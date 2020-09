Los influencers se suman a la tendencia del show virtual con "Hashtag en Vivo”

Las figuras más reconocidas de Instagram se unen en esta oportunidad para hacer un show único en honor a todos sus seguidores. Yanina Latorre, Lizardo Ponce, Lucas Spadafora, Martín Cirio (La faraona), Lola Latorre y Santiago Maratea protagonizan “Hashtag en vivo”, una propuesta por streaming donde el humor será el principal ingrediente.

“La propuesta nació por Dabope, principalmente por Yanina. Nosotros teníamos la idea de hacer algo todos juntos, no sabíamos si por Youtube, nos ofrecieron hacer algo en la tele pero no todos juntos, había muchas ideas y esto fue perfecto, es como si nos hubiesen escuchado las llamadas porque es lo que queríamos hacer”, cuenta entusiasmado Lizardo Ponce, el periodista cordobés que hoy es reconocido como una de las figuras de Instagram.

Junto a sus compañeros, con quienes ha compartido vivos de esta red social durante toda la cuarentena, esta vez se encuentran en otro formado totalmente distinto. Mañana a las 22:30 tendrá su primera y, hasta ahora, única función y las entradas se consiguen a través de Ticketek.

Las figuras más destacadas de las redes, juntos en un solo show.

“El streaming lo veo como un regalo porque realmente para mi hacerlo es un placer y compartirlo con todos los chicos con quienes lo estoy haciendo, a todos les tengo mucho cariño y realmente fueron mis compañeros en la cuarentena porque hicimos muchos vivos, en los que no solo nos entretuvimos entre nosotros sino también a la gente y la gente fue muy importante en todo este proceso que se fue dando.”

Y contaba que esta idea surge de una oportunidad muy especial por el que han pasado todos los protagonistas de este streaming. “Me parece que fue un momento en que se necesitaba la compañía y nosotros cumplimos ese rol y ellos cumplieron ese rol con nosotros, entonces me parece una re linda manera de cerrar algo muy lindo que nos pasó a todos. Me parece que los seis pudimos potenciarnos muy bien y entender el código de humor que manejamos y me parece que se va a dar algo muy divertido, tengo muchas expectativas y estoy muy muy feliz de poder hacerlo.”

¿A qué público apunta el show? “Creo que es genérico pero está el humor de cada uno, la gente que nos sigue y nos ve sabe cómo es el humor de cada uno, las cosas que pueden llegar a decir. Lo que va a tener el show es una mezcla de la personalidad de cada uno y también me parece que la clave de todo esto y que no llevemos súper bien, es que todos somos muy distintos, nos complementamos bastante bien. Me parece que el espectáculo se distribuyó de la mejor manera y cada uno va a poder lucirse, y el público de cada uno va a poder tener ese momento para disfrutarlo.”

De Córdoba a la fama

Lizardo es cordobés, recibido de periodista y hace muchos años trabaja en los medios de comunicación participando de diferentes programas. Este año, logró posicionarse como uno de los influencers más seguidos y vistos de las redes sociales, realizando vivos con diferentes figuras públicas, principalmente con su compañera de obra, Yanina Latorre. Tal fue su repercusión que incluso les otorgaron un apodo: Yanardo.

- ¿Qué significó para vos haber logrado posicionarte como una de los influencers más vistos en instagram?

- Fue una sorpresa muy grande todo lo que pasó en la cuarentena y todavía no caigo en qué fue pasando, estoy tratando de disfrutarlo. Pero yo más allá, del lugar que puedo ocupar en el medio, lo más importante es el cariño de la gente, y es el vínculo que llegue a lograr con ellos y me siento muy agradecido por todo lo que hacen, porque más allá de sumarse en las redes también me acompañan en la tele y capaz no es un público que vaya tanto a la tele, pero se enteran de cosas que hice ahí y se van sumando, eso me da mucha alegría. Lo más importante para mí es el público.

- ¿Cómo vivís tu exposición, te sentís cómodo? ¿Sentís que cae cierta “responsabilidad” sobre vos por la repercusión que tenés en las redes?

- La exposición la estoy manejando en la forma en que me va saliendo, yo soy muy sensible así que a veces algunas cosas me duelen más que otras, me hacen reír unas más que otras, es como que pasan tantas cosas minuto a minuto que uno trata de acomodarse. Si estaba preparado porque como periodista sabía dónde me estaba metiendo pero la verdad es que no me puedo quejar. En un año tan complicado donde pasaron tantas cosas feas y estamos todos intentando sobrevivir, me siento muy agradecido por el momento que estoy viviendo y trato de disfrutarlo mucho, así que no quiero que nada opaque eso que estoy logrando que también me parece que es la respuesta a mucho trabajo, no arranque de un día para el otro. Aunque esto sí, mi carrera empezó hace tiempo, soy periodista y la verdad es que por ahí hice trabajos que para otros es un trabajo más y para mi fueron muy importantes, creo que paso a paso las cosas se van logrando.

- ¿Qué te gustaría trasmitirle a la gente que te sigue?

- Lo que yo trato de transmitir son mensajes positivos, siempre es mostrar mi forma de vivir, que es hacer todo con mucha pasión, responsabilidad, muchas ganas. A veces me gana el cansancio pero pienso que es lo que siempre quise así que le pongo muchas ganas y trato de que nada afecte, porque sinceramente hice muchas cosas para hoy tener todo lo que tengo y todo el trabajo que tengo, así que me parece que no hay nada más importante que eso.

Disfruto tanto trabajar que para mí es una prioridad muy grande, entonces trato de que eso se cuide y mis mensajes siempre voy a tratar de que sean positivos. Y si no lo son, porque a veces uno se puede equivocar o confundir, me parece que también estamos en contacto tan directo con la gente que está bueno equivocarse para aprender y es forma de enseñarle a los otros. Esa también es una buena forma de dar un mensaje positivo, equivocándose. Trato de serle fiel a mis pensamientos y valores, y en caso de estar equivocado, estoy abierto a que me corrijan, me enseñen, me eduquen y de esa forma plantearlo con los demás.

- ¿Qué ha significado en tu carrera estar participando del Cantando 2020 en plena pandemia?

- Es un desafío el Cantando para mí, no por el simple hecho de cantar que sí es un desafío, pero también en mí implica muchas cosas. Hablábamos el tema de la exposición pero también la vergüenza, la timidez, el enfrentarse a las críticas, la verdad es que no estaba acostumbrado a estar en ese lugar. Esta bueno para crecer, obviamente tiene sus altibajos, pero la verdad es que es un momento de pandemia donde todos estamos tan mal y la gente está sin trabajo, yo no puedo hacer otra cosa más que agradecer el lugar que me dieron y la verdad es que, por más de que muchos dicen que es una burbuja porque estamos alejados de la realidad, para mi es todo lo contrario, porque allá adentro se siente mucho y está bueno formar parte de un proyecto donde lo principal es entretener a la gente que está en sus casas.

- ¿Te imaginaste llegar a donde estás cuando comenzaste a estudiar comunicación?

- Siempre lo imagine, no pensé que ésta iba a ser la forma. Me lo imagine porque estaba muy decidido a trabajar en esto, siempre lo hice con mucha pasión y esfuerzo, con mucha responsabilidad, y siempre fui pensando que todo se logra paso a paso. Obviamente al principio uno siente que lo tocan con la varita y te elijen, apareces y tenés todo, pero en mi caso fue todo paso a paso y me da felicidad haberlo vivido así, si no hubiese tenido todos esos pasitos hoy estaría un poco descolocado y creo que estoy en mí eje y me siento cómodo con mis proyectos.

- ¿Qué otros proyectos te gustarían alcanzar?

- La verdad es que proyectos este año ya no puedo pedirle más nada a la vida, estoy en el Cantando, arranco el lunes la previa del Cantando 2020 con Lourdes Sánchez, estoy haciendo radio con Lourdes Sánchez y Momi Giardina los domingos, estoy haciendo las redes del canal 13 del Cantando, sigo haciendo Fans en Redes el proyecto que vengo haciendo hace tres años, también estoy en Confrontados y por suerte con mis redes estoy trabajando bastante bien.

- ¿Cuál es el sueño más loco que tenés?

- Mi sueño más grande con los medios es poder hacer un programa de televisión de entretenimiento que tenga que ver con los viajes, invitados, charlas, eso es lo más lindo que me podría pasar. Pero después no tengo muchas cosas fijas en la cabeza, estoy aprendiendo a disfrutar el momento y que la vida te sorprende como me sorprendió a mí este año, y que todo pasa por algo, aunque suene muy trillado ahora entiendo un poco más esa frase.