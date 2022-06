La Voz Argentina: Quién es Quique Montes, el español al que Soledad le regaló un poncho

La aparición de un español cantando en la audición a ciegas de La Voz Argentina sorprendió a muchos, ya que por lo general quienes se presentan son jóvenes talentos locales buscando el reconocimiento y aprendizaje que impulse sus carreras. Sin embargo, Quique Montes, quien por estos días reside en nuestro país motivado por una relación amorosa con una chica argentina, se presentó y pasó la prueba al ser elegido por Soledad, quien a partir de ahora es su mentora.

El español Quique Montes en La Voz México (2020) (Captura TV)

Montes tiene 36 años, es oriundo de Alicante, España, diplomado en Magisterio musical en la Universidad de Murcia y en enero de 2022 se instaló en la Argentina luego de iniciar un noviazgo con una chica de Escobar, provincia de Buenos AIres, sin embargo no es la primera vez que está en nuestro país.

Su carrera en la música comenzó a dar los primeros pasos a partir del año 2011 y luego de presentarse en diferentes ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Murcia, Córdoba, comenzó a trabajar en su primer disco: “Cenicienta a la una”, un compendio de 11 canciones, de las cuales se destacó el corte “Tengo soles”, que alcanzó una importante difusión en medios de su país.

Entre los años 2012 y 2014, inició una extensa gira en el exterior, donde se presentó por primera vez lejos de su tierra, interpretando las canciones de este disco en formato acústico. Así, llegó a Buenos Aires, donde realizó presentaciones en salas y teatros, como también en algunos programas de televisión.

Luego se sucedieron Córdoba, Rosario y Mendoza. Aquí estuvo tocando en algunos bares de la calle Arístides, donde el contacto con el público resultó muy cálido y alentador para su carrera.

A finales del 2015, sus sueños desembarcan en Colombia. Ciudades como, Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla le brindan la oportunidad de presentarse en escenarios, donde la comunión con el público fue maravillosa, según el propio Montes cuenta en varias entrevistas.

Entre idas y vueltas de España a Latinoamérica, realizó varias composiciones, videos que pueden verse en Youtube y presentaciones en distintos países.

Finalmente, y luego de su paso por La Voz México, se presentó en el reality musical que conduce Marley por Telefe y sorprendió en esta etapa de las audiciones a ciegas al cantar “Me falta el aliento”, de Estopa. Una vez terminada su performance, quedó en el equipo de La Sole y ella le obsequió un poncho con su nombre.

Uno de los momentos sorprendentes fue que antes de bajar del escenario, Quique Montes recordó a Hugo Accardi, el papá escritor de la actriz Gimena Accardi, quien falleció en octubre de 2020 víctima del coronavirus. “Se lo quiero dedicar a Hugo Accardi que era mi mejor amigo aquí en la Argentina y la pandemia se lo llevó”, expresó Quique. Ante las sorpresa del jurado, luego el cantante explicó “Hugo fue un hermano que me regaló la vida, como si fuese mi tío aquí en la Argentina. Nos conocimos por Twitter hace un montón y lo conocí primero como escritor. Ni siquiera sabía que era abogado y mucho menos papá de una actriz de aquí”, sostuvo.

En una breve charla con Los Andes, el joven español habló de su participación en el programa

¿Por qué te presentaste en la Voz Argentina y cuáles son tus expectativas?

El motivo viene por el deseo de ser conocido en el primer país donde empecé a brindar recitales con mi proyecto de cantautor, además de mi amor y respeto hacia este país, pero sobre todo por su público , al cual siempre me ha encantado cantarle, desde mi primera vez acá, en 2014.

¿Conocías a Soledad?

¡Si, obvio! Desde su colaboración con Franco de Vita. Después, me gustó mucho escucharla junto a mi paisana Niña Pastori.

¿Qué tipo de música te gusta, cantas o compones?

Como le dije a Sole: toda aquella que cuente con el elemento afectivo y emocional y que creo no se entendió. Estaba muy nervioso y confundido, pues no pude concebir que quede seleccionado, hasta pasados unos minutos, ya que La Sole se giró en el último momento y me creía ya fuera.

Me gusta la música de cantautor , el flamenco, el pop latino, algunas piezas del folclore argentino, otras del rock nacional también de acá.

¿Cómo te definirías?

Soy muy analítico conmigo mismo, obsesivo a veces, me gusta disfrutar de la compañía sanas y las buenas personas. Soy selectivo en la amistad. Me gusta la tranquilidad hacer yoga y natación

¿Tenías una carrera musical en España?

Empezó en España pero está teniendo mayor rodaje y reconocimiento fuera, en Latinoamérica *

Dijiste que te trajo el amor a la Argentina. Si ganás la Voz, ¿hay planes de casamiento?

Creo que una cosa no influye a la otra y, por lo tanto, no la alteraría. También, reconozco que hay voces mejores que la mía dentro del show este año . Además habría que agregarle que soy español y a mucha gente eso no le sentó bien, aunque no entiendo por qué . Es solo un programa de televisión.

¿Te quedarías a vivir aquí?

Si. Me encanta este país. Cada vez más

¿Has participado en otros realities?

Si. Estuve en La voz de México en 2020 (en plena pandemia)

¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron para participar en La Voz y quién te lo dio

Intentar no imitar a nadie. Hacer tuya la canción. Y que sea lo que tenga que ser. Fueron consejos de varios amigos cercanos, algunos compañeros de la música.