Lo que pasa en el verano: una semana agitada para Susana, el accidente de Adriana Salgueiro y más

Una semana agitada para Susana

Ayer la diva de los teléfonos cumplió 78 años y los portales se llenaron de noticias sobre la fecha, pero sin especificar nada sobre el festejo: los detalles fueron un misterio y ella prefirió la intimidad. Lo cierto es que Susana Giménez es cada verano la figura emblemática de Punta del Este, donde vacaciona tradicionalmente entre familia y amigos, y este 2022 se la ha visto públicamente solamente un par de veces.

El domingo pasado hizo una visita al teatro junto con su hermano Patricio y fueron a ver “El método Moldavsky”, el espectáculo que Roberto Moldavsky hace en el casino Enjoy de esa ciudad.

Interceptada por los periodistas, habló de por qué este año no ha asistido a tantos eventos sociales: “Me estoy cuidando porque me asusté mucho (por el Covid-19), aparte adónde voy a ir, me gusta estar en mi casa, con mis animales”, explicó Susana, quien anteriormente también asistió a una función de “El ardor” con Juana Viale y Juan Gil Navarro. Siempre con barbijo y todos los cuidados.

Susana Giménez disfrutando de su casona La Mary.

En ese momento prefirió reservarse sobre cómo iba a festejar su cumpleaños (“No voy a decir nada... ¡lugar secreto!”, dijo), pero con los días se supieron algunos detalles, y para nada alentadores.

Resulta que su hija, Mercedes Sarrabayrouse, hizo la semana pasada un viaje relámpago a Argentina para renovar su visa, puesto que está viviendo con su hija Lucía Celasco en Miami. En algún momento se expuso de manera indebida y se contagió de coronavirus. Lo confirmó Luis Ventura en “A la tarde”.

El aislamiento complicó los planes de un festejo en familia, pero lo bueno es que Mercedes y Susana no se vieron en ese viaje, por lo que no hay riesgo de que ella se haya contagiado.

Se rumoreó también que la diva iba a viajar a un destino incógnito que no fuera ni Miami, ni Nueva York ni Europa, sino más tranquilo y privado. Pero todo quedó en la mera especulación. Al cierre de esta edición su cumpleaños era uno de los secretos mejor guardados del verano.

Un accidente entre bambalinas

Adriana Salgueiro está en Mar del Plata, como parte de la obra “La chica del sombrero rosa”, donde actúa con Kitti Locane, María Rosa Fugazot, Zulma Faiad, Alberto Martín y Matías Santoiani.

El comienzo de la temporada fue complicado para la obra, porque tuvo que posponer su estreno en La Feliz dos veces a causa de contacto estrecho con contagiados de Covid-19. Pero una vez empezadas las funciones, hubo otra mala noticia: Adriana se accidentó tras bambalinas y se fracturó dos costillas, nada menos.

Adriana Salgueiro. Foto web.

Se trató de una fuerte caída mientras filmaba un video para las redes, con la idea de mostrarle a la gente la escenografía de la obra. Se preocupó mucho en un primer momento porque se golpeó los pechos y tuvo que hacerse una ecografía para comprobar que todo estuviera bien. El resultado la tranquilizó pero, a medida que pasaban las horas, notó que un dolor interno no la dejaba respirar bien y que le afectaba sobre todo a la hora de dormir.

“La verdad es que como no podía ni respirar ayer me hice una tomografía computada, y ahí me avisaron que tengo dos costillas fracturadas”, contó en “Intrusos”, que esta semana inauguró un nuevo ciclo conducido por Flor de la V.

A pesar del diagnóstico que le dio el médico que la atendió, Adriana se mostró tranquila porque no deberán reemplazarla en la obra y podrá continuar con la temporada de verano: “Como podía hacer la vida normal, con los dolores hasta donde aguanto obviamente, dije ‘bueno, voy a hacer un poco de fiaca durante el día y a la noche voy a hacer la función, que puedo hacerla perfectamente’”, comentó.

“Aún no encuentro la posición en la cual no sienta dolor”, lamentó. “Pero bueno, como se decía antes: ajo y agua... a joderse y aguantarse”.

Los favoritos de Carlos Paz

Mañana se entregarán los Premios Carlos, los galardones que cada año entrega la Municipalidad de esa ciudad balnearia para distinguir a las obras que hacen temporada y son elegidas por el público, y los críticos.

Aníbal Pacho en su espectáculo "Así...vuelvo" (Foto: Germán Vignoli, prensa "Así...vuelvo")

Recién el jueves se conocieron los nominados, entre los que se destaca el espectáculo de Aníbal Pachano, “Así... vuelvo”. El éxito del show también tiene un sentido: es la despedida de los escenarios del reconocido artista. Así podría retirarse con un buen puñado de premios, puesto que suma 14 nominaciones.

Le siguen Ángel Carabajal con su “América Show”, con 13, y “Stravaganza 10 años”, la importante puesta de Flavio Mendoza, con 12.