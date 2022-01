Lizy Tagliani se separó de su novio luego de dos años de relación: “Fuimos muy felices juntos”

Después de dos años de relación, Lizy Tagliani tomó una drástica decisión y anunció su separación con Leo Alturria, el jugador de rugby que la conquistó en un momento muy complicado de su vida y con el que también tuvo muchas idas y vueltas.

La conductora sorprendió a sus seguidores este viernes con una publicación contando el por qué de su separación y agradeciendo a Leo por tantos años juntos.

“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere”, comenzó el texto.

“Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja”, terminó bromeando.

Lizy Tagliani se separó de su novio luego de más de dos años de relación.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lizy se sentía sola. La humorista necesitaba mucha contención y Leo no la podía ayudar por su gran cantidad de horas laborales y su forma de ser. “No hubo terceros. Ni nada. No flasheen. Lizy es re fiel, más allá de todos los tipos que se le tiran”, contó un amigo.

“Sos terrible, te van a escribir no lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada”, le respondió Leo Alturria.