Leonel García, de Sin Bandera, lanza su disco solista: “Quería tener un puente entre el pasado y el futuro”

Ocho discos después y más de dos décadas de carrera, Leonel García comienza a transitar una nueva etapa en su carrera tanto con su dueto junto a Noel Schajris, como en su camino como solista.

Tras su último disco “Amor Pasado”, lanzado durante el 2020 y que completa la trilogía en la que venía trabajando desde 2014, el cantautor mexicano presenta su octavo disco “45 revoluciones por minuto” (45RPM).

Se trata de un disco que combina diferentes géneros y ritmos musicales, bajo la producción de él mismo y un significado mucho más profundo detrás del nombre referencial a la música.

“Tenía 45 años cuando estaba haciendo el disco y estaba muy clavado con ese número, tenía muy presente la edad. Se me atravesó por ahí la imagen de un disco vinilo donde decía ’45RPM’, y fue muy cool que fuera un vinil y algo que tenia que ver con el origen de los formatos de audio -cuenta Leonel en entrevista con Los Andes- Obviamente pensando en cómo se ha revolucionado la industria donde normalmente esos vinil eran sencillos, una canción de cada lado, y ahora hemos vuelto a los sencillos.”

Haciendo referencia al cambio cultural en materia musical, donde hace algunos años uno adquiría un disco completo, y hoy la globalización y las tecnologías han permitido un gran cambio en materia estructural de la forma de disfrutarla, Leonel asocia su edad con el paso del tiempo y su camino transitado en su carrera profesional.

“La música ha cambiado en cuanto a la profundidad y relación que tienes, antes te sabias las letras, las canciones y conocías al artista. Hoy es más difícil que la persona que escucha se relacione a ese nivel con el disco. Por el tema de la edad, es un disco muy reflexivo e interesante, es un disco de pensar qué he hecho hasta ahora, con mi música y que me ha influenciado hasta ahora. ¿Qué me gustaba? ¿Qué oían mis abuelos? ¿Qué géneros diferentes se me han quedado en el camino y no se han vuelto a ir? Tener un puente entre el pasado y el futuro.”

La producción musical en manos del cantante

45RPM se trata de su quinto álbum produciendo. Anteriormente, tuvo cierta experiencia en estar al mando de sus discos, aunque jamás de una forma tan íntima y absoluta como lo fue en este caso.

Un largo de trabajo de composición, producción y post-producción hoy dan sus frutos en un disco que, finalmente, se encuentra disponible en las plataformas digitales.

“Es el disco que más disfrute y que más he sufrido al mismo tiempo. Lo disfrute por la libertad y emoción de estar produciéndolo, ver cómo se iba formando, ver cómo el concepto se iba convirtiendo en realidad. Y al mismo tiempo te aterroriza, esto es toda mi responsabilidad, es desgastante, producir te absorbe todo el tiempo y no puedes permitirte relajaciones. Se sufre por el lado de los nervios, de la responsabilidad enorme de la pandemia que tampoco ayudó. Pero dentro del sufrir el proceso, también nacen cosas diferentes, motivaciones y esfuerzos diferentes. Por eso este disco es muy intenso.”

Con un videoclip muy llamativo en visuales, Leonel cierra su disco con "Para la eternidad". Gacetilla

-¿Qué te llevas principalmente de esta experiencia?

-Dejar a los demás participar, delegar, dejar que los otros propongan y hagan, no estar tan preocupado porque todo este bajo tu control. A veces lo que tú quieres es que el otro lo hago, verlo y saberlo es lo que te cambia. Ni siquiera sabia qué es lo que quería porque no sé hacerlo, debo dejar que otro lo haga para descubrirlo. Es muy bonito delegar, dejar que otros se involucren, que sientan que el trabajo también es de ellos y no solo tuyo. Creo que eso le dio vida a este disco, todos tenían libertad creativa que suma un montón de energías.

-La canción que coronó el disco fue “Para la eternidad”, ¿Qué hay detrás de esta canción de amor?

-La canción nace de la idea de una sensación de cuando estas enamorado de alguien por muchos años y existe esa sensación de que la conoces de antes. No puede ser que esto que sentimos, tan profundo y tan natural, después de muchos años, no puede ser que me sienta tan natural y tan expandido contigo. Se siente que viene de otra vida, de antes.

-El video está protagonizado por vampiros…

-Del amor o de otras experiencias, viene esta idea de hablar de vampiros. Estos personajes vienen de la idea de seres míticos que vienen de otras vidas o años atrás. Hablando en post de vampiros, esta canción de amor de trascender el tiempo, las épocas y haber vivido muchas cosas, haber sido muchas cosas diferentes. Almas que van juntas y se van intercambiando información. Para eso llamé a Jonaz y Ximena que ellos cubrían el rol de vampiros y hubo una disposición inmediata.

-El video fue producido por tu pareja y tiene unas visuales muy llamativas. ¿Qué importancia tiene hoy en día acompañar la música por un videoclip?

-El video es una parte muy importante de la música, porque creo que vivimos en una época tremendamente visual donde los jóvenes casi no conocen el audio sin la imagen. Los chicos para hacer una fiesta usaban Youtube. Desde hace varios discos atrás hemos priorizado la calidad visual, hemos hecho videos. En el disco ‘Amor Futuro’ hicimos un concepto de una boda en un hotel, todos los invitados eran artistas y cada video pertenecía a ese concepto. Lo haremos porque creemos que es la forma en que la música se está esparciendo así.

La apropiación cultural en su música

Una de las principales características de este disco es la variedad que existe en calidad de géneros y ritmos musicales. Se trata de un conjunto de 17 tracks sumadas algunas versiones acústicas, donde el artista muestra la amplísima paleta de sonidos domina como el R&B, el soul y el pop.

Como expreso anteriormente, es un disco que busca mirar para adentro y traer al presente las grandes influencias musicales que lo acompañaron durante sus años de carrera.

Exponiendo su curiosidad y pasión por diferentes géneros, provenientes de todo el mundo, el artista expresa su descontento frente a diferentes posturas de “nacionalismo” ante la idea de la música.

“No nací en Estados Unidos y me gusta el R&B, no nací Europa y me encanta el Jazz, el bolero llegó de Cuba a México y me encanta. Es un asunto de abrirse al mundo, no es necesariamente de donde nací, pero lo escuché tanto y lo amé tanto que se ha vuelto parte de mi genética. Yo los viví como si fueran míos, es algo que se puede incorporar, a veces me da comezón cuando escucho a alguien decir que esas cosas nacionalistas de ‘esto es nuestro’.”

Y agrega: “Esa onda de cerrarle al mundo nuestra cultura es extraño, vivimos en un mundo abierto de globalización, de integración de culturas, amar lo que otros hacen en otros lugares. La pureza esta en la mezcla, es una utopía mezclarnos de nuevo para ser todos lo mismo, es lindo pensar que el camino es unirnos y aceptarnos unos a otros.”

Próximos proyectos

Con impedimentos a la hora de salir de gira, las limitaciones no le ganarán y Leonel presentará su disco en México el próximo 12 de junio. Además, el show será transmitido vida streaming.

“Es una maravilla. Lo haremos por streaming también para todos los países de Latinoamérica, va a estar muy cool y se empiezan a abrir puertas para ir a tocar. Guadalajara o Monterrey comienzan a hacer llamadas, empezamos a evaluar diferentes escenarios y ver cómo pueden hacerse. Es una necesidad volver a tocar, va a ser un show muy lindo a nivel auditivo y visual.”

En sintonía con su carrera solista, mantiene su dúo Sin Bandera, con quien adelanta que están preparando un nuevo disco para el próximo año en celebración a sus dos décadas juntos.

“A partir de ahora espero incorporar la edad en mi trabajo, ser un artista mas maduro, que se sienta esa experiencia de vida, personal, que se vea en mi trabajo, que se entienda el camino recorrido. Vienen muchos proyectos en mi carrera solista y el próximo año se viene el aniversario del dueto, comenzamos una gira con Sin Bandera. Pintan dos o tres años muy movidos, con muchos viajes y volver a los países a agradecer lo que han hecho con Sin Bandera”, cerró.