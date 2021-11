Los estrenos de cine imperdibles: lo nuevo de Wes Anderson, Liam Neeson, Anya Taylor-Joy y el regreso de “Los Cazafantasmas”

Ha sido muy esperado el estreno de “La crónica francesa” (“The French Dispatch”), la décima película de Wes Anderson, quien vuelve a montar su suntuosa maquinaria cinematográfica para ofrecer, quizás con algún tono melancólico, su propio homenaje al periodismo.

Su última película había sido “Isla de perros” (2018), una fábula en stop motion, y ya sus fans extrañaban al director dirigiendo personajes de carne y hueso: lo había hecho por última vez en “El Gran Hotel Budapest” (2014), delirante e increíblemente bella. Dos calificativos que también podrían aplicarse a “La crónica francesa”.

En algún período de tiempo incierto de mediados del siglo pasado, una redacción poblada de personajes curiosos se moviliza en torno a diferentes historias incluso más curiosas. Es la revista homónima de la película, fundada en Liberty, Kansas (una ciudad que realmente existe pero que hoy no tiene más de 100 habitantes) y con sede en Ennui-sur-Blasé, ciudad ficticia de Francia.

Wes Anderson es experto en armar relatos corales. Y acá lleva esa experticia al límite, convocando a un elenco de puras estrellas: Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Mathieu Amalric, Elisabeth Moss, Henry Winkler, Timothée Chalamet y Saoirse Ronan, entre otros. Con algunos ya ha trabajado, al punto de que quizás ya podrían ser considerados actores fetiches de Anderson, y otros debutan en su universo, como el joven y cotizado Chalamet (“Call me by your name”, “Dune”).

A su manera, la película evoca lo que el imaginario popular piensa que fueron las sofisticadas redacciones del New Yorker o la Paris Review en sus décadas de esplendor.

La película avanza en cuatro capítulos: en uno el personaje de Owen Wilson, Herbsaint Sazerac, describe un día en la vida de un pequeño pueblo francés, en otro un asesino encarcelado (Benicio del Toro) se vuelve un cotizado pintor moderno, en otro un reticente estudiante llamado Zeffirelli (Chalamet) es un revolucionario del Mayo Francés, y en otro un periodista culinario (Jeffrey Wright) es enviado para escribir el perfil de un celebrado chef (Stephen Park) y se ve atrapado en un vertiginoso y delirante ardid de secuestros y rescates, como en “El Gran Hotel Budapest”.

"La crónica francesa", de Wes Anderson (Foto: Disney)

Claro que hay personajes que se roban el protagonismo, aunque no lo precise el guion (escrito a ocho manos entre Anderson y Roman Coppola, Hugo Guinness y Jason Schwartzman, este último también actor). Son Bill Murray, quien mejor interpreta el tono absurdo de la historia, como el director de la revista, Arthur Howitzer Jr, inspirado en el célebre periodista y editor fundador de The New Yorker Harold Ross. No se cansa de dar un inquietante consejo a los redactores: “Sólo intenten que parezca que lo escribieron así a propósito”.

Y también la triplemente oscarizada McDormand, quien es Lucinda Krementz, una ensayista retraída y obsesiva que termina bastante involucrada, sin quererlo, en los planes revolucionarios de Zeffirelli.

Las constantes simetrías del director, que ya son marca registrada, y Robert Yeoman, al frente de la maravillosa fotografía (donde destaca el blanco y negro), hacen que la película sea incluso más disfrutable. Alexandre Desplat, a cargo de la banda sonora, suma a construir un universo hiperestimulante, algo que siempre busca Wes Anderson.

“La crónica francesa” fue bien recibida hace cuatro meses en Cannes y en la próxima temporada de premios es probable que destaque en rubros como la dirección, el diseño de producción y algunos técnicos.

Más estrenos

“Riesgo bajo cero”: Liam Neeson vuelve a los cines poco después de “El protector” con otro papel heroico. Esta vez, un conductor de vehículos especializado en rutas heladas que deberá ir hasta el norte de Canadá para rescatar a unos mineros atrapados en una mina de diamantes derrumbada. Pura acción en este filme de Jonathan Hensleigh, donde lo acompañan los actores Laurence Fishburne, Amber Midthunder.

“El misterio de Soho”: Sin dudas que Anya Taylor-Joy es el principal atractivo de esta película de terror, dirigida por Edgar Wright. La actriz del momento, famosa por “Gambito de Dama” y aquí particularmente por sus orígenes argentinos, interpreta a una joven apasionada por la moda que es capaz de transportarse misteriosamente a los años ‘60 y formar parte de una oscura historia.

“Ghostbusters: el legado”: Muchos habrán fantaseado con un regreso a la saga de los Cazafantasmas, popularizada en los ‘90 y después quedada en el tiempo. La oportunidad de una secuela viene protagonizada por Mackenna Grace, Finn Wolfhard y Paul Rudd (y Sigourney Weaver y Bill Murray en papeles menores), bajo las directivas de Jason Reitman. Callie, una madre soltera y sus dos hijos se mudan a la granja que heredaron de su abuelo, en un pequeño pueblo. En ella descubrirán los secretos que los unen a ese lugar y el legado de su abuelo que lo conecta con los orígenes de los Cazafantasmas. Con ayuda de su maestro el Sr. Grooberson (Paul Rudd), descubrirán que encontraron una réplica de una trampa para atrapar fantasmas. Mientras, algo extraño sucede en la pequeña localidad, con misteriosos temblores que podrían significar el regreso de los fantasmas después de 30 años.