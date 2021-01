Llegan los silent concert a Mendoza: una experiencia multisensorial que hace furor en Europa

Sonido y silencio son dos conceptos opuestos que eran impensados en un evento con música en vivo, pero que la experiencia silent concert (eventos silenciosos) hizo posible ¿Cómo? A través de auriculares luminosos, con tres canales de transmisión y un alcance de cien metros para que el público pueda escuchar una banda en vivo, sin contaminación sonora y también la posibilidad de elegir el silencio o el sonido ambiente. De hecho, si prestás atención en la película “Hater” que se puede ver en Netflix, en una escena se muestra este tipo de vivencias que son furor en Europa.

Este nuevo concepto de eventos ya tiene sus años de prueba en Europa y el grupo Metallica ya experimentó en 2013, con un concierto en la Antártida. Aunque parezca extraño este formato de espectáculos y encuentros culturales tiene cada vez más adeptos y en Mendoza ya tuvo su prueba de fuego a finales de 2019 con un show de Nación Ekeko en la montaña.

Ahora la modalidad se podrá disfrutar en el ciclo Nocturnes 2.0. Una serie de encuentros multisensoriales, donde combina el silent Jazz Concert, maridaje sonoro y visual y degustación de vinos. Esta primera fecha debuta hoy en bodega Caro, con la presentación de la banda de jazz Tren Nocturno.

Silent concert, de la introspección al juego

Los silent concert permiten vivir en un mismo evento distintas experiencias tanto en lo sonoro como en lo perceptivo. A través de estos dispositivos especiales, el público puede elegir qué música escuchar, a qué volumen y generar un sonido ambiente difícil de encontrar en un concierto convencional.

“Convive lo individual y la introspección con una faceta lúdica y social. Lo que sucedió es que al principio la mayoría de la gente no termina de saber que se va a encontrar y le va a pasar. Y a medida que transcurre el evento, se familiariza y generalmente todos terminan muy motivados. Una de las cosas que tiene es que el sonido es espectacular, la calidad es muy buena, pero a la vez tiene tres canales para escuchar y tienen control de volumen propio. Y la faceta más interesante que tiene es que si dentro de un concierto querés experimentar el silencio, también lo podes hacer. Te sacas el auricular y escuchas ruido ambiente”, detalla Bernardo Iglesias, productor de Vivo Cultura, quien apostó a este nuevo formato y busca instalarlo en Mendoza.

En 2019 Nación Ekeko brindó un show bajo esta modalidad.

Pensado para eventos multiculturales para un público reducido (70 personas), los dispositivos tienen un alcance y fidelidad que sorprende hasta los propios músicos, que acostumbrados a tocar de una manera convencional dudan que el sonido se reproduzca con la misma intensidad cerca o lejos del escenario.

“ En el contexto de la pandemia vimos en esto la oportunidad de generar eventos seguros. Porque los auriculares tienen un alcance de cien metros y permite que la gente no tenga que estar cerca como en un recital convencional. Además nos parece una buena alternativa para la actividad cultural en general y para los músicos, que pueden llegar a nuevos públicos con esta experiencia”.

Jazz y auriculares, un maridaje perfecto

En el ciclo Nocturnes 2.0, que debuta hoy en la bodega Caro de Godoy Cruz, la premisa es disfrutar de la música en vivo, pero también de las bondades que ofrece el lugar, creando una experiencia distinta y completa.

La encargada de abrir el raid será la banda Tren Nocturno, integrada por Omar Arancibia (contrabajo), Adrián Vinacour (batería) y Gabriel Correa (piano). El cuarteto interpretará obras de Oscar Peterson, Duke Ellington, Earl Hines, Hank Jones y Bill Evans, entre otros.

“Ellos nunca habían tocado en un evento así, de hecho hasta que no probaron en un ensayo el sistema les parecía que no se podía llevar acabo. Pero comprobaron que esa misma calidad la escucha el público desde el lugar donde este. No va a ser un recital con un formato tradicional de principio y a fin, sino que el repertorio lo dividen en intervalos”, cuenta Iglesias sobre la estructura del evento.

A su vez, la idea es que el público pueda recorrer las instalaciones de la bodega, conocer la muestra plástica estable o bien trasladarse a las cavas y aprender sobre el mundo del vino.

“Como es un evento multisensorial tendrá lugar en el patio interno de la entrada, en el salón donde hay una muestra estable y la cava. La gente va a poder elegir, tiene a los músicos tocando en vivo, también proyecciones en las cavas con música ambiental seleccionada para la ocasió, ver las muestras eligiendo que escuchar en los dos canales con música, o bien en el tercer canal hay audio visitas guiadas de la bodega y relatos de los artistas comentando los detalles de su obra”.

El recorrido estará acompañado por un maridaje elegido para la ocasión, que invita a potenciar los sentidos y elegir tu propia aventura.

La Ficha

CICLO NOCTURNES 2.0. Banda: Tren Nocturno. Día y hora: hoy, a las 20. Lugar: bodega Caro (Presidente Alvear 151, Godoy Cruz). Entradas: Desde $1350 a $1550. En: Eventbrite.com.ar