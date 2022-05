Las Manos de Filippi celebra 30 años de independencia en el rock

Los números redondos invitan a revisar el camino, a plantar nuevas banderas y no doblegarse frente a un sistema cada vez más partido. Para Las Manos de Filippi, una de las bandas emblemáticas de la música independiente y del rock en Argentina, el sendero no fue fácil, pero no imposible.

Hoy transitan tres décadas de historia y comienzan una gira con distintos conciertos, que inicia el raid en Mendoza. Con himnos que no podrán faltar como “Sr. Cobranza”, “Los Métodos Piqueteros”, “El Sistema” y “El Himno al Cucumelo”, con su fiel estilo directo y único.

“Todo el balance de los treinta años lo tenemos fresco, porque en la pandemia salió un libro de Las Manos de Filippi y en la construcción de ese libro comenzamos una revisión. Porque uno va haciendo sin sacar la cuenta de lo que hizo”, confiesa Germán Anzoátegui, trompetista y voz de la banda.

El grupo comandado por Hernán “El Cabra” de Vega mantiene vivo su trabajo independiente en lo musical y levanta la bandera de la lucha obrera y estudiantil, no solo en su música, sino en una militancia comprometida en los hechos históricos de nuestro país, que también marcaron su propia historia.

“Estamos contentos y emocionados de llegar con un proyecto artístico independiente, con treinta años de carrera y todavía con ganas de seguirla. Con una gira, con proyectos y aprendimos mucho también de nuestros errores, a sobrevivir en un grupo humano. Somos una empresa de arte independiente, que lo más conocido es la banda, pero tenemos un centro cultural, un estudio de grabación, un taller de serigrafía, tenemos semilleros de bandas nuevas. Ahora disfrutamos de haber llegado a esta etapa de la vida y el camino con la música”.

-En ese aprendizaje de los errores, ¿se arrepienten de sostener una militancia difícil de sostener en una industria que cambió?

-No. Porque el Militante revolucionario lo que tiene es paciencia, no nos queda otra. Nos arrepentimos de creer que el león, la industria, era vegetariano. Y nos mordió la mano, pero no nos comió. Lo aprendimos, pero estamos contentos de llegar acá, somos pre Cromañón y pos Cromañón. En el momento que estábamos maduros, con quince años de camino, pasó Cromañón y eso nos hizo elevar el nivel de consciencia y nos cambió la vida. Tenemos capítulos; “Cobranza” es un capítulo, “La cumbia del cucumelo” es otro, la gira por Europa, el movimiento piquetero, desarrollamos y no nos arrepentimos de nada, sino que aprendimos del error.

-¿Cómo sigue el conflicto con la productora Rock & Reggae por las regalías en Spotify?

-Hicimos tres mediaciones y ahora estamos en un juicio. Imaginate que nosotros tocábamos más de cien veces y nuestra música la subía a las plataformas este productor. Y nos enteramos por un error del sistema, a través de un mail que teníamos que nos debían miles de dólares por nuestra música. Y nosotros no somos Bizzarap, pero teníamos nuestra ganancia, que para nosotros que somos seis laburantes es mucha guita. Ahora esta persona tiene que explicar en un juicio donde está el dinero, y luego de esa instancia nosotros cobramos por nuestra música en Spotify.

La verdad que como nosotros estábamos afuera de todo eso, no sabíamos las reglas del juego y nos dimos cuenta que nos estaban jodiendo.

La banda vuelve a Mendoza.

-¿Qué proyectos tienen además de la gira?

-Con esto de los treinta años no queremos sacar un disco que compita con el aniversario. Tenemos muchas canciones para grabar, pero lo haremos el año que viene. Hay un grupo audiovisual que se llama Ojo Obrero y está haciendo la película de la banda. Las cosas suceden donde uno coloca el deseo, por eso va a salir la película, algo que no está bajo nuestro control. Además sabemos que todo es colectivo y llegamos acá por eso. Y lo más lindo que nos puede pasar es que nos escuche la juventud. También estamos haciendo reversiones y tal vez grabamos un tema con una figura de la música. Perlitas que nos sirven para continuar trabajando y celebrando.

La Ficha

LAS MANOS DE FILIPPI

Día y hora: hoy, a las 17.

Lugar: Patio Cultural Vistalba (Gobernador Ortiz 1620, Vistalba, Luján de Cuyo)

Entradas: en Entradaweb.com.ar, Mantis Paradise (Galería Independencia, L32, Ciudad), Happy Farm (San Martín 1269, Godoy Cruz) y Siempre Deportes (San Martín 650, Luján de Cuyo).