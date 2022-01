Las novedades y pases en la pantalla nacional

Como cada año que comienza, la televisión argentina cambia su programación, con programas exclusivos de la temporada de verano y otros que reemplazan a los que se terminan.

Continúa la tendencia de generar contenidos de entretenimiento, juegos y reality. Con muy pocas ficciones nacionales y novelas internacionales en la punta, la grilla se renovó con otras figuras.

Del Gran Juego de la Oca al reality de Pampita

El Trece empezó con todo el 2022. Después de varios ciclos en picada, donde el podio del rating se lo llevó Telefe y una olvidable vuelta de Marcelo Tinelli a la pantalla, el canal del sol ya estrenó distintos ciclos y en febrero continuará con novedades.

El lunes pasado debutó en el prime time “El Gran Juego de la Oca”, conducido por el Pollo Álvarez y Dani La Chepi. Con picos de rating de 9 puntos, el ciclo de juego que se emite de lunes a viernes a las 21 horas tuvo una buena semana y desplazó de su horario a “Los Ocho Escalones”, el programa de Guido Kaczka ahora va a las 22.

En el estudio se emula los casilleros y recorrido del clásico juego, donde cuatro competidores representados con un color distinto se enfrentarán entre sí. Para avanzar en el tablero deberán tirar los dados y superar el desafío que propone cada casillero del juego.

Las pruebas se dividen en cinco zonas: aire, barro, piso, agua y fuego. Para enfrentar determinados desafíos, los competidores tendrán la posibilidad de contar con la ayuda de familiares y amigos.

Por ahora, la dupla de conductores tuvo un buen comienzo y los televidentes se mostraron conformes con el programa, aunque lo más probable es que cambie de horario.

Pero a partir de la segunda semana de febrero, la programación de la tarde tendrá sus cambios. Desde el lunes 7 de febrero llega un magazine conducido por Fabián Doman, quien regresa al canal de 14.30 a 16 horas con “Momento D” y competirá con “Cortá por Lozano” de Telefe. Con esta nueva apuesta, el programa “Match Game” cambiará de horario de 16 a 17.

Otra de las novedades en la tarde de El Trece es la vuelta de Andrea Politti con el ciclo de entretenimientos “Turno Tarde” (de 17 a 18.30), que reemplazará a “¡Hogar, dulce, hogar!”, conducido por Eugenia Tobal, que culmina el jueves 3 de febrero.

La conductora vuelve al Trece con "Turno Tarde".

Aunque la gran apuesta llegará a finales de febrero, con el estreno de “El Hotel de los Famosos”, conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Según el periodista Ángel de Britos, la modelo ya grabó la promoción del reality y confirmó quiénes serán los dieciséis celebridades que participarán del programa. Alex Caniggia, Rodrigo Noya, Silvina Luna, la cantante Militta Bora, Leo García, Walter Queijeiro, Sabrina Carballo, el ex futbolista Maximiliano El Chanchi Estevez, Majo Martino, Kate Rodríguez, el actor Imanol Rodríguez, Pato Galván, Martín Salwe, la ex Bandana Lissa Vera, Melody Luz y la productora de moda Matilda Blanco son los nombres que reveló el periodista en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento no se sabe demasiado sobre el reality que será una apuesta importante para el canal. Al parecer sería un formato similar al de Gran Hermano, donde los participantes permanecerán encerrados en un hotel y convivirán como parte del juego. La competencia durará cuatros meses y solo habrá un ganador.

Sin fecha concreta de estreno, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich debutan en el canal con “Socios del Espectáculo”. Tras dejar el ciclo “Intrusos”, los periodistas ya grabaron parte de las promociones y mostraron a sus compañeras de pantalla. En un posteo de Instagram, Adrián Pallares compartió una foto con Lussich, Paula Varela y Karina Iavicoli, quienes acompañaran a los animadores en esta etapa.

Telefe con nueva novela turca y el desembarco de Jey Mammon

El canal de las pelotas mantiene la punta en el ranking del rating y este año continúa redoblando la apuesta en su programación.

Después del éxito rotundo que tienen las producciones internacionales, esta semana estrenó “Fugitiva”. La novela turca se emite en el prime time del canal de aire (en Mendoza se repite a las 14 por Canal 9 Televida) y gira en torno a Nefes, una joven que fue vendida a un empresario quien la hizo su esposa y la mantiene cautiva junto a su hijo, al que la protagonista hace creer que está en una especie de juego para hacerle más llevadero el día a día de maltratos y encierro.

La novela turca comienza hoy por Canal 9 Televida.

La ficción fue grabada casi en su totalidad en los imponentes paisajes de Estambul y es protagonizada por Irem Helvacolu (Nefes), Ula Tuna Astepe (Thair), Sinan Tuzcu y Öykü Gürman. Finalmente, vale la pena destacar que Fugitiva, aunque la producción es una ficción, deja al descubierto muchos de los problemas que aquejan a quienes viven en esa sociedad.

Otro de los anuncios de la señal es el desembarco de la producción turca “Soñar Contigo”. Aún no se confirmó la fecha de estreno, pero se estima que en marzo estará al aire. La novela turca, protagonizada por Demet Özdemir como Sanem Aydin Divit y Can Yaman como Can Divit, se emitió originalmente en Turquía entre el 2018 y 2019.

Uno de los pases del año es la vuelta de Jey Mammon a Telefe. Tras el éxito de “Los Mammones”, el programa que conducía cada noche por América, el conductor, actor y músico regresa a la señal en la cual debutó en la pantalla con el ciclo “La Pelu” y “Tu cara me suena”.

El pase lo confirmaron desde la propia cuenta de Twitter de Telefe y el conductor ya grabó la promoción del programa, el cual según sus palabras en la red social del pajarito será una propuesta llena de alegría, humor y el estilo que lo caracteriza.

Por último, el canal porteño ya mostró el segundo avance de la ficción “El Primero de nosotros”, protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

La novela argentina es la nueva producción del VIS ViacomCBS International Studios y promete ser una historia atrapante sobre la amistad y los sueños pendientes que tiene como protagonista a un grupo de amigos que empieza la etapa de los 40 años.

La nueva ficción de Telefe aún no tiene fecha de estreno.

La historia se centra en la vida de un grupo de amigos, que atraviesan los 40 años y sufren un gran cambio al enterarse que uno de ellos, Santiago (Benjamín Vicuña), padece de una enfermedad terminal, tras haber experimentado el primer síntoma en una cena y ser asistido en el hospital. A partir de allí, la noticia deja impactados a todos poniéndolos en cercanía con la muerte, que los moviliza profundamente y los mantiene inquietos.

Por el momento solo se conocen dos adelantos de la ficción que es una de las producciones más importantes del canal para este 2022.

América con nueva programación

Si hay un canal que sufrió varios cambios el año pasado fue América. Tras la salida de varias figuras que se mudaron a Telefe, incluso Liliana Parodi, la Gerente de Programación, la señal comenzó un proceso de renovación.

De lo que va de la temporada ya hubo tres estrenos. Por un lado, Leo Montero desembarcó con “Pocas Pulgas”. El ciclo se emite los domingos al medio día y el conductor visita a famosos que presentan a los animales con los que viven.De lunes a viernes, a las 13 debutó “Recreo”, con la conducción de Diego Korol y Carla Conte, programa de entretenimiento y actualidad con gran despliegue de producción pensado para la familia, que se emitirá desde la terraza del Hotel Provincial de Mar del Plata.Otro de los nuevos ciclos es “Emparejados”, conducido por Sabrina Rojas y Tucu López, un resumen semanal con las notas de actualidad y del espectáculo. A los conductores se suma un equipo compuesto por la periodista Débora D’Amato, los locutores May Martorelli y Juan Etchegoyen y el ex Gran Hermano Sebastián Pollastro.Por último, Flor de la V volvió a la conducción con “La Noche de la V”. El ciclo se emite los sábados a las 22 y propone un momento de entretenimiento y diversión con figuras del espectáculo, con juegos, risas y revelaciones.

TV-FLOR DE LA V Flor de la V conduce el ciclo de chimentos "Intrusos" y además debutó con "La noche de la V", los sábados por la pantalla de América.

Junto a Flor estarán la actriz y comediante Señorita Bimbo, el humorista e imitador Nacho Bulián, el rapero Frescolate, y el programa contará con una banda musical en vivo con la dirección musical de Pablo Citarella.

Vale recordar, que Flor de la V también debutó como conductora de “Intrusos”, luego de la despedida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.