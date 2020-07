Los espectáculos que nos quitó la pandemia

En marzo los espectáculos, conciertos y obras de teatro cayeron como piezas de ajedrez en el calendario. Desde que se declaró la pandemia del Covid-19 los artistas y productores de todo el mundo debieron reformular su agenda para los próximos meses y el año que viene.

Y pese a la asentada crisis económica el 2020 iba a ser un año de grandes espectáculos, que recalarían en Mendoza, como una de las plazas fuertes en materia de shows. Pero nada de eso ocurrió, al contrario, solo la Fiesta Nacional de la Vendimia y sus dos noches de repetición quedaron ilesas de este cambio rotundo que significa la crisis para las producciones artísticas.

Tras de varias especulaciones y acuerdos entre el Gobierno y los organizadores, el primero de los espectáculos que se realizó sin público en la provincia fue La Vendimia Para Todos. Como es costumbre en el calendario vendimial, el evento estaba previsto para el 14 de marzo, en el Stadium Arena Maipú y al no poder realizar eventos masivos tomaron la decisión de televisar el espectáculo y la elección de los representantes de la Diversidad.

Fue el primer golpe que sufrió un espectáculo popular en Mendoza, que dio pie para suspender el resto de las actividades.

Chayanne y Ricky Martín tendrán que esperar

En 2019 uno de los shows más esperados fue el debut del Circo du Soleil en la provincia, que marcó un punto alto en las apuestas internacionales. Y este año quien rompería el hielo iba a ser Chayanne.

El cantante regresaba a Mendoza tras cinco años de ausencia con el tour “Desde el Alma”, el 23 de marzo en el Estadio Arena Aconcagua. Pero por decisión del artista y de las distintas producciones decidió cancelar su gira mundial y posponer los conciertos previstos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, República Dominicana y Colombia.

Uno de los shows más esperados por las seguidoras fieles del cantante y además apostó a una nueva gira tras el éxito rotundo que consiguió el año pasado con tres conciertos agotados en Córdoba y Buenos Aires. Por el momento no está en los planes del boricua dar una fecha concreta a su truncada gira y se toma un descanso en su residencia de Miami.

Otro que no alcanzó a llegar por estos lares fue Ricky Martin. La visita del artista pop había causado gran expectativa y estaba prevista para noviembre. Sin fecha concreta, el puertorriqueño iba a realizar dos conciertos en el Estadio Aconcagua Arena, pero todo quedó en el aire.

El cantante realizó un gran show en febrero pasado en Buenos Aires y tenía todas las intenciones de girar por el país con su último espectáculo. Lo cierto es que por ahora disfruta de su familia y la llegada de su cuarto hijo Renn, quien nació por medio de vientre subrogado junto a su esposo Yosef.

Wine Rock aniversario

Como cada abril el Festival Wine Rock llena de música el corazón de la montaña mendocina y este año iba a celebrar su décimo aniversario con una edición especial el 4 de abril, en la bodega Monteviejo.

Lo cierto es que al declararse el aislamiento obligatorio decidieron dejar en el aire el encuentro hasta tener un panorama certero de las actividades, que podrán realizarse en Mendoza. Por el momento no hay una fecha programada ni una grilla tentativa. Como ocurrió con otros aniversarios redondos, el Wine Rock deberá festejar su primera década en 2021.

El festival que se realiza en el Valle de Uco iba a celebrar su décimo aniversario, pero hasta ahora no anunciaron una nueva fecha.

Ulises Bueno y Pimpinela, reprogramados

El cuartetero Ulises Bueno tenía previsto presentarse en abril en el Arena Maipú. Por decisión de la producción, el concierto se corrió para el 14 de junio, aunque este también fue cancelado.

El público que adquirió su entrada pudo devolver el ticket y por el momento no hay planes de realizar el show durante estos meses.

Quienes si siguen en pie para actuar en Mendoza son el dúo Pimpinela, que reprogramaron su show del 6 junio para el 9 de octubre. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán presentarán su show Bien de Familia, con sus grandes éxitos y parte de su reciente material. Habrá que esperar si para esa fecha todo vuelve a la normalidad y la dupla se reencuentra con su público local.

El dúo pasó tu show de junio para octubre, en el Arena Maipú.

El telón permanece cerrado

En materia teatral eran varias las producciones foráneas que planeaban recorrer el país y presentarse en nuestra provincia.

La primera obra confirmada fue “Desnudos”, protagonizada por Luciano Castro, Sabrina Rojas y elenco, que debió suspender las funciones para abril en el teatro Mendoza. Si la situación se normaliza programarán la gira para octubre y noviembre.

La comedia con Luciano Castro, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Gonzalo Heredia y elenco planea comenzar su gira en octubre y noviembre.

En el caso de la comedia “Una semana nada más”, protagonizada por Nicolás Vázquez, Flor Vigna y Benjamín Rojas se anunciaron tres funciones para Mendoza, pero la productora local decidió postergar las presentaciones para abril del año que viene.

La comedia protagonizada por Nicolás Vázquez y Flor Vigna tenía previstas tres funciones en el teatro Plaza, pero postergaron su gira hasta abril del 2020.

Hasta el momento los productores y elencos teatrales no subirán el telón para lo que resta del año.

Ficciones en stand by

La segunda temporada de “Luis Miguel la serie” era una de las producciones más esperadas por el público latino en Netflix. Tras los adelantados de lo que se vería en la segunda entrega con Diego Boneta como actor protagónico, se decidió suspender el rodaje como miles de producciones a lo largo del mundo.

“Nos quedamos filmando la segunda temporada, fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura, ¿cuándo volverá? no sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No ha sido la única, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”, dijo el actor mexicano sobre la suspensión de las grabaciones sin fecha cierta de regreso al set.

Al ser un trabajo de total exposición y contacto estiman que cuando pase la pandemia pueda culminar el proyecto, que tratará la vida de Luis Miguel desde 1992 hasta la actualidad. Lo más seguro es que la serie estrene en 2021. Mientras tantos los fanáticos deberán esperar.

En Argentina si hay un unitario exitosos es “El Marginal”. El éxito de la productora Underground debía comenzar el rodaje de la cuarta temporada en abril, para estrenarse a mitad de año. Los meses pasaron y ya estamos transitando julio sin novedades al respecto.

La cuarta temporada de la serie aún no comenzó a rodarse y se estima que el estreno será el año próximo.

En Buenos Aires volvieron a fase uno de la cuarentena, lo que se complica aún más el regreso a los estudios de grabación. “Se suspendieron las grabaciones de El Marginal y cualquier tipo de producción. Hasta la segunda parte de este año no habrá novedades porque dependemos de cómo siga la pandemia y también lo que sucederá con las cuestiones de higiene y sanidad, más allá de las decisiones del Gobierno”, comentó Pablo Culell, productor de la ficción en abril.

Lo más probable es que recién en 2021 se pueda estrenar la cuarta entrega, de uno de los unitarios más exitosos de la televisión argentina.

Los tanques de Hollywood, postergados

Con los cines cerrados y las productoras de Los Ángeles trabajando a medias, son varios los estrenos que quedaron guardados en 2020.

En el caso de “Rápido y furioso 9” debieron suspender las grabaciones y esperarán al 2021 para retomar el trabajo.

Lo mismo ocurre con “Misión imposible 7″, que debieron suspender el rodaje sin fecha concreta, lo que estipulan que el debut de la octava parte de la saga, que se estrenaría a fines de 2022.

La saga protagonizada por Tom Cruise a la espera de regresar al set de grabación y estrenar en 2022.

Y si de acción y suspenso hablamos el imbatible James Bond llegaba en abril a las salas. “James Bond: Sin tiempo para morir”, la última película de Daniel Craig como el agente 007, se postergó en principio para noviembre de este año.

En el caso de Disney iba a estrenar la versión live action de “Mulan”, el 27 de marzo, pero por el coronavirus, se aplazó sin fecha definida.

Otros de los títulos postergados es “Top Gun: Maverick”. Es una de las más esperadas secuelas, luego del clásico de 1986. Estaba previsto que la cinta llegara a los cines el 23 de junio en Estados Unidos, pero Paramount decidió postergarla para el 23 de diciembre de este año.

“Cazafantasmas: El legado”, “Mujer Maravilla 1984”, “Wicked”, “Morbius”, “Un lugar en silencio 2″, “Bob Esponja: al rescate”, “Antlers”, “Black Widow”, “Peter Rabbit 2”, entre otras forman parte de los títulos que esperan la reapertura de las salas para iluminar la pantalla grande.