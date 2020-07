“Las herederas”, te contamos por qué tenés que ver esta película paraguaya de Netflix

El cine de Paraguay está dando qué hablar. Primero fue el suceso del thriller “7 Cajas” (en 2012, y dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori), que no te da respiro y fue rodado en un mínimo entorno como es el mercado popular de Asunción. Si no la viste, apuntala porque no tiene desperdicio.

Ahora, con esta película compleja y potente de Marcelo Martinessi que es “Las Herederas” la industria de ese territorio latinoamericano se ha instalado en el circuito internacional en una alta consideración.

La película narra la historia de Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún). Dos mujeres de la aristocracia paraguaya que son pareja hace años y han heredado un patrimonio para vivir cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero no alcanza y la situación de ambas cambia de manera inesperada.

“Las herederas” tuvo su estreno en nuestra provincia cuando vino para competir en el Festival Graba que tuvo lugar en Cine Universidad el año pasado, en la categoría Latinoamericana, y se quedó con el primer puesto.

Pero no es el único reconocimiento que ha recibido en su periplo por los festivales del mundo: recibió el Premio Especial del Jurado a mejor actriz (para una de sus protagonistas, Ana Brun) y de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica -Fipresci-; estuvo nominada en los Ariel como mejor película iberoamericana; entre más.

El guión de la película (escrito por el propio Martinessi) es un interesantísimo ejercicio de narración por capas de sentido, en el que el espectador puede elegir “ver” uno, dos o varios tópicos porque todos tienen su espesura, su desarrollo bien acabado y peso específico.

Pero “Las herederas” también es un gran tour de force interpretativo entre dos actrices estupendas: Ana Brun y Margarita Irún. Pero además el pintoresquismo sin excesos y con gran realismo de su puesta ofrece un visionado atractivo y atrapante.

Es que Martinessi logra captar la atmósfera decadente y asfixiante de esa Asunción casi colonial en sus premisas sociales, de castas y de profundo patriarcado. Y lo logra en un universo en el que los hombres no existen: todas las protagonistas son mujeres. Pero, además, es también una pintura rigurosa, provocadora y sin efectismos sobre la diversidad sexual en un universo que no lo admite.

Nuestra recomendación a que veas esta película de Netflix viene de la mano de una certeza: es una de las mejores propuestas latinoamericanas que ofrece esta plataforma. Un abordaje al género, la sexualidad y la vejez, las desigualdades y discriminación de clases; al tiempo que se propone una radiografía sociopolítica crítica en un guión de alta eficacia e inteligencia.

La ficha

“Las herederas” (2018, 97 min., Paraguay). Género: Drama. Dirección: Marcelo Martinessi. Fotografía: Luis Armando Arteaga. Con: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova.