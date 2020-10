Llega la sexta edición del Foro Virtual de Agenda de Género para los músicos, ahora de manera virtual

Después de haber realizado cinco foros durante el año pasado en cada una de las regiones del país, este año se llevará adelante por iniciativa del INAMU (Instituto Nacional de la Música) un nuevo encuentro, esta vez de manera federal, sobre la Agenda de Género que se creó en 2018.

Este año se realizaría el sexto foro en Buenos Aires reuniendo a todas las participantes de las ediciones anteriores, pero por una cuestión de la situación sanitaria se llevará delante de manera virtual.

“Es un Foro Federal y virtual, con un montón de paneles y temáticas específicas. Aprovechando la plataforma virtual nos dimos la oportunidad de generar muchos pequeños foros dentro de uno más grande”, explica Paula Rivera, vicepresidenta del INAMU.

Proponiendo un cronograma de conferencias y paneles, se abordarán temas desde el cupo femenino en festivales, hasta proyectos independientes de cada provincia que podrán a disposición de toda la red. Se llevará adelante el 29 y 30 de octubre y cuenta con un amplio cronograma de actividades.

“Hay dos conferencias principales, una cada día que invitan a este formato de escuchar a especialistas. Uno tiene el fuerte en la construcción de las perspectivas propias en el sector de la música independiente, hay organizaciones conformadas en función de ello y cada una ha sabido construir una plataforma especifica con sus propias perspectivas.”

En esta primera conferencia participarán Casa Brandon, RMS (Red Multisonora), Goza Records, Foro Argentino de Compositoras, Suena Tremenda y la Asociación Música de Mujeres de Santiago del Estero.

“La otra gran conferencia tiene que ver y es la primera vez, con interpelar a las instituciones en este momento histórico feminista donde no hay entidad del estado o privada que no esté interpelando la perspectiva de género. Todas las figuras que participan van a estar mostrando el foco de trabajo desde la perspectiva de género desde el rol que les ha tocado. También intentaremos que haya preguntas del público.”

Estos encuentros permiten una participación masiva de un proyecto que se viene trabajando hace más de dos años y que a cada paso, logra nuevas oportunidades y amplia los horizontes de las mujeres en la música.

“Se ha ido avanzando en visibilizar y conocer las realidades de las otras provincias, entender la importancia que tiene que cada provincia pueda mirarse y ver cómo son las políticas culturales en relación a la música y la perspectiva de género”, afirma Analía Garcetti, presidenta del MiMM.

Grilla de actividades del primer día.

“Los paneles se dan por ejes temáticos característicos de los foros. El cupo, el discurso de la canción, la música ancestral y de pueblos originarios, la violencia en la música donde vamos a exponer un análisis de la encuesta que hicimos en 2018 y una herramienta de sensibilización para música en vivo que estamos poniendo en práctica, es una charla de sensibilización para la música en vivo, entre otros”, agrega Paula.

Mujeres y diversidades de la música estas invitados a participar de este Foro Federal, cada actividad tiene su propia actividad. “Tenemos el primer registro institucional de un organismo publico especifico de la música que es no binario. Hoy la agenda de géneros y los foros son diversos e inclusivos, no solo apuntan a las problemáticas de las mujeres sino de la diversidad.”

Grilla de actividades del segundo día.

Los avances de la ley de cupo en la virtualidad

Uno de los grandes pasos con los que concluyó el 2019 fue la sanción de la ley de cupos, que establece que el 30% de la grilla de festivales debe estar compuesto por mujeres. Pero su puesta en práctica ha sido difícil porque la modalidad virtual era algo que no se tenía en mente. “Desde hace muy poco pudimos comenzar a relevar eventos de nuevo, es un proceso un poco complejo por lo que no me animo a darte ningún resultado concreto”, explica Paula.

“La ley se sanciono a fines del año pasado y este año el INAMU lo reglamentó. En febrero tuvimos un mes para fiscalizar y armarlo con la pandemia por lo que no se pueden dar resultados muy precisos, estuvo el párate total del sector y cuando volvió fue con otra modalidad por lo que la fiscalización de un festival había que cambiarlo a formato virtual.”

Mendoza ha sido una de las provincias que cuenta que con festivales que asumieron la ley desde sus primeros pasos. Desde antes de ser reglamentada cuenta con festivales provinciales que la cumplieron y ahora en la virtualidad, el Mendorock fue uno de los festivales que se acopló.

Respecto al cupo, es importante que cada provincia asuma el rol que le corresponde y apueste a cumplir las políticas necesarias. Analía cuenta que hay diferentes proyectos en la provincia que esperan aprobarse y que son necesarios para reforzar el sentido de que cada comuna se apropie de sus reglas.

“Si bien la ley ampara a nivel nacional, a veces no se hace carne en los lugares. Falta que las compañeras puedan visibilizar esa necesidad, en algunos lugares programan mujeres en horarios que no tienen público o hacen notas sobre festivales donde la mujer no figura. Son cositas que hay que avanzar sobre la ley que pueden ser propias de cada región. El tratamiento va a generar visibilidad y que la mujer pueda acceder a esos lugares de trabajo en las mismas condiciones que deben ser, ni más ni menos.”

Las políticas del INAMU durante el aislamiento

Es una realidad que los sectores culturales, en todos sus rubros, han sido fuertemente golpeados por el aislamiento. Recién ahora se está hablando de volver a una cierta “normalidad” aunque fueron meses de golpe tras golpe.

“Había la necesidad inmediata de un ingreso, así que salimos con dos fomentos solidarios. Uno es una especie de IFE musical que recibieron el 100% de las personas que se inscribieron. Después se creó el programa Unísono que es para darle visibilidad a través de la televisión a la producción musical nacional, hay más de 300 artistas que salen los sábados en la TV Pública”, cuenta Paula.

Al principio la ayuda no pedía nada a cambio, aunque ahora con la iniciativa de volver a dar actividad al sector, el INAMU lanzará una convocatoria productiva aportando más dinero, pero con la idea es impulsar proyectos.

“Además de esto, seguimos con el Fomento Internacional, tenemos 91 proyectos participando en ferias y mercados para cocinar proyectos de giras y convenios comerciales, en diferentes países con modalidad virtual.”

El MiMM y su productividad en pandemia

Desde Mendoza, los subsidios del Estado han sido algo escasos. Muchos artistas y asociaciones han tenido que salir a buscar las oportunidades para lograr mantenerse a flote sin poder llevar adelante su actividad.

Algunos programas como Mendoza en Casa fueron criticados por algunos sectores. Aunque fue una iniciativa que tuvo su lugar en los primeros meses de pandemia, no alcanzó para cubrir ese bache.

“La gestión anterior de cultura dejo muy desarmada la comunicación con los artistas y esta gestión lo primero que hizo fue acudir a las asociaciones, generaron todas estas formas de trabajar. Hemos estado en permanente comunicación con ellos, solicitando planes de emergencia y tratando de colaborar en lo que se puede”, cuenta Analía.

Analía enumeró algunas de las principales actividades que llevó adelante el MiMM durante estos meses se basaron en:

“Garantizamos la atención de lxs socixs organizándonos virtualmente, sin arriesgar a los propios ni a los socixs; distribuimos alimentos y una ayuda económica de $3000 al inicio de cuarentena; presentamos protocolos a las reuniones con cultura de la provincia; pedimos planes de emergencia a Cultura de provincia; realizamos un convenio con AVI para subir discos a las plataformas digitales sin costo para socios; buscamos continuar con los espacios de difusión radial; entre otras cosas.”

La gran mayoría encontró un apoyo en organizaciones como el MiMM o el INAMU durante estos meses de aislamiento, que desde el primer momento tomaron una postura activa ante la fuerte crisis del sector musical.

“Nosotros no hemos parado, desde el primer momento encaramos la actividad virtual para poder seguir facturando o haciendo los trámites. Fue todo un laburo que se mantuvo todo este tiempo y entre todos los compañeros colaborando para que los socios pudieran disponer de lo que necesitaban”, cerró.