Laura Bolognesi: “Escribir me hace sentir acompañada por mis personajes”

Dicen que los personajes literarios son, al fin y al cabo, un conjunto de palabras. Pero algunos, incluso así, tienen mucha relación con la realidad: como Sofía Rivera, protagonista de la “Saga de la Liberación”, de la escritora y comunicadora mendocina Laura Bolognesi.

Rivera es una periodista que investiga femicidios, redes de trata, y que por un don sobrenatural puede “conectar” con algunas de esas mujeres asesinadas. Pero además, el mundo en el que se desenvuelve no es otro que el que nos toca vivir a todos, en el que -según estadísticas terribles- una mujer muere cada 23 horas. La autora plasmó también este contexto en la novela.

Las experiencias de Rivera se desarrollan en la trepidante trilogía creada por Bolognesi, quien la escribió durante la pandemia y que ahora llega a su segundo libro: “Lo que dice la piel”.

Esta novela, continuación de “Las mujeres que habitaban la noche” (2020), ve la luz en la flamante editorial Águila, creada por Bolognesi, Jimena Caballero y Darío Torre. Y, para bien de todos los que se “enganchen” con la historia, la tercera parte ya está cerca: “Se llama ‘La cumbre de las brujas’ y aún está en el cuaderno donde la escribí. En unos meses comenzamos con el proceso de edición, diseño y esperamos publicarla a principios de 2023, cerrando la historia de Sofía Rivera y sus aventuras”, nos adelanta la autora.

La primera parte de la saga se puede adquirir en formato digital en aguilaediciones.com/las-mujeres-que-habitaban-la-noche. “En los próximos meses también estará en formato papel”, anticipa Bolognesi. Mientras que “Lo que dice la piel” se puede adquirir en formato físico en aguilaediciones.com/lo-que-dice-la-piel.

La nueva novela de Laura Bolognesi.

-¿Cómo surgió la idea de hacer una saga feminista mendocina?

-En realidad, yo solo empecé a escribir una historia, que terminó transformándose en la primera novela. Escribo cuentos, poemas y otras cosas desde que tengo memoria, pero siempre lo guardaba para mí. Y esta historia, la de Sofía Rivera, empezó así. Yo sentía necesidad de decir algunas cosas, respecto a la violencia de género en todas sus formas y también sobre los vínculos humanos. Cuando terminé la primera parte, “Las mujeres que habitaban la noche”, lo guardé un tiempo. Después se me ocurrió presentarme a la convocatoria de una editorial, pero me arrepentí cinco minutos antes de enviar el material, porque sentí que ése no era el lugar para mi obra. Lo mandé a varias editoriales, algunas no respondieron nunca, otras dijeron que sí pero no volvieron a contestarme. El libro siguió en Word un tiempo más, hasta que, en plena pandemia, me escribió mi amigo el diseñador editorial Darío Torre, quien estaba armando un proyecto y me preguntó si tenía algo para diseñar y mostrar, y no dudé en enviarle el libro. Que por ahora está en formato eBook pero en los próximos meses estará en formato papel.

- Pero seguiste escribiendo...

- Al mismo tiempo que trabajábamos remotamente en el diseño y lanzamiento del primer libro, yo seguía escribiendo, porque sentí que, tanto Sofía como yo, teníamos más para decir. Sentí que podía darle más profundidad al personaje y a la historia. Yo había perdido a mi papá unos meses antes y en la cuarentena estaba aislada sola (porque vivía sola), entonces los personajes se volvieron mi compañía y un libro se convirtió en tres. Así nació la “Saga de la liberación”.

Todas las novelas de la trilogía siguen la vida de la periodista Sofía Rivera: periodista, feminista y con algunas habilidades sobrenaturales. La saga es su proceso de vida, su evolución, su encuentro con otras personas y la aceptación de su propia historia familiar.

- Particularmente, ¿cómo fue el proceso de escritura de “Lo que dice la piel”?

- Estábamos en plena pandemia y los primeros tres meses estuve aislada sola, porque en ese entonces vivía sola. Había perdido a mi papá en el 2019 y todo en mi vida era una mezcla de emociones, una montaña rusa. Ya había escrito “Las mujeres que habitaban la noche” el año anterior, cuidando a mi papá en el hospital, viajando en micro a ver a mi novio a San Juan, o desvelándome por las noches en mi casa. Y sentí que era momento de volver a escribir, porque es mi modo de conectar conmigo y bajar la ansiedad. Escribir me transporta a otros mundos, me hace sentir acompañada por los personajes que son parte de la historia y me permite expresar lo que siento mejor que oralmente.

- ¿Cómo esbozaste el argumento?

- Seguía pensando que la protagonista de la novela tenía mucho más por vivir, por decir, por hacer. Empecé a esbozar un borrador, que pronto fue tomando forma. Estuve absorta en eso por muchos meses, incluso cuando ya podíamos salir. Seguí escribiendo sin parar hasta terminar los tres libros. Y decidí dividirlo, porque las vivencias de Sofía son un proceso humano, y eso no pasa de un día para el otro, sino que a todos, nuestros procesos de autoconocimiento y aceptación nos llevan tiempo. En “Lo que dice la piel”, particularmente, Sofía puede percibir lo que le pasa a otras personas, su empatía traspasa los límites naturales y la lleva a ver más de lo que le gustaría, incluso poniendo en riesgo su vida al buscar mujeres desaparecidas por una red de trata.

- Un punto interesante de la novela es qué, si bien es una ficción con episodios sobrenaturales, tiene un trasfondo de estadísticas y hechos reales. ¿Contarías más sobre cómo se relacionan la ficción y la realidad en el libro?

- La saga surge a partir del caso de Thelma Fardin, porque me tocó escribir una editorial sobre eso, y tuvo mucha repercusión. Muchas personas que me rodean comenzaron a contar sus propias experiencias de abuso y eso me shockeó. El miedo, la vergüenza y la naturalización de la violencia es tan grande que estas personas no pudieron hablarlo durante años. A esto se sumó ver constantemente los informes del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, donde claramente se ve que en los últimos cinco años el número de femicidios aumentó exponencialmente, como si fuera una respuesta al accionar del movimiento feminista. Me indigna saber eso y ver que, aún hoy, sigue siendo un tema socialmente naturalizado, solo somos números; y a nivel mediático y político, es solo un show de detalles escabrosos o un tema para lavar imagen; pero donde no hay, en general (no todos), compromiso profundo por cambiar la cultura machista que permite que siga sucediendo.

En tanto, para la segunda novela utilicé información del Informe Global Sobre Trata de Personas del año 2018, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde hablan de este flagelo que afecta principalmente a niñas y mujeres (82% en América Latina). De algún modo siempre las mujeres estamos en el centro del peligro, dentro y fuera de nuestras casas. Esa sensación de salir y vivir con miedo, temer por la vida y seguridad de mis hermanas, mis amigas y de cualquier mujer, me hace hervir la sangre, me duele. Y la mejor forma de llevar ese dolor, para mí, es escribiendo.

Mujeres que habitan la noche, primera parte de la saga de Laura Bolognesi.

- En la literatura actual hay un auge del género del terror (Enríquez, Schweblin, etcétera). ¿Cómo trabajaste vos este registro? ¿Tomaste inspiración de otros escritores o escritoras?

- En realidad no lo había pensado inicialmente como una novela de terror, pero la trama me fue llevando hacia ese género. No tomé inspiración de otros autores (al menos no conscientemente), pero seguramente todas las novelas de suspenso y terror que he leído, han dejado una huella en mí. Me gusta como lectora y como escritora, mantenerme atrapada en la historia, no poder soltarla hasta terminar.

- ¿Qué puntos en común hay entre Sofía Rivera, la protagonista del libro, y vos como comunicadora?

- Sofía tiene más de lo que me gustaría ser que de lo que soy. Siento que ella es más valiente, más arriesgada, más frontal. Pero tenemos en común el feminismo, que no es solo una ideología, sino nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él. Es una posición política: militamos por la igualdad de derechos. La profesión también nos une, ya que ambas usamos la escritura como herramienta para desahogarnos y tratar de hacer un cambio, aunque sea mínimo. Es nuestra forma de expresarnos.

Sobre Águila Ediciones

“Luego de trabajar juntos en Las mujeres que habitaban la noche, Darío Torre y yo decidimos formar una editorial que diera respuesta a todos/as los/as autores/as independientes que buscaban publicar o, incluso, autoeditar su libro”, explica Bolognesi.

“Como escritora transité el caminito de golpear puertas de otras editoriales y no recibir respuesta. Eso le sucede a muchas personas, y nosotros podemos acompañarlas en el proceso de publicar sus obras, sabiendo el valor que tiene para ellas. En el camino le pedimos a la diseñadora Jimena Caballero, también escritora, que se uniera; y ella nos ayudó a darle forma al plan de negocios y encaminarnos para vivir de esto y ayudar a otros a que hagan lo mismo”, se explaya.

“Siempre se entiende que los productos culturales se hacen ‘por amor al arte’, pero nosotros creemos que los artistas deben tener posibilidad de vivir de lo que aman, porque dedican tiempo y recursos a hacerlo y, al mismo tiempo, perfeccionarse en su disciplina. Así nació Águila Ediciones, llamada de esa forma porque el águila es un ave majestuosa, fuerte, resiliente y que se reinventa todo el tiempo. De la misma forma que nosotros”, cierra.

El catálogo de obras y de autores puede visitarse en aguilaediciones.com/work.