10 años, que se puede jugar de a 2 a 4 jugadores sin límite de edad. Para poner a punto la memoria y agilidad con las palabras.

Disponible de $800 a $1.000 en las jugueterías.