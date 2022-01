Lautaro Zera, la promesa mendocina que formó parte de El Marginal y El Reino

Actualmente está radicado en Buenos Aires, aunque regresó a Mendoza para formar parte de Empieza el baile, la nueva película protagonizada por Mercedes Morán y Jorge Marrale.

Desde que se propuso cumplir su sueño de actuar en grandes producciones audiovisuales, nada más pudo frenarlo. A los 14 años, cuando una clase de teatro lo encontró frente a frente con su pasión, Lautaro Zera tuvo en claro que la actuación era su destino.

Desde entonces, todo ha sido esfuerzo y dedicación para alcanzar esa meta tan anhelada. Ahora, todo ese trabajo está dando sus frutos. Se sumó al elenco de El Marginal, un sueño cumplido para él.

“Yo soñaba con estar ahí, incluso tengo mensajes que me enviaba a Sebastián Ortega de hace años y no los leía, pero terminó pasando que me eligieron y se lo pude agradecer”, contaba el joven.

Ahora, su carrera solo va en subida, y él está preparado para hacerle frente.

El teatro, su primer gran amor

Si nos remontamos a sus inicios, lejos estaban de la televisión o el cine. Más precisamente, su primer acercamiento a la actuación fueron las tablas mendocinas.

Oriundo de Lavalle, Lautaro cuenta que sus inicios se remontan a 2013, cuando en el colegio presenció su primera clase formal de teatro. “Recuerdo que desde el principio estaba mucho más enganchado que los demás”, admite.

Con apenas 14 años, se presentó a un concurso de los Juegos Culturales Evita, donde propusieron una obra de teatro junto a otros tres amigos, y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. “Cuando terminamos la obra y la gente se paró a aplaudir, entendí que era ahí, que eso que sentía quería volver a sentirlo”, recuerda.

"Siempre soñé con esto y siempre me preparé mucho para esto. Sabía que en el momento en que llegara la oportunidad, me iba a llegar en formación, preparado para eso".

Durante su adolescencia, comenzó a tomar clases de teatro. La escuela de Valeria Lynch y el teatro El taller lo vieron crecer como artista. A los 18 año, ya preparado para afrontar su carrera profesionalmente, decidió emprender viaje a la capital.

Hoy, con una carrera en ascenso en el mundo del cine y la televisión, insiste en que el teatro fue y será su gran amor, el cual no podrá deja. “Con el teatro nada se compara, el arte de estar en vivo es algo especial. Creo que cualquier actor piensa lo mismo”, dice sincero.

“Creo que se puede hacer todo, siempre y cuando a uno le guste y te haga bien. Mi sueño, siempre que lo pienso, fue grabar todo el día y a la noche hacer una función en el teatro. Me encantaría hacer las dos cosas.”

En cuando a su gran salto al mundo audiovisual, insiste en que el punto de inflexión fue durante la pandemia, cuando decidió comenzar a profesionalizarse en el mundo frente a cámara.

Además, debuto en la televisión argentina uniéndose a la última novela de Polka.

“Empecé un taller de actuación frente a la cámara con Laila Duschatzky. Empecé a entender lo audiovisual y empezaron a llegarme castings”, dice, y afirma que su primer paso en la televisión fue su paso por El Reino, la serie de Diego Peretti y que encaró junto a Peter Lanzani.

Ese fue el puntapié inicial para que su talento comenzara a ganar terreno y renombre entre los productores y directores.

Mientras recuerda, cuenta que para la serie primero se postuló para un personaje, aunque finalmente no fue elegido. “El director de casting y el director me felicitaron un montón, pero eligieron para ese personaje a un chico con experiencia”.

Sin embargo, el director Marcelo Piñeiro vio algo en él que no podía dejar ir. “Me dieron un personaje más chiquito y cuando llego al set, me presentan a Marcelo Piñeiro y lo primero que me dijo es que me felicitaba por el casting y que estaba muy contento por conocerme”.

Su llega a El Marginal, un sueño cumplido

De frente a un desafío enorme, Lautaro se presentó al casting de la cuarta temporada de El Marginal. Este podía significar un gran paso en su carrera, ya que llegó en un momento en donde la serie ya tiene su público y el estreno de esta nueva entrega prometía ser todo un suceso.

Y desde el comienzo, todo iba encaminado a que él se desempeñara como parte de este nuevo capítulo de la serie de Ortega. Nueva cárcel, nuevos personajes, y una nueva etapa en su carrera.

“Cuando hice el casting presentía que iba a quedar porque eran más las ganas y la convicción que otra cosa”, dice. Y cuenta que la noticia la recibió de una manera, prácticamente, magistral.

“Uno sabe que es una serie fuerte, muy jugada, que te pone al límite a uno como espectador y al actor más. Fue un desafío porque me tocaron escenas jugadas, pero fue un paso más en la actuación."

“Yo creo mucho en el universo y en las señales. La vida te da señales y si uno está permeable las puede ver”, insiste. Y cuenta que, a pocos días de seleccionar definitivamente el elenco, el universo le entregó su sueño en bandeja.

“Estaba en casa y veía una entrevista de Nico Furtado y Claudio Rissi en los Premios Platino. Cuando termino me voy al supermercado y cuando estoy pagando en la caja, en la caja de al lado estaba pagando Claudio Rissi. Salí del súper, llamé a mi mamá y le dije ‘quedé en El Marginal. El universo me acaba de dar una señal muy clara’, y al otro día me llamó mi representante y me dio la noticia”, relata.

Los desafíos son parte de la vida de los artistas. En esta ocasión, Lautaro tuvo que interpretar a un joven que, en una fuerte escena, ataca a Gladys, la esposa de Mario Borges.

“Uno sabe que es una serie fuerte, muy jugada, que te pone al límite a uno como espectador y al actor más”, dice en primera instancia. “Fue un desafío porque me tocaron escenas jugadas, pero fue un paso más en la actuación. Me tocaron escenas con Ana Garibaldi que es una actriz de lujo y tiene muchos años de experiencia. Fue conocernos, charlar y ver cómo hacíamos la escena, consensuando para que todos nos sintiéramos cómodos”, cuenta.

El joven de 22 años formó parte del nuevo elenco de El Marginal, teniendo escenas complejas junto a Ana Garibaldi.

- ¿Con quién soñas trabajar en el cine?

Soy fanático del cine argentino porque considero que hay muchas actrices y actores muy buenos, y porque siempre que lo veo me imagino ahí. Me gustaría trabajar con Érica Rivas, Rodrigo de la Serna, con Peter de nuevo, Mercedes con quien voy a trabajar ahora, con Luis Brandoni.

- El Marginal, El Reino, La 1-5/18 y ahora una película, ¿Cómo ha recibido todas estas oportunidades a nivel personal?

Desde lo profesional siempre soñé con esto y siempre me preparé mucho para esto. Sabía que en el momento en que llegara la oportunidad, me iba a llegar en formación, preparado para eso. Y soy de las personas que creen que las cosas pasan por algo y si esas oportunidades no llegaron antes, era porque no estaba preparado.

- ¿Y en lo profesional?

Desde lo personal estoy flasheando. Siempre le contaba a la gente que es muy final la línea entre no tener nada y tener todo. Podés ser un estudiante de teatro y de repente quedar en un casting y protagonizar una película, es muy fina esa transición. Me agarró de sorpresa, pero estoy feliz y sé que quiero seguir haciendo esto.

- Además, también haces música…

Hacía freestyle, de vez en cuando escribía, pero nada más. Y en la cuarentena me agarró un ataque de ansiedad de no saber qué iba a pasar y mi vía de escape fue empezar a escribir rap. Empecé a grabarme, escribir y cuando me gustó uno, lo publiqué en Instagram y tuvo buena repercusión. Hubo uno que tuvo el triple de vistas que los demás y fue cuando decidí hacerlo profesional, pagué un estudio, hice un videoclip y me lancé.

- ¿Pensás apostar a la música profesionalmente?

Me gusta mucho grabar, hacer música. Me considero más actor que músico, por lo que eso es más un hobbie, no tiene tanta presión. Y si en algún momento me llega vivir también de la música, bienvenido sea.