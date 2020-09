Las Luces Primeras lanza su tercer disco “Savia Roja”

Después de dos años del lanzamiento de “Forestal Tape”, el músico y artista visual mendocino Mariano Peccinetti vuelve a la carga con “Savia Roja”, su tercer disco de estudio donde propone otro concepto musical y poético.

Esta vez, el mendocino se hace cargo de todos los instrumentos, la voz, las letras y la mezcla del trabajo, que fue grabado en su home estudio entre marzo y agosto de este año. Las nueve canciones que une en el álbum bajo un sonido psicodélico, con algo de blues y rock de los ’70, y melodías andinas nacieron entre 2019 y este año, como parte de un proceso personal de reflexión y un llamado de conciencia sobre el mundo.

Florece el jardín interno

El single “Toxi” que presentó el mes pasado como anticipo del álbum encierra una especie de denuncia sobre el mundo en el que vivimos y lo que hacemos con él.

“En el caso de “Toxis” es un rechazo al consumo y el círculo vicioso que se repite en la forma de vida. Hay cosas que son ultra tóxicas y que no tienen un buen futuro, como contaminar el agua, expandir las ciudades, la tecnología, hay una saturación de todo. Se fue uniendo y lo interpreté como un mensaje que lo decodifico y frente a como venimos actuando en la naturaleza, me parecía importante dar un mensaje. Pero a su vez somos todos tóxicos y si no nos despertamos el futuro será peor. Ese tema lo compuse en China, durante un viaje en tren de Shangai a Montaña Amarilla, y en el viaje pasas por toda la zona de las fábricas y te topas en la cara con la contaminación más bestial, el consumismo. Y eso me sugirió escribir la canción, que en un comienzo iba a cantarla en inglés, pero luego la pasé al castellano”, cuenta Mariano Peccinetti sobre el single del álbum.

Editado por el sello Magical Book Records, “Savia Roja” estrena hoy en todas las plataformas digitales, a la espera del lanzamiento en formato físico.

“Apuesto que el año que viene salga en vinilo. Con “Forestal” nos fue muy bien con las ventas en formato físico y se vendió en varios países, por eso queremos sumar el vinilo”, cuenta sobre su experiencia en la industria de la música con el apoyo de un sello independiente.

Las Luces Primeras es el proyecto solista del multiinstrumentista y productor mendocino, también conocido por su faceta visual “Collage al Infinito” y su anterior proyecto musical “Trasvorder”.

Con Forestal Tape (2018) y Sensualista (2015), los dos primeros discos de Las Luces Primeras es considerado uno de los referentes del indie cuyano y la neo-psicodelia argentina, que une el sonido analógico, el rock garage y lo tecno.

La portada del disco realizada por la artista Jengibre de Azufre, que nuevamente acompaña a Peccinetti en su proyecto solista.

En su tercer placa plantea un concepto concreto, sobre la forma de vida, los miedos, las frustraciones y la búsqueda de ese equilibrio entre lo que recibimos de afuera y nuestro mundo interno.

“El concepto lo fui encontrando, porque toca dos temas. Por un lado una liberación de lo que fui viviendo en todos estos años y noto que muchas personas se frustran en una etapa de la vida. Por eso habla de una liberación de alejarse de lo que a uno lo retiene para ser más productivo, o lo que paraliza la creatividad. Y también de liberarse de las etiquetas y lo que divide al ser humano”.

La Ficha

“Savia Roja” de Las Luces Primeras

Sello: Magical Book Records. Voz, instrumentos, mezcla y producción: Mariano Peccinetti. Arte de Portada: Jengibre de Azufre. Masterización: Patricio Claypole. Disponible: en Spotify, Youtube, Deezer y otras plataformas digitales.