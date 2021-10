Las tres series que son tendencia de Netflix y que no te podés perder

Si no has hecho planes para este fin de semana largo o simplemente prefieres pasarlo tranquilo y cómodo en casa y además te gusta estar siempre al pendiente de las tendencias... Estas leyendo en lugar correcto.

Llega el momento de distraerte, descansar y disfrutar de tu tiempo libre y qué mejor manera de hacerlo que desde la comodidad de tu sofá y con el control remoto en la mano. Y mejor aún, sin tener que preocuparte por la estresante idea de perder tiempo en la misma pregunta de siempre: “¿Cuál elijo?” o si lo vas a hacer en compañía: “¿Yyyyy? ¿Cuál miramos?”, “¿Qué quieres ver?”....

Por eso, si sos consumidor de la plataforma de streaming más popular a nivel mundial, y por supuesto que estamos hablando de Netflix... No te podes perder de estas tres series que están en los primeros puestos de la lista de rankings de los más vistos y recomendados por los suscriptores.

Ahora sí, vamos a las sugerencias

En primer lugar encontramos a “Chicas buenas”, la dramedia criminal estadounidense, creada por Jenna Bans y protagonizada por Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman. Trata de tres madres suburbanas con problemas económicos que deciden poner fin a su calvario de no llegar a fin de mes, y lo hacen con una decisión que marca su vida: piensan robar un supermercado con una pistola de juguete. El atraco debe estar bien pensado, pero las tres mujeres no se plantean que la escapada es el punto más difícil, y más si el gerente te pilla. En pleno descubrimiento se dan cuenta de que el botín no es ni mucho menos lo que esperaban. Su misión se convierte en desastre y decepción, conseguir con éxito lo que querían era muy difícil.

Serie de Netflix "Chicas buenas". Gentileza / www.espinof.com

Segunda en la lista, “Despiértate” es la próxima serie de suspenso polaca de Netlfix basada en el guión escrito por Kasper Bajon, Igor Brejdygant y Milena Dutkowska. El guión en sí está basado en la novela polaca Druga szansa de la autora Katarzyna Berenika Miszczuk.

Después de que un trágico accidente mate a su familia, Julka ingresa en un centro de tratamiento por amnesia, donde comienza a tener sueños extraños que parecen demasiado viscerales y reales. Cuando Julka comienza a cuestionar la realidad que la rodea y trata de descubrir la verdad, intenta escapar de las instalaciones y del mundo que la rodea. Atónita por la situación en la que se encuentra, todos los días la niña se preocupa por lo que ve y oye, y se pregunta sobre los métodos de terapia que se utilizan en el centro. Algo anda mal con ella en esta imagen aparentemente perfecta de un moderno centro de tratamiento de amnesia. Pero gracias a la ayuda de sus compañeros, intenta encontrarse en un nuevo lugar y trabajar para regresar al mundo exterior.

Serie de Netflix "Despiértate". Gentileza / diario24.ar

Por último, encontramos “Post Mortem: Nadie muere en Skarnes”. Original propuesta nórdica con un toque oscuro de comedia y thriller al mismo tiempo. El pueblo de Skarnes tiene una tasa de mortalidad inexplicablemente baja y una funeraria padece serios problemas para sostenerse. Así nos topamos con la historia de Live Hallangen, quien es declarada muerta pero horas más tarde se despierta de repente en la mesa forense y con un hambre insaciable. Pronto estos dos hechos tendrán una estrecha relación.

Serie de Netflix “Post Mortem: Nadie muere en Skarnes”. Gentileza / YouTube

Y vos... ¿Cuál vas a elegir para este finde? ¿Cuál te resultó más atractiva?. Cuidado con las adiciones que tres días no alcanzan para ver todas.