Laura Grandinetti: joven promesa de la actuación

A casi tres años de rodar la película, finalmente “Bigli” llegó a las salas nacionales. La producción es el primer largometraje de Nicolás Taconi es uno de los estrenos de la semana y propone una relato dramático, pero a la vez con un toque de comedia y thriller necesario.

El reparto, encabezado por Luis Luque, quien interpreta al veterano periodista Bigli, quien no encuentra sentido ni amor en su vida; sumido en el duelo por la muerte de su esposa, el alcohol es la única salida para hundirse de a poco, como el barco en el que vive. Pero es su amada sobrina, el personaje encarnado por Laura Grandinetti el que viene a traer un poco de luz y sentido a sus días, quien le pide ayuda tras una situación embarazosa en busca de la libertad.

La historia cuenta con la actuación de Ana Celentano, Esteban Bigliardi, Rocco Posca, Ana Katz y Fabián Arenillas, quienes matizan esta historia existencialista e irónica a la vez.

“La filmamos a principios de 2018, lo veo muy lejano. Pero feliz de tener la oportunidad que se estrene una producción nacional. No es fácil para el cine argentino producir, estrenar, me alegra mucho esta oportunidad. La película fue uno de los primeros proyectos en cine en los que actué. Para mí fue un proyecto importante, estar a la altura del elenco. Compartir con Pipo (Luis Luque) que es un actor increíble. También la posibilidad de construir ese vínculo entre los personajes con Rocco Posca, trabajar con Nico el director que siempre fue muy cálido”, cuenta Laura Grandinetti sobre su participación en el filme que se estrenó en las multisalas de Mendoza y otras provincias, salvo Buenos Aires y Santa Fé por el cierre de los cines por la pandemia.

De cuna de artistas

La actuación en Laura parecía algo inevitable. Vivió desde niña las bambalinas de los teatro junto a su padre y a muy corta edad comenzó a formarse en el teatro, un lugar en el que cultivó distintas experiencias y se codeo con grandes actores.

Pero el cine también le abrió las puertas. Su apellido no fue la razón para sortear diferentes casting y ser parte de las películas “Rojo”, “Paisaje” o “Tiempos perdidos” , con la oportunidad de filmar con artistas de peso tanto en la industria nacional.

“Tuve algunas experiencias en cine, y esta película fue uno de los proyectos en que lo disfruté, la pasé muy bien y siempre agradecida de la oportunidad de participar en un rodaje. Siempre trabajé con actores que admiro mucho, tengo esa suerte y no tengo presión por eso. Pienso en estar a la altura y no fallar en mi trabajo, no desentonar y tirar abajo el trabajo del otro. Pero también me estimulo un montón y me pone más precisa, estar atenta a los detalles, a construir un personaje y seguir aprendiendo. Porque de todos los actores y actrices con lo que he trabajado, tanto en teatro como en el cine, siempre fueron muy abiertos y generosos para que uno aprenda. A veces uno aprende sin darse cuenta, en el compartir el proyecto, pero el ejercicio de charlar, pensar los textos y las escenas, es lo más hermoso de lo trabajo a diario”.

Con un premio ACE como actriz revelación por la obra “Después de Casa de Muñecas” , la obra que compartió con Paola Krun, las tablas parecen ser su lugar en el mundo, aunque su organicidad y frescura al actuar, le permiten crear personajes realistas y comprometidos también en la pantalla, manejando los códigos del cine de una manera natural.

“ No se trata solo de actuar a la cámara, sino que trabajas para una cámara y hay mucho de lo técnico en el cine que a mí más me fascina . Uno actuando es un eslabón más de un montón de áreas que están laburando hace meses. Llegas al set y está todo listo y es trabajar un lenguaje más acotado en la expresión, pero siempre me dejo guiar por el director y el director de fotografía, que mira en simultáneo a la vez que uno lo filma. Y siempre pido que ellos me indiquen para lograr un buen resultado y el cine tiene un mecanismo con un montón de aristas, donde todos dependemos de todo y es hermoso ser parte de eso”.

Junto a Rocco Posca la actriz es parte del relato principal de "Bigli", la película nacional en cartelera. Gentileza.

Sin oportunidades aparentes en la televisión, Laura sorteó sin suerte varios casting para la ficción nacional y espera poder foguearse en ese ámbito, para sumar un punto más en su formación. Actualmente la actriz de 23 años cursa el terciario de Curaduría y Gestión Cultural, mientras combina sus estudios con nuevos proyectos.

“Hice casting para tele y no quedo (ríe). Pero entiendo que es un código y ritmo que tal vez tengo que aprender. Aunque también aprendes trabajando y me falta esa oportunidad, para aprovecharla y explotar eso. A estoy volviendo a hacer casting, y se dio la posibilidad de hacer otra película y una participación en una serie”.

“Bigli”, un veterano sumido en el dolor

El largometraje “Bigli”, dirigido por Nicolás Tacconi estrenó en las multisalas de Mendoza (Cinépolis y Cinemark) y trae a la pantalla grande a Luis Luque, quien interpreta a un veterano periodista, alcohólico que parece transitar los últimos días de su vida.

Una mezcla de thriller, comedia y drama protagonizada por Laura Grandinetti, Ana Celentano, Esteban Bigliardi, Rocco Posca, Ana Katz y Fabián Arenillas.