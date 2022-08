Los beneficios de usar ropa negra

Todos tenemos alguna prenda negra en nuestra guardarropa... o muchas. Aquí repasaremos los beneficios de usar ropa oscura y su significado de vestir de color oscuro. Además te compartimos tips y consejos.

¿Cuál es el significado de vestir color negro?

En la psicología del color, el negro da protección de estrés emocional externo; crea una barrera entre la persona y el mundo exterior, además provee comodidad mientras protege emociones y sentimientos, por otro lado, también esconde vulnerabilidades e inseguridades. Los colores estimulan nuestra mente y la de los demás de muy diversas formas. La manera en que reaccionamos a algunos colores, y sus diversas tonalidades incluso, puede decir mucho sobre nuestra personalidad. Los trajes negros, por ejemplo, son simplemente irresistibles y un signo de que siempre queremos estar lo más presentables posible. El calzado negro habla sobre el ímpetu que tenemos para mantener limpio nuestro calzado. Los jeans negros acerca de la versatilidad que buscamos en nuestro guardarropa. Y así la lista podría seguir.

Este color también simboliza poder, control, independencia y fortaleza interna.

¿Cuáles son los beneficios de vestirse de negro?

Empecemos por decir que este es un clásico color: es súper fácil de combinar (al ser un tono neutro, hace un contraste perfecto con cualquier otro color):

Nunca pasa de moda (por lo que es totalmente atemporal y podes llevarlo en cada estación del año), es súper elegante y al mismo tiempo puede aportarle una dosis de sensualidad y misterio a tu outfit.

Es elegante, estiliza tu silueta, va con todos los tonos de piel.

Es el más elegido en bodas, reuniones de negocio y eventos. En pocas palabras, el negro es indispensable para todos nosotros y siempre queda bien.

Especialistas aseguran que cuando éste lleva se lo utiliza en un estilismo total da una expresión de inteligencia, confianza y atractivo como simplemente otros colores no pueden.

Es también la tonalidad que mejor disimula las ‘imperfecciones’ o ligeros ‘descuidos’ en una prenda.

Crea la ilusión óptica de verte más alto y estilizado. ( Un buen recurso si eres de estatura baja).

Consejos básicos para triunfar con tu próximo total black look

El poder del color negro. Anímate a combinar diferentes texturas

Lo primero es que juegues con las texturas para crear interesantes contrastes dentro de tu outfit y no hacerlo tan monótono. Atrévete a combinar con cuero, transparencias, algodón, denim negro, hilados, etc. En segundo lugar accesorizate! Eleva tu outfit utilizando joyería de acabados metálicos, coloridos o con detalles para resaltar aún más tu atuendo.

Atrévete a combinar con cuero, transparencias, algodón, denim negro, hilados, etc.

¿Cómo mantener tus prendas siempre negras?

Aprendé en esta mini guía a lavar ropa negra y descubrí algunas recomendaciones para mantener el color durante más tiempo.

Tips y consejos:

El paso del tiempo, el lavado inadecuado y hasta los rayos de sol pueden decolorar tus prendas negras. Por suerte, puede remediarse. Aprendé en esta mini guía a lavar ropa negra y descubrí algunas recomendaciones para mantener el color durante más tiempo.

Lava tus prendas negras todas juntas y siempre del lado del revés

Leé las etiquetas y reconoce cada símbolo

Usá siempre agua fría

Sécalas siempre a la sombra

Incorpora vinagre blanco esto hace el que el pigmento se fije a los tejidos.

Remojá la ropa en agua con sal. Si es la primera vez que vas lavar ropa oscura, remojarla en agua con sal ayuda a que los colores se fijen.

Usá pimienta negra molida. Agregá una cucharada de pimienta negra molida al lavado para ayudar a prevenir el desgaste y la pérdida de color.

Suma estos tips para siempre estar impecable, por que vestir de negro no es sinónimo de eliminar por completo otros colores. En realidad, basta con que el negro sea el color dominante por estar presente en diversos elementos del outfit, pero no significa que no se puedan incluir otros colores.