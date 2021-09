Lito Vitale, el multitalento en pantalla chica

Lito Vitale no solo es el talentoso artista que todos conocemos, sino que también despliega dones como productor de discos y de eventos musicales casi desde el comienzo de su carrera. Es un gran comunicador de hechos artísticos e impulsor del trabajo de sus colegas. Ya sea desde la pantalla de la TV Pública o a través de sus redes sociales, está en permanente contacto con músicos de todos los estilos, en su programa “Lito Vitale a la medianoche”.

Pero además, a partir del 21 de septiembre, todos los martes, miércoles y jueves comienza con “Lito Vitale Anfitrión”, en un formato similar al programa de medianoche, pero ampliado.

Este año participó además de eventos de enorme envergadura como Beat Baires, un ciclo de conciertos de rock vía streaming en el que se presentaron los más célebres temas de Los Gatos, Manal, Almendra, Vox Dei, Moris, entre otros, y que fueron presentados por artistas contemporáneos, en versiones memorables, en algunos casos acompañados por los intérpretes y autores originales.

Este gran artista comenzó desde muy pequeño a tocar el piano en su casa. A los 12 años ya había formado una cooperativa de música llamada MIA (Músicos Independientes Asociados) con la cual se hizo conocido en los circuitos del rock progresivo de Buenos Aires, durante la década del ‘70.

Luego vinieron “Vitale Baraj González”, que era una suerte de sobrenombre al título oficial de la banda que era “El Trío”; sus duetos con Juan Carlos Baglietto -que aún continúa- e infinidad de colaboraciones con músicos y bandas de todos los estilos.

En Gulp!, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota participó del tema “Ñam fri frufi fali fru”; también en “Blues de la Artillería” del disco La Mosca y la Sopa; en en los temas “Blues de la Libertad”, “Mariposa Pontiac - rock del país” y “Rock Yugular”), de Luzbelito; y en “Drogocop” y “La Pequeña Novia del Carioca”, de Último Bondi a Finisterre.

En 1988 fundó el Lito Vitale Cuarteto, con Marcelo Torres, Manuel Miranda y Christian Judurcha, cuyo álbum debut “Ese Amigo de Alma” se convirtió en disco de oro en España. En Argentina vendió 200,000, todo un récord para una época en la que la música solo se escuchaba en formato físico. Otros discos importantes como “La Senda Infinita” o “La Cruz del Sur” refrendaron a Vitale como una de las figuras destacadas dentro de las nuevas músicas.

Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto cultivaron una amistad acompañados por la música. En 2021 cumplen 30 años del debut como dupla creativa.

En los años 1990, Vitale grabó tangos con Juan Carlos Baglietto, recibiendo un Premio Grammy de música latina por dicha colaboración en el año 2000. También durante esos años, Vitale grabó jazz con Lucho González y con el flautista Rubén Izarrualde. Con esta formación asistió al Festival de Jazz de Montreux de 1998.

Vitale ha compuesto bandas de sonido para muchas películas argentinas. Obtuvo el prestigioso Premio Konex en tres oportunidades: como Arreglador en 1995 y 2015, y como instrumentista en 2005.

En esta entrevista con Los Andes, cuenta cómo siguen sus proyectos y qué es lo nuevo que trae en la TV Pública.

Hay varios proyectos, algunas cosas que ya están en pantalla y eventos importantes como Beat Baires. Contanos qué es cada uno

En lo que yo tengo injerencia es, primero, en Beat Baires que no es un proyecto de la TV Pública sino del teatro Coliseo, y después en Nenette, que es un homenaje a la mujer de Atahualpa Yupanqui. Ella fue compositora de un montón de temas emblemáticos de él, y de los dos. Eso lo hicimos juntos Abel Pintos, Soledad Pastorutti y Jairo y Liliana Herrero. Eso se puede ver en el YouTube del Teatro Coliseo.

Lo demás es la novedad de programación de TV que aparecerá en septiembre. Yo vengo haciendo Lito vitale a la medianoche desde el año pasado (en forma virtual) y este año, particularmente desde abril, lo hacemos presencialmente en estudio. Ahora a partir del 21 de septiembre iría en un formato distinto martes, miércoles y jueves a las 23:30 con un poquitito más de charla y de encuentro más allá de lo musical con los artistas, y se llamaría “Lito Vitale Anfitrión”.

¿Este formato tiene más entrevistas?

No es entrevista porque yo no soy entrevistador, ni quiero serlo. Es todo lo que sucedía en la entrada de los artistas a mi casa, la charla, el ensayo de la canción, todo lo que sucede después de hacer la canción, el abrazo -o ahora el choque de puños-, todo eso se va a tomar como parte del programa. Es decir, se hace el encuentro y la charla cuando salgo de tocar de tocar una canción. Con Hilda Lizarazu se encuentran los pericos y el encuentro ese también está. La charla informal, qué es básicamente lo que sucede y que antes no lo tomamos en cámara y ahora sí. Es eso, ser anfitrión de un montón de artistas que vienen a mi casa a compartir música.

Pero hay otras cosas tanto en TV Pública como en otros canales

Sí, además hago algunas participaciones en Los Mammones una vez por mes y producciones musicales en TV Pública. Lo que yo hago es Lito vitale a la medianoche y Lito Vitale anfitrión Cómo cambió de programación ahora en septiembre. Pero después, por el aniversario del canal (que cumple 70 años), se va a emitir un show que también produzco yo. Será el 17 de octubre, y es una producción que armé con 14 canciones: 2 canciones por década. Es decir de la década de ‘51 al ‘61, y así sucesivamente hasta el 2021. Ese es un solo evento que será a las 8 o 9 de la noche y es un especial de la TV Pública.

Lito Vitale. (Web)

¿Además de tu trabajo en televisión, estuviste produciendo el último disco de Jairo?

Sí también con Jairo y con Yaco. Es el primer volumen del disco aniversario, porque tenemos material para un segundo volumen que probablemente salga el año que viene. Así que soy muy afortunado porque ese es un disco precioso, un lujo con todas las juntadas artísticas que se lograron ahí, gracias al amor de los artistas hacia Jairo. Yo oficio un poquitito de productor para llamarlos, ver la canción, ver quién canta cada canto y la producción del disco.

También voy a hacer la producción de Jey Mammon, que es un disco de dúos para fin de año. Y estoy en este momento haciendo la producción de un disco de Sandra Mihanovich sobre música folklórica argentina y latinoamericana. Todo sale antes de fin de año.

También estoy con la gira con Baglietto, por los 30 años, con la que vamos a ir a Mendoza a fines de septiembre para la apertura de un nuevo espacio, un bar musical. Es un lugar que se inaugura con nuestro concierto, pero como eso es un poco cerrado, con un público muy específico, la idea es ir antes de fin de año a un concierto en el Teatro Independencia que es lo que siempre nos gusta hacer.