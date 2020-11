Esta semana nuestro top 3 de películas recomendadas se viene de “tiros, líos y cosha golda” porque hemos elegido los mejores thrillers de muy diversas atmósferas.

El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

Arrancamos con este peliculón de Aaron Sorkin, uno de los tanques que se esperaban en Netflix y que no defrauda ni en una sola secuencia.

La película tiene un elenco de notables estrellas (Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt y más), pero acá lo potente es el relato.

La historia está basada en hechos reales. Es un thriller judicial que hace pie en 1969, y uno de los juicios más sonados en la historia de Estados Unidos. Y no por democrático y limpito, precisamente; sino todo lo contrario: siete tipos, de distintas organizaciones, son acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. El caso es un pase de facturas político entre los fiscales del gobierno de los gobiernos de Johnson y y luego de Nixon.

La trama ya es suculenta pero Sorkin la convierte en una coreografía que combina humor con sensaciones exasperantes. Entretenida y con muchos aires de esos tan lindos que pulsa Spike Lee en “El infiltrado del Ku Kux Klan” (otra gran película que podés ver en Netflix); pero menos juguetona, esta película propone una forma de narrar la historia estadounidense que crispa de un modo increíble. Maestro del manejo perceptivo y emocional es Aaron Sorkin, y lo hace a lo grande.

La chica desconocida (Amazon Prime)

Y nos vamos de los tanques con aromas yankis al cine con perfume europeo, más precisamente de Bélgica; porque “La chica desconocida” es la película de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne que te recomendamos (obviamente, estuvo haciendo su paseo lustroso por festivales como el de Cannes).

Está en Amazon Prime y aunque no es el punto más alto de la cinematografía de los hermanos belgas sí, por supuesto, es sólida y suficiente para gestar la reflexión y la incomodidad en los que la miran.

Estrenada en 2016 cuenta con el protagónico de Adèle Haenel. La película navega entre un drama psicológico inquietante y un filme lleno de suspenso; pero con el corte de realismo minimalista que ya es firma registrada de estos cineastas.

Una noche, después de cerrar el consultorio, una médica muy joven pero talentosa escucha que tocan el timbre. Pero es humana: está cansada y como ya cerraron decide no abrir la puerta. Al día siguiente se entera de que quien tocó a esa puerta era una chica inmigrante, sin identidad. Y ahora está muerta al borde del muelle, cercano a su oficina. La culpa, la desesperación de sentirse responsable de esa vida, llevan a la doctora a convertirse prácticamente en una investigadora policial.

La película lanza más preguntas que respuestas y rezuma la angustia de esa mujer que sin querer le decidió el destino a otra. Aquí hay climas de suspenso pero no a los tiros sino de ese psicológico que busca exasperarte.

The Quarry (El perseguido - Amazon Prime)

Y nos quedamos en Amazon Prime para recomendarte otro thriller con una índole completamente distinta a “El juicio de los 7 de Chicago” o “La chica desconocida”.

Se llama “The Quarry”, acaba de estrenarse este año, y está dirigida por Scott Teems y protagonizada por dos actorazos: Shea Whigham (el hermano malo de Steve Buscemi en “Boardwalk Empire”), Michael Shannon (el detective puritanísimo de la misma serie y también actor de filmes notables como “Animales nocturnos”).

Un misterioso nuevo sacerdote llega a una iglesia de un pueblito de Texas, que tiene más latinos que blancos estadounidenses. Pueblo muy chiquito donde un policía se aburre a sus anchas. Aparece un cadáver y este pastor bien rubio y de ojitos celestes tiene un pasado raro o inexistente que llama a la duda.

Basada en la aclamada novela de Damon Galgut, la película no gana por los apuntes del guión -bien simple- que deja en las atmósferas asfixiantes, desesperantes e inciertas que todo suceda. Y, por supuesto, estos dos actores que le dan espesura a lo que tocan. Desesperante, sí; pero no por el suspenso atado al nervio sino por esa calma chicha que puede devorarte.

La ficha

- El juicio de los 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7, EE.UU., 2020, 129 min.). Género: Thriller judicial. Dirección y guión: Aaron Sorkin. Con: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Mark Rylance, Frank Langella, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton. Disponible en: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.

- La chica desconocida (La Fille Inconnue, Bélgica, 2016, 113 min.). Género: Drama psicológico. Dirección y guión: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Con: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Olivier Gourmet. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.

- El perseguido (The Quarry, EE.UU., 2020, 98 min.). Género: Thriller. Dirección: Scott Teems. Guión: Scott Teems, Andrew Brotzman. Con: Shea Whigham, Michael Shannon, Catalina Sandino Moreno, Bobby Soto, Bruno Bichir. Disponible en: Amazon Prime. Nuestra calificación: Buena.